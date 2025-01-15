На Покровском направлении ВСУ остановили 70 атак агрессора, всего зафиксировано 170 боестолкновений, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 50 авиаударов, сбросив 89 КАБов. Кроме этого, совершил 5441 обстрел, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3086 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Рыжковичи, Рыбцы, Вольное, Ямное, Лесное, Безруки, Великий Бурлук, Купянск, Глушковка, Новоосиново, Звановка, Александро-Калиново, Константиновка, Александрополь, Новая Полтавка, Тарасовка и Преображенка.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.
На Сиверском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Нескучного.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма совершил агрессор в течение минувших суток.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло. Враг продолжает перманентно вести обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры, наносить удары дронами.
Курское направление
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по своей территории девять авиационных (13 КАБ) ударов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, 2 средства ПВО, 107 БПЛА оперативно-тактического уровня и 204 единицы автомобильной техники.
На Великоновосілківському напрямку тривають важкі бої в районі н.п. Нескучне і Новий Комар.
На південному фланзі Курахівського напрямку російські війська просунулися на захід і на схід від н.п. Янтарне та в районі урочища Красний Маяк на ділянці завширшки до 5 км.
Покровський напрямок.
Противник просунувся у південній частині н.п. Ясенове на глибину до 250 метрів, на північ від Новоєлизаветівки вздовж лісосмуги на ділянці шириною до 3.6 км та на східній околиці Успенівки на глибину до 250 метрів.
Штурмові дії продовжуються в районі н.п. Андріївка, Петропавлівка, Слов'янка, Удачне, Звірове, Піщане та в районі Воздвиженки.
У Часовому Ярі російські війська зайняли район Новий, просунулися в районі Жовтневий та в районі «Часівярського комбінату вогнетривких виробів» на ділянці завширшки до 2.67 км."