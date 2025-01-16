УКР
Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, - Зеленський

Зеленський про Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що частина країн Європи досі не розуміє реальну загрозу Росії, і помилкою є на усвідомлювати, хто такий Путін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави

"Думаю, що Захід не розуміє одну просту річ. Досі не розуміє. Окрім нордичних держав, Польщі, Румунії, держав Балтії – тому що ми дуже близько історично, і тому що сусідство. Всі інші не "гірші" – ні, вони такі самі партнери, але вони не хочуть визнати одну річ - рускіє підуть далі. Я вважаю, що це найголовніша помилка, тому що у цьому коріння відповідей на всі інші запитання. Якщо ти точно знаєш що рускіє підуть далі і ти в цьому впевнений – це як з превентивними санкціями Америки перед вторгненням. Якщо є такий ризик – чому не посилити максимально Україну, чому не збільшити для себе виробництво, для своїх збройних сил, чому не ввести санкції тотально – на всі ракети і деталі від ракет... Рускіє будуть іти далі і пускати звідти ракети… Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін", – наголосив Зеленський.

Він додав, що коли йому політики кажуть, що "ми розуміємо, він не зможе, він ніколи не піде на Німеччину, на Францію" – "він піде", наголошує Зеленський.

Європа (1957) Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601)
Топ коментарі
+17
А перед выборами в 2019 величайший и все его сторонники обвиняли лишь Порошенко и трубили, что с пуйлом "можно договориться". Ну что, договорились?
показати весь коментар
16.01.2025 13:55 Відповісти
+14
А може "заглянуть в глаза"?
Як ти там, Зєля, розповідав у 2019?
показати весь коментар
16.01.2025 13:54 Відповісти
+14
Каже той, хто "увідєл мір в глазах..."?
Подонок хрипатий - вали нах з України!!!
показати весь коментар
16.01.2025 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже в"іхав?
показати весь коментар
16.01.2025 13:53 Відповісти
То спічрайтер литвин на 6-й рік повномасштабки почав щось підозрювати про сосіян
показати весь коментар
16.01.2025 14:01 Відповісти
не в'їхав ще. Остаточно він ще не зрозумів причин війни.
Бо він досі не розуміє, що головна проблема не стільки в *****, як в тому імперському народцю, який бажає колонізовувати все і всіх навкруги, всі навколішні території з населенням, яке там проживає. Так триває вже літ зо п'ятсот. А відповідний сцарь у них знайдеться завжди. ***** - один з таких в цілій низці, починаючи з дому романових...
показати весь коментар
16.01.2025 15:08 Відповісти
Уже две ошибки,чем больше сдадим....
показати весь коментар
16.01.2025 16:10 Відповісти
А може "заглянуть в глаза"?
Як ти там, Зєля, розповідав у 2019?
показати весь коментар
16.01.2025 13:54 Відповісти
Боневтік "експерт" по пу
показати весь коментар
16.01.2025 14:20 Відповісти
дві помилки!!! дві!!! ))
показати весь коментар
16.01.2025 13:55 Відповісти
Каже той, хто "увідєл мір в глазах..."?
Подонок хрипатий - вали нах з України!!!
показати весь коментар
16.01.2025 13:55 Відповісти
Ні-ні. Тільки в буцигарню! З конфіскацією. Щоб Лєнка, до кінця свого життя, їла скумбрію по 8 грн.
показати весь коментар
16.01.2025 14:07 Відповісти
А перед выборами в 2019 величайший и все его сторонники обвиняли лишь Порошенко и трубили, что с пуйлом "можно договориться". Ну что, договорились?
показати весь коментар
16.01.2025 13:55 Відповісти
"...Остапа понєсло..."
показати весь коментар
16.01.2025 13:56 Відповісти
Хто, хто?
Пуйло на букву "х"!
показати весь коментар
16.01.2025 13:56 Відповісти
Мабуть, коли ти заглядував у очко Прутіна та так не вважав.
показати весь коментар
16.01.2025 13:58 Відповісти
Помилка була закривати ракетну програму і вкатувать мільярди у асфальт.
показати весь коментар
16.01.2025 14:00 Відповісти
Ви на одному рівні,з пуйлом.
показати весь коментар
16.01.2025 14:01 Відповісти
Помилка не знати,хто такий буратіно,хто такий козир.
Дорога помилка.
показати весь коментар
16.01.2025 14:01 Відповісти
Отакої ! Він вже почав повчати Європу ! Після того як його вся Україна три роки вчила й не навчила. Аж до війни. Дякувати нашим ЗМІ які гарно лизали п'ятки цьому "наставнику". Й тим, хто продовжує вилизувати ... але вже інше місце. ПОМИЛКИ ТРЕБА ВИПРАВЛЯТИ КРОВ'Ю ! Але вже не на Банковій ! Саме це до нього ніколи не дійде, бо він - УХИЛЯНТ по життю !
показати весь коментар
16.01.2025 14:02 Відповісти
А сам забув як 2014 році їздив у Ху@лостаниі з красної площі насміхався про те як Пут..н не напав, а просто персуває кордони?
показати весь коментар
16.01.2025 14:02 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 14:14 Відповісти
Все-то вони усвідомлюють, але ви спробуйте сказати отим західноєвропейцям те, що казав Рютте у своїй промові на посту генсека НАТО.
"Ми в безпеці тільки сьогодні, але мине чотири чи п'ять років, і якщо ми нічого не зробимо, то ми вже не будемо в безпеці. Тож завершуйте свої "християнські мовні курси" або їдьте до Нової Зеландії... І ці дебати необхідно завершити впродовж трьох-чотирьох місяців, аби залишатися в безпеці в цій частині світу і захистити себе", - наголосив Рютте.
Давайте, ризикніть рейтингами. Зажирілі хоч за фашистів проголосують, аби тільки не 5+% ВВП на оборону.
показати весь коментар
16.01.2025 14:02 Відповісти
він не піде, він їх візьме з середини, уже бере
показати весь коментар
16.01.2025 14:03 Відповісти
"Хто такий Путін" треба було усвідомлювати в 2019 році, голосуючи за Зеленського на виборчих дільницях. А зараз "усвідомлювати" вже пізно.
показати весь коментар
16.01.2025 14:05 Відповісти
наш бубон порозумнішав, дайте йому ще 5-6 рочків, він разом зі своїми 5-6 ефективними менеджерами ще чомусь навчиться
показати весь коментар
16.01.2025 14:08 Відповісти
з цим лідаром через 5-6 років не буде України,нехай вчится де інде
показати весь коментар
16.01.2025 14:14 Відповісти
Провал штирліца! То можна домовитися, то в шоколадне око заглянути, а тут , ти ба прозрів потужно.....клован
показати весь коментар
16.01.2025 14:09 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 14:10 Відповісти


