Из-за падения обломков "Шахеда" в Черкасской области повреждены два дома и автомобиль

В Черкасской области в результате атаки российского "Шахеда" повреждены окна двух домов и автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Сутки в области начались с воздушных тревог.

Сначала из-за вражеских БпЛА в нашем небе. Далее - ракеты. Наши защитники добавили к общему результату противовоздушной обороны сбитого "Шахеда"", - написал он.

По данным Табурца, обломками сбитого беспилотника повреждены окна двух домов и автомобиля. Пострадавших нет.

"Будьте осмотрительны! Реагируйте на предупреждения об опасности", - призвал глава ОВА.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.