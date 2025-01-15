Аварийные отключения света отменены в семи областях, - "Укрэнерго"

15 января НЭК "Укрэнерго" объявила об отмене графиков аварийных отключений электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях, введенных в результате утренней массированной ракетной атаки.

Об этом сообщает пресс-служба компании в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 9:00, применение графиков аварийных отключений (ГАО) во всех указанных регионах было отменено", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, несмотря на отмену отключений, потребление электроэнергии на утро 15 января выросло на 2,3% по сравнению с предыдущим днем. Причинами названы облачная погода, которая снижает эффективность бытовых солнечных электростанций, и рост спроса.

14 января потребление утром оставалось на 2,8% ниже, чем накануне, благодаря повышению температуры воздуха в большинстве регионов, за исключением западных областей.

"Укрэнерго" напомнила, что с 08:00 до 20:00 необходимо экономно использовать электроэнергию: не пользоваться мощными электроприборами и не включать несколько таких устройств одновременно.

Ранее сообщалось, что 15 января 2025 года в Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии из-за массированной ракетной атаки врага.

