Байден у прощальній промові: Україна залишається вільною
Президент США Джо Байден у своїй прощальній промові згадав Україну, наголосивши, що вона залишається вільною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN
Так, розмірковуючи про свою спадщину і досягнення своєї адміністрації, Байден висловив сподівання, що вони збережуться на довгі роки.
"Потрібен час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно буде рости і цвісти десятиліттями", - сказав Байден під час прощання в Овальному кабінеті.
Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, зокрема зниження цін на ліки для літніх людей, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.
Також Байден відзначив досягнення у зовнішній політиці та вказав на те, як він "зміцнив НАТО".
Україна залишається вільною, і ми випередили наших конкурентів з Китаєм і багато іншого", - сказав Байден.
Признаться честно, хотелось, чтобы уходящая администрация была более решительной в плане передачи более мощного и дальнобойного вооружения, но спасибо хоть за то, что было..К тому же практически никто не упоминает огромную финансовую помощь, которая все это время наполняла украинский бюджет и позволила держать страну на плаву.
Деякі дописувачі незадоволені тим як поступала допомога Америки Україні. Але якщо подивитись то насправді більшість затримок поставок зброї (на пів-року завдяки трампісту спікеру палати Джонсону), більшість обмежень по дальності і кількості для зброї (всякі "радники" типа друга дЄрмака Саллівана) не по вині Джо. Я вже мовчу про зЕрадників які своїми діями і словами всіляко настроювали Західних партнерів проти України.
Але то таке.
1) Хибна заява конгресменам Голови комітету начальників штабів ЗС США Марка Міллі від 02.02.2022 року, що Київ не протримається довше трьох діб після початку широкомасштабного вторгнення армії російських загарбників (першоджерело мему «Київ за три дні»). Тому США підготовку вели до партизанської війни «а-ля Афганістан 80-х» з поставкою ПТРК «Нлав", «Джавелін" та ПЗРК «Стінгер", а навчання українських військових з управління важким озброєнням 105 - 155мм калібру. Це ж призвело до того, що поставки артилерії і *********** для ЗСУ розпочались лише через 2 місяці після початку великої війни.
Через цю помилку у битві за Донбас в квітні-травні 2022 року щільність артилерійського вогню рашистів переважала ЗСУ у 9-10 разів (5 тисяч пострілів проти 45-50 тисяч на добу).
2) Через хибну пересторогу Байдена про високі ризики потрапляння важкого озброєння зі США до рашистів, відбулась затримка на довгі й вирішальні в тих умовах 2 місяці з поставкою РСЗВ «Хаймерс» та М270, що не дозволило своєчасно «винести» артилерійські склади рашистів, які були підготовлені в ОРДЛО перед великою війною поблизу лінії зіткнення для забезпечення «вогневого валу», завдяки якому загонам «вагнерів" та російській десантурі вдалось до 02.07.2022 витіснити українські війська з Сіверськодонецька і Лисичанська.
Якщо би американські РСЗВ були поставлені ще у квітні 2022-го, то штурмові загони «вагнерів" сточились би не у Бахмуті, а об українську оборонну смугу в Попасній і агломерації Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ, і зараз ворог стояв би перед Бахмутом, а не перед Часовим Яром.
3) Абсурдна заборона Байдена на використання 155-ти міліметрових гаубиць та «Хаймерсів» по міжнародновизнаній території пітьми тривала аж до травня 2024 року вже після наступу рашистських військ на Харків. Виправданням цьому була горезвісна фраза-мем про «недопущення ескалації». Тоді й набув поширення й інший вираз про «битву України з однією рукою, зв'язаною за спиною»).
Страх мнимої «ескалації» не дозволив Байдену передати Україні ракети ATACMS ще у 2022 році, що б дозволило вибити касетними боєзарядами армійську та штурмову авіацію рашистів або принаймні не допустити її безперешкодне накопичення на наближених до лінії фронту (від 100 до 300 км) аеродромах. Що б набагато підвищило ефективність використання ЗСУ бронетехніки під час наступальних дій в 2022-2023 роках.
