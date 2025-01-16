Байден у прощальній промові: Україна залишається вільною

Президент США Джо Байден у своїй прощальній промові згадав Україну, наголосивши, що вона залишається вільною.

Так, розмірковуючи про свою спадщину і досягнення своєї адміністрації, Байден висловив сподівання, що вони збережуться на довгі роки.

"Потрібен час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно буде рости і цвісти десятиліттями", - сказав Байден під час прощання в Овальному кабінеті.

Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, зокрема зниження цін на ліки для літніх людей, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Також Байден відзначив досягнення у зовнішній політиці та вказав на те, як він "зміцнив НАТО".

Україна залишається вільною, і ми випередили наших конкурентів з Китаєм і багато іншого", - сказав Байден.