лінк (с) Підлога Маккартні 30.06.2023 14:52

https://censor.net/ru/news/3428053/zelenskiyi_provel_zasedanie_stavki_poruchil_usilit_granitsu_s_belarusyu
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
За чонгар Зе все рівно відповість,злочини проти людяності немають терміну давності
показати весь коментар
16.01.2025 14:12 Відповісти
А що говорити про ті кляті 73% від 40%,що прийшли на вибори?!?!?!?!? Взагалі без мізків, дебіли, лять...
показати весь коментар
16.01.2025 14:12 Відповісти
Источник: Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля 2020г.
Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".

показати весь коментар
16.01.2025 14:13 Відповісти
Тупа, повністю брехлива,хамовита, неразвити у всіх сенсах, нікчема. Чим би і ким би ти, сволото, себе не вважав. Я б здох би, прилюдно, що б виродив такий гній. Бажаю самого найгіршого ваи і вашій родині, на багато років. Уюлюдки!
показати весь коментар
16.01.2025 14:27 Відповісти
Ты только проснулся ? А где ты был когда бимбили бимбасс? На концертах развлекал московитов
показати весь коментар
16.01.2025 14:28 Відповісти
Не вʼїхав, а перевзувся, так вимагає новий підхід до лохторату щоб вибрали на другий термін
показати весь коментар
16.01.2025 14:29 Відповісти
сколько это стоило Украине - времени и человеческих жизней, чтобы малоросс из 95 квартала это понял?
показати весь коментар
16.01.2025 14:32 Відповісти
Дивлячись на кровопролитну, руйнівну війну в Україні ,буде велика помилка не усвідомлювати до кінця,хто такий куло і "зезедент"
показати весь коментар
16.01.2025 14:33 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 14:34 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 14:37 Відповісти
То чого ж ти, ****, таку помилку зробив?
Ти, підар, казав що з ним можна домовитись, ти гнидо ***** казав, що він миру хоче, ти брехало людям, які могли б врятуватися, що ніхєра не буде, коли вже танки на кордоні були. А ти ж, падло, в Україні був весь цей час і міг бачити все на власні очі. Але тобі повилазило.
А зараз ти такий, ****, мудрий дорікаєш Європі, що вони не до кінця розуміють загрозу???
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
Захід уже давно зрозумів, яке лайно ти та твоє злодійське оточення, тому дивись уважніше на себе в дзеркало.
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
Так же впевнений як з чачліками? Не вішай цю дешеву лапшу европейськім країнам-вони самі разбируться хто і куди піде чи не піде.
показати весь коментар
16.01.2025 14:50 Відповісти
Чужинець про чужинця...
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Який стратег ,який розумний,він все розклав по полицям.А вони його не розуміють .Вони не розуміють, от він ВСЕ розуміє.Чого вони його не розуміють?
показати весь коментар
16.01.2025 15:42 Відповісти
Ще більш катастрофічна помилка - це підписувати то лайно, що пропонує Трамп на користь агресора-Кацапії!
показати весь коментар
16.01.2025 16:08 Відповісти
А чи всі знають до кінця, хто такі зе і ерм?
Про путіна-всі до кінця,там навіть сумнівів нема,а про зелю і ерма-сумнівно,чи всі знають про них до кінця.
показати весь коментар
16.01.2025 19:41 Відповісти
''Я увідєл мір в ґлазах у путіна'' - Зеленський.
показати весь коментар
16.01.2025 19:47 Відповісти
Це помилка, що наша влада і весь цивілізованний світ не враховує ідеологію "руSSкаго мира". Путін і всі росіяни є всього лише продуктами цієї ідеології. Нищити треба її і починати треба з Москви, яка є фундаментом "руSSкаго мира". ⚰️🇷🇺⚰️❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
17.01.2025 10:00 Відповісти
 
 