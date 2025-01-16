Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що частина країн Європи досі не розуміє реальну загрозу Росії, і помилкою є на усвідомлювати, хто такий Путін.

про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави

"Думаю, що Захід не розуміє одну просту річ. Досі не розуміє. Окрім нордичних держав, Польщі, Румунії, держав Балтії – тому що ми дуже близько історично, і тому що сусідство. Всі інші не "гірші" – ні, вони такі самі партнери, але вони не хочуть визнати одну річ - рускіє підуть далі. Я вважаю, що це найголовніша помилка, тому що у цьому коріння відповідей на всі інші запитання. Якщо ти точно знаєш що рускіє підуть далі і ти в цьому впевнений – це як з превентивними санкціями Америки перед вторгненням. Якщо є такий ризик – чому не посилити максимально Україну, чому не збільшити для себе виробництво, для своїх збройних сил, чому не ввести санкції тотально – на всі ракети і деталі від ракет... Рускіє будуть іти далі і пускати звідти ракети… Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін", – наголосив Зеленський.

Він додав, що коли йому політики кажуть, що "ми розуміємо, він не зможе, він ніколи не піде на Німеччину, на Францію" – "він піде", наголошує Зеленський.

