Шмыгаль о сегодняшнем обстреле: Российский сценарий провалился. Энергосистема работает стабильно

Россия утром 15 января 2025 года осуществила очередной массированный удар против украинской энергетики.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг целился по газовой инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей.

"Благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Энергосистема работает стабильно. Спасибо защитникам за профессионализм. Чтобы остановить Россию, нужны решительные действия: оружие, системы ПВО и жесткие санкции. Должны в дальнейшем давить на Россию, чтобы ослабить ее возможности вести войну", - отмечает Шмыгаль.

Ракетная атака на Украину 15 января 2025 года

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения. На Львовщине попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом.

По данным ОВА, войска РФ также целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем. Над Хмельницкой областью во время атаки было уничтожено 4 вражеские цели.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ целилась по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Уничтожено по меньшей мере 30 из более 40 ракет