Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що частина країн Європи досі не розуміє реальну загрозу Росії, і помилкою є на усвідомлювати, хто такий Путін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави
"Думаю, що Захід не розуміє одну просту річ. Досі не розуміє. Окрім нордичних держав, Польщі, Румунії, держав Балтії – тому що ми дуже близько історично, і тому що сусідство. Всі інші не "гірші" – ні, вони такі самі партнери, але вони не хочуть визнати одну річ - рускіє підуть далі. Я вважаю, що це найголовніша помилка, тому що у цьому коріння відповідей на всі інші запитання. Якщо ти точно знаєш що рускіє підуть далі і ти в цьому впевнений – це як з превентивними санкціями Америки перед вторгненням. Якщо є такий ризик – чому не посилити максимально Україну, чому не збільшити для себе виробництво, для своїх збройних сил, чому не ввести санкції тотально – на всі ракети і деталі від ракет... Рускіє будуть іти далі і пускати звідти ракети… Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін", – наголосив Зеленський.
Він додав, що коли йому політики кажуть, що "ми розуміємо, він не зможе