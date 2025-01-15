На Покровском направлении ВСУ остановили 70 атак агрессора, всего зафиксировано 170 боестолкновений, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 50 авиаударов, сбросив 89 КАБов. Кроме этого, совершил 5441 обстрел, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3086 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Рыжковичи, Рыбцы, Вольное, Ямное, Лесное, Безруки, Великий Бурлук, Купянск, Глушковка, Новоосиново, Звановка, Александро-Калиново, Константиновка, Александрополь, Новая Полтавка, Тарасовка и Преображенка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Сиверском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Нескучного.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма совершил агрессор в течение минувших суток.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло. Враг продолжает перманентно вести обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры, наносить удары дронами.

Курское направление

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по своей территории девять авиационных (13 КАБ) ударов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, 2 средства ПВО, 107 БПЛА оперативно-тактического уровня и 204 единицы автомобильной техники.