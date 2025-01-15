Шмыгаль о сегодняшнем обстреле: Российский сценарий провалился. Энергосистема работает стабильно
Россия утром 15 января 2025 года осуществила очередной массированный удар против украинской энергетики.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг целился по газовой инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей.
"Благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Энергосистема работает стабильно. Спасибо защитникам за профессионализм. Чтобы остановить Россию, нужны решительные действия: оружие, системы ПВО и жесткие санкции. Должны в дальнейшем давить на Россию, чтобы ослабить ее возможности вести войну", - отмечает Шмыгаль.
Ракетная атака на Украину 15 января 2025 года
Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения. На Львовщине попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом.
По данным ОВА, войска РФ также целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем. Над Хмельницкой областью во время атаки было уничтожено 4 вражеские цели.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ целилась по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Уничтожено по меньшей мере 30 из более 40 ракет
ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
"Дни существования запасов газа в Украине - сочтены": росія погрожує завдати невдовзі нового ракетного удару по газосховищах.
Давно пора кидати цей "гуманізм", бо цей термін можно застосовувати тільки до людей.
Насправді ті газосховища під землею , на глибини 2 км . Навіть яз не дістати .
Максимум що кацапи можуть це пошкодити труби і обладнання . Які відновлюються за пару діб .
якщо влучать куди потрібно то ремонт буде тривати набагато довше ніж пару діб...
Щоб не трендіти!
В нас так все добре????????
https://youtu.be/qHrrtqS_1HQ?t=194 "ЄС" зареєструвала у парламенті законопроект про заборону транзиту нафти через теріторію України. Але з цього ***** не вийде, бо це ж "ЄС".
Чесно?
І провалив його ти?