Примітка: перший удар ATACAMS касетними ************ мав місце лише у жовтні 2023-го, коли на аеродромі в Бердянську було знищено 8 гелікоптерів Ка-52 рашистів, коли український контрнаступ вже припинився.
Крім того, якщо би США не застосували обмеження у використанні американських РСЗВ, то це б надало змогу ЗСУ не допустити безперешкодної концентрації рашистами сил і засобів на кордоні України з Бєлгородською областю рф та наступу ворога на Харків у травні 2024 року, а також суттєво знизило б інтенсивність застосування КАБів супротивником у 2024-му, що б не дозволило рашистам захопити ту територію, яка підпала під їх окупацію в 2024 році.
4) Зволікання США із поставкою в Україну ЗРК «Петріот" (перше збиття балістики під Києвом - травень 2023) і затримка з дозволом на поставки літаків F-16 (перша поставка - літо 2024), що в свою чергу призводило до затримок у поставках систем ППО від інших країн НАТО, надало змогу рашистам зруйнувати майже усю українську енергогенерацію, окрім АЕС, а також ркйнувати портову ініраструктупу Великої Одеси.
Наслідком нерішучої і млявої політики адміністрації Байдена стало хронічне зволікання і обмеження у поставках військової допомоги для України, вже передбаченої бюджетом США. Так, зокрема, не дивлячись на обіцянку вибрати й надати допомогу Україні по програмі PDA, тобто з арсеналів Пентагону, «до останнього цента", фактично було надано лише на кілька $млрд. А в рахунок $10-ти мільярдної програми USI з розміщення замовлень на озброєння у американської промисловості так взагалі нічого не було законтрактовано.
5) Лише після розгромної поразки кандидатки від демпартії на президентських виборах США американський уряд почав вводити насправді відчутні для економіки пітьми санкції: заборону на торгівлю доларом банками і фінустановами рф, санкції проти них, а також застосував вторинні санкції проти 183 танкерів тіньового флоту пітьми та юридичних і фізичних осіб, які сприяли в ухиленні від санкцій. Проте, головного кроку у санкційній політиці, не дивлячись на багаточисельні факти терористичних атак пітьми на країни НАТО (їх комунікації), не кажучи про удари по цивільній інфраструктурі України, Байден так і не наважився зробити і оголосити пітьму державою - спонсором тероризму.
6) Та головна помилка і страхи президента США Байдена - це сприйняття всерйоз блефу ***** про готовність до застосування тактичної ядерної зброї восени 2022 року, тобто як загрозу реальну. Це призвело до фактичного виконання США ультимативних вимог правителя пітьми:
- Примушення керівництва України до забезпечення безперешкодного переправлення через річку Дніпро і пропуску елітарних наступальних сил армії пітьми - десантників і морської піхоти з важким озброєнням, що потрапили в оперативне оточення, - їх відступу з Херсону із правого берега Дніпра на лівий;
- Припинення/суттєве зменшення поставок озброєння і *********** для ЗСУ вже з початку жовтня 2022 року на три-шість місяців для недопущення наступу ЗСУ у напрямку на Токмак-Мелітополь у фланг відступаючим рашистським військам від Дніпра, щоб виграти час на перегрупування і спорудження ешелонованої на глибину десятків кілометрів оборонної «лінії суровікіна».
Саме завдяки такій слабодухості Байдена армія пітьми не зазнала принизливої поразки і не була розгромлена ще наприкінці 2022-го року. А натомість зуміла провести в стислі терміни мобілізацію та перегрупуватись, щоби вже на початку січня 2023-го силами «вагнерів" та десантури, випущеної з Херсону, перейти у наступ на Соледар і Бахмут.
Таким чином, нерішуча і беззуба політика президента США Байдена не дозволила України перемогти іще в 2022 році та надала шанси пітьмі вже у ймовірних переговорах з новообраним президентом США Трампом зафіксувати свої територіальні здобутки в Україні, уникаючи справедливої відплати.