Через падіння уламків "Шахеда" на Черкащині пошкоджені два будинки й авто

На Черкащині внаслідок атаки російського "Шахеда" пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Доба в області почалась з повітряних тривог.

Спершу через ворожі БпЛА в нашому небі. Далі - ракети. Наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого "Шахеда"", - написав він.

За даними Табурця, уламками збитого безпілотника пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля. Потерпілих немає.

"Будьте обачні! Реагуйте на попередження про небезпеку", - закликав очільник ОВА.

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.