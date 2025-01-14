Силы обороны отразили 70 штурмов на Покровском направлении, обезврежено 300 оккупантов, из них 166 - безвозвратно, - Генштаб
В общем с начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 32 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 40 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки и Табаевки, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отразили 14 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Часова Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино. Силы обороны отразили 14 атак захватчиков.
Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 300 оккупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожены танк, 13 единиц автомобильной техники, 12 мотоциклов, два БпЛА "Ланцет", артиллерийская система, средство РЭБ, антенна управления БпЛА и средство спутниковой связи. К тому же, повреждены два танка и два автомобиля россиян.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Нескучное. Бои продолжаются.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.
Курское направление
На Курском направлении с начала суток состоялось 18 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор.
Сегодня стоит отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала", которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
Великоновоселківський напрямок.
У районі н.п. Нескучне тривають активні бойові зіткнення, противник має обмежені тактичні успіхи.
У н.п. Новий Комар російські війська просунулися на глибину до 150 метрів у північному напрямку та продовжують спроби просунутися у південно-західному напрямку.
Покровський напрямок.
На південному фланзі південніше та південно-західніше н.п. Шевченко російські війська продовжують накати вздовж річок Вовча та Орлова у напрямку н.п. Андріївка, на східній околиці якого тривають бойові зіткнення за опорний пункт.
У районі н.п. Шевченко продовжуються бойові зіткнення зі змінним успіхом: бійцям ЗСУ вдалося відкинути російські війська з низки позицій у західній частині населеного пункту. На південь від н.п. Слов'янка противник зайняв лісосмугу на глибину до 1.25 км.
У н.п. Ясенове противник просунувся у східній частині на глибину до 350 метрів і на північ уздовж лісосмуги на глибину до 450 метрів. На лівому фланзі противник просунувся в лісосмузі вздовж залізниці на ділянці завширшки до 2.1 км. і продовжує штурмові дії у напрямку н.п. Удачне та Котлино, які є ключовими для лівого флангу. Бої йдуть на східній околиці н.п. Удачне.
Населений пункт Зелене захоплено ворогом.
На Західній околиці н.п. Звірове ворог просунувся на південь від ставка.
На своєму правому фланзі противник просунувся на північ і на північний захід від Воздвиженки вздовж лісосмуг і в районі ферми.
Торецький напрямок.
На правому фланзі російські війська за підтримки техніки продовжують спроби просунутися у напрямку н.п. Щербинівка.
В Торецьку противник має обмежені тактичні успіхи у центральній частині міста у напрямку північних териконів.
На південь від шахти «Торецька» ЗСУ завдали вогневого ураження по складу *********** противника.
На Лиманському напрямку тривають бойові зіткнення в районі н.п. Терни, Іванівка та Макіївка.
У Курській області російські війська тиснуть у районі н.п. Рускоє Порєчноє у напрямку н.п. Косиця, на захід від н.п. Мала Локня та в районі н.п. Махновка."