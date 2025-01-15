Аварійні відключення світла скасовані у семи областях, - "Укренерго"
15 січня НЕК "Укренерго" оголосила про скасування графіків аварійних відключень електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, введених унаслідок ранкової масованої ракетної атаки.
Про це повідомляє пресслужба компанії у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 9:00, застосування графіків аварійних відключень (ГАВ) у всіх зазначених регіонах було скасоване", - зазначається в повідомленні.
Як зазначається, попри скасування відключень, споживання електроенергії на ранок 15 січня зросло на 2,3% порівняно з попереднім днем. Причинами названо хмарну погоду, яка знижує ефективність побутових сонячних електростанцій, та зростання попиту.
14 січня споживання вранці залишалося на 2,8% нижчим, ніж напередодні, завдяки підвищенню температури повітря у більшості регіонів, за винятком західних областей.
"Укренерго" нагадала, що з 08:00 до 20:00 необхідно ощадливо використовувати електроенергію: не користуватися потужними електроприладами та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.
Раніше повідомлялося, що 15 січня 2025 року в Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії через масовану ракетну атаку ворога.
