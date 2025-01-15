РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
2 843 28

Шмыгаль о сегодняшнем обстреле: Российский сценарий провалился. Энергосистема работает стабильно

Стан енергетики після обстрілу 15 січня

Россия утром 15 января 2025 года осуществила очередной массированный удар против украинской энергетики.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг целился по газовой инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей.

"Благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Энергосистема работает стабильно. Спасибо защитникам за профессионализм. Чтобы остановить Россию, нужны решительные действия: оружие, системы ПВО и жесткие санкции. Должны в дальнейшем давить на Россию, чтобы ослабить ее возможности вести войну", - отмечает Шмыгаль.

Читайте также: 30 из 43 ракет и 47 из 74 БпЛА уничтожено над Украиной 15 января, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ракетная атака на Украину 15 января 2025 года

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения. На Львовщине попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом.

По данным ОВА, войска РФ также целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем. Над Хмельницкой областью во время атаки было уничтожено 4 вражеские цели.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ целилась по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Уничтожено по меньшей мере 30 из более 40 ракет

Автор: 

обстрел (29023) ракеты (3683) энергетика (2592) Шмыгаль Денис (2817) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
у нас не прем'єри та президент ..а якийсь радіоведучі ..виповзають кожен день в ефір аби прочвакати щось "потужно переможне"

ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
показать весь комментарий
15.01.2025 11:28 Ответить
+11
Тому , що довбні .
показать весь комментарий
15.01.2025 11:31 Ответить
+9
От нах це говорити? - шоб завтра знову в"ібали?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сам здивований?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:26 Ответить
Я вважаю, що про це не треба писати. Як працює система ми зрозуміємо і належно оцінимо. А ворога така інформація буде збуджувати на нові атаки. Дивно, що цього не розуміють наша високопосадовці.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:42 Ответить
У русні купа агентури по всім містам. Оперативну інфу, де є а де немає світла, вони вже отримали.
показать весь комментарий
15.01.2025 13:15 Ответить
у нас не прем'єри та президент ..а якийсь радіоведучі ..виповзають кожен день в ефір аби прочвакати щось "потужно переможне"

ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
показать весь комментарий
15.01.2025 11:28 Ответить
більше 800 дохлих кацапов
показать весь комментарий
15.01.2025 11:31 Ответить
800 000
показать весь комментарий
15.01.2025 11:32 Ответить
От нах це говорити? - шоб завтра знову в"ібали?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:29 Ответить
Тому , що довбні .
показать весь комментарий
15.01.2025 11:31 Ответить
А шмигаля хтось питав?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:30 Ответить
зельоній владі конче потрібне постійна присутність в ефірі - треба ж годувати чимось 73%
показать весь комментарий
15.01.2025 11:43 Ответить
То дякувати Богу і системі ППО ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.01.2025 11:31 Ответить
Ф16 попрацювали
показать весь комментарий
15.01.2025 11:33 Ответить
А тим часом на болотах:
"Дни существования запасов газа в Украине - сочтены": росія погрожує завдати невдовзі нового ракетного удару по газосховищах.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:34 Ответить
всі дев'ять газокомпресорних станції на європейській частині рф знаходяться у досяжності наших дронів. Найближча до кордону - "Холм-Жирки" за 350 км.
Давно пора кидати цей "гуманізм", бо цей термін можно застосовувати тільки до людей.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:41 Ответить
Там кожен раз одне й те саме . Після кожного ракетного обстрілу стоїть несамовитий вереск про - фсьо унічтожєно .
Насправді ті газосховища під землею , на глибини 2 км . Навіть яз не дістати .
Максимум що кацапи можуть це пошкодити труби і обладнання . Які відновлюються за пару діб .
показать весь комментарий
15.01.2025 11:43 Ответить
головне це інфраструктура яка на поверхні..
якщо влучать куди потрібно то ремонт буде тривати набагато довше ніж пару діб...
показать весь комментарий
15.01.2025 11:47 Ответить
Тоді варто буде нагадати кацапам, що нафтоналивний термінал поблизу Новоросійська теж не безсмертний і вразливий.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:59 Ответить
Карамельку йому треба смоктати!
Щоб не трендіти!
В нас так все добре????????
показать весь комментарий
15.01.2025 11:34 Ответить
І що по нафтопроводу "дружба" не попали? Тобто після чергового обстрілу ні для ***** ні для ************** Орбана з Фіцо ннаслідків не наступило. От допоки ця кишка буде нас з'єднувати з кремлівським режимом до тих пір нас весь світ буде думати що ми брати
показать весь комментарий
15.01.2025 11:34 Ответить
"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС", - пояснив прем'єрміністр Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді тиждень тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3529516

https://youtu.be/qHrrtqS_1HQ?t=194 "ЄС" зареєструвала у парламенті законопроект про заборону транзиту нафти через теріторію України. Але з цього ***** не вийде, бо це ж "ЄС".
показать весь комментарий
15.01.2025 11:57 Ответить
Ну так тисніть! Нехай смарагдовий припинить ''сватів'' на мордорі крутити.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:35 Ответить
Звучить як запрошення на наступну спробу. Ми що не бачимо-вот навіщо це базікати
показать весь комментарий
15.01.2025 11:39 Ответить
Шморгаль про це шкодує?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:49 Ответить
Російський сценарій провалився

Чесно?
І провалив його ти?
показать весь комментарий
15.01.2025 11:50 Ответить
❗️Комбінована масована атака рф по Україні: чудово відпрацювало ППО русня трошки соснула
показать весь комментарий
15.01.2025 12:02 Ответить
неужто это заслуга "зеленой энергетики" и всего того что построили за последние 30 лет?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:03 Ответить
а "совок" всего 70 простоял
показать весь комментарий
15.01.2025 12:10 Ответить
меньше б ото пиз@діло
показать весь комментарий
15.01.2025 14:56 Ответить
 
 