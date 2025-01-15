УКР
2 843 28

Шмигаль про сьогоднішній обстріл: Російський сценарій провалився. Енергосистема працює стабільно

Стан енергетики після обстрілу 15 січня

Росія зранку 15 січня 2025 року здійснила черговий масований удар проти української енергетики.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог цілив по газовій інфраструктурі та об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей.

"Завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Енергосистема працює стабільно. Дякую захисникам за професійність. Щоб зупинити росію, потрібні рішучі дії: зброя, системи ППО та жорсткі санкції. Маємо надалі тиснути на росію, щоб послабити її можливості вести війну", - наголошує Шмигаль.

Читайте також: 30 із 43 ракет і 47 із 74 БпЛА знищено над Україною 15 січня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет

Автор: 

обстріл (30375) ракети (4144) енергетика (2660) Шмигаль Денис (4775) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+14
у нас не прем'єри та президент ..а якийсь радіоведучі ..виповзають кожен день в ефір аби прочвакати щось "потужно переможне"

ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
показати весь коментар
15.01.2025 11:28 Відповісти
+11
Тому , що довбні .
показати весь коментар
15.01.2025 11:31 Відповісти
+9
От нах це говорити? - шоб завтра знову в"ібали?
показати весь коментар
15.01.2025 11:29 Відповісти
Сам здивований?
показати весь коментар
15.01.2025 11:26 Відповісти
Я вважаю, що про це не треба писати. Як працює система ми зрозуміємо і належно оцінимо. А ворога така інформація буде збуджувати на нові атаки. Дивно, що цього не розуміють наша високопосадовці.
показати весь коментар
15.01.2025 11:42 Відповісти
У русні купа агентури по всім містам. Оперативну інфу, де є а де немає світла, вони вже отримали.
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
у нас не прем'єри та президент ..а якийсь радіоведучі ..виповзають кожен день в ефір аби прочвакати щось "потужно переможне"

ти ахметовський холуй шмигло розкажи скільки населених пунктів здали за вчора!
показати весь коментар
15.01.2025 11:28 Відповісти
більше 800 дохлих кацапов
показати весь коментар
15.01.2025 11:31 Відповісти
800 000
показати весь коментар
15.01.2025 11:32 Відповісти
От нах це говорити? - шоб завтра знову в"ібали?
показати весь коментар
15.01.2025 11:29 Відповісти
Тому , що довбні .
показати весь коментар
15.01.2025 11:31 Відповісти
А шмигаля хтось питав?
показати весь коментар
15.01.2025 11:30 Відповісти
зельоній владі конче потрібне постійна присутність в ефірі - треба ж годувати чимось 73%
показати весь коментар
15.01.2025 11:43 Відповісти
То дякувати Богу і системі ППО ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.01.2025 11:31 Відповісти
Ф16 попрацювали
показати весь коментар
15.01.2025 11:33 Відповісти
А тим часом на болотах:
"Дни существования запасов газа в Украине - сочтены": росія погрожує завдати невдовзі нового ракетного удару по газосховищах.
показати весь коментар
15.01.2025 11:34 Відповісти
всі дев'ять газокомпресорних станції на європейській частині рф знаходяться у досяжності наших дронів. Найближча до кордону - "Холм-Жирки" за 350 км.
Давно пора кидати цей "гуманізм", бо цей термін можно застосовувати тільки до людей.
показати весь коментар
15.01.2025 11:41 Відповісти
Там кожен раз одне й те саме . Після кожного ракетного обстрілу стоїть несамовитий вереск про - фсьо унічтожєно .
Насправді ті газосховища під землею , на глибини 2 км . Навіть яз не дістати .
Максимум що кацапи можуть це пошкодити труби і обладнання . Які відновлюються за пару діб .
показати весь коментар
15.01.2025 11:43 Відповісти
головне це інфраструктура яка на поверхні..
якщо влучать куди потрібно то ремонт буде тривати набагато довше ніж пару діб...
показати весь коментар
15.01.2025 11:47 Відповісти
Тоді варто буде нагадати кацапам, що нафтоналивний термінал поблизу Новоросійська теж не безсмертний і вразливий.
показати весь коментар
15.01.2025 11:59 Відповісти
Карамельку йому треба смоктати!
Щоб не трендіти!
В нас так все добре????????
показати весь коментар
15.01.2025 11:34 Відповісти
І що по нафтопроводу "дружба" не попали? Тобто після чергового обстрілу ні для ***** ні для ************** Орбана з Фіцо ннаслідків не наступило. От допоки ця кишка буде нас з'єднувати з кремлівським режимом до тих пір нас весь світ буде думати що ми брати
показати весь коментар
15.01.2025 11:34 Відповісти
"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС", - пояснив прем'єрміністр Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді тиждень тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3529516

https://youtu.be/qHrrtqS_1HQ?t=194 "ЄС" зареєструвала у парламенті законопроект про заборону транзиту нафти через теріторію України. Але з цього ***** не вийде, бо це ж "ЄС".
показати весь коментар
15.01.2025 11:57 Відповісти
Ну так тисніть! Нехай смарагдовий припинить ''сватів'' на мордорі крутити.
показати весь коментар
15.01.2025 11:35 Відповісти
Звучить як запрошення на наступну спробу. Ми що не бачимо-вот навіщо це базікати
показати весь коментар
15.01.2025 11:39 Відповісти
Шморгаль про це шкодує?
показати весь коментар
15.01.2025 11:49 Відповісти
Російський сценарій провалився

Чесно?
І провалив його ти?
показати весь коментар
15.01.2025 11:50 Відповісти
❗️Комбінована масована атака рф по Україні: чудово відпрацювало ППО русня трошки соснула
показати весь коментар
15.01.2025 12:02 Відповісти
неужто это заслуга "зеленой энергетики" и всего того что построили за последние 30 лет?
показати весь коментар
15.01.2025 12:03 Відповісти
а "совок" всего 70 простоял
показати весь коментар
15.01.2025 12:10 Відповісти
меньше б ото пиз@діло
показати весь коментар
15.01.2025 14:56 Відповісти
 
 