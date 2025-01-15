Шмигаль про сьогоднішній обстріл: Російський сценарій провалився. Енергосистема працює стабільно
Росія зранку 15 січня 2025 року здійснила черговий масований удар проти української енергетики.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог цілив по газовій інфраструктурі та об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей.
"Завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Енергосистема працює стабільно. Дякую захисникам за професійність. Щоб зупинити росію, потрібні рішучі дії: зброя, системи ППО та жорсткі санкції. Маємо надалі тиснути на росію, щоб послабити її можливості вести війну", - наголошує Шмигаль.
Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.
За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет
ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
"Дни существования запасов газа в Украине - сочтены": росія погрожує завдати невдовзі нового ракетного удару по газосховищах.
Давно пора кидати цей "гуманізм", бо цей термін можно застосовувати тільки до людей.
Насправді ті газосховища під землею , на глибини 2 км . Навіть яз не дістати .
Максимум що кацапи можуть це пошкодити труби і обладнання . Які відновлюються за пару діб .
якщо влучать куди потрібно то ремонт буде тривати набагато довше ніж пару діб...
Щоб не трендіти!
В нас так все добре????????
https://youtu.be/qHrrtqS_1HQ?t=194 "ЄС" зареєструвала у парламенті законопроект про заборону транзиту нафти через теріторію України. Але з цього ***** не вийде, бо це ж "ЄС".
Чесно?
І провалив його ти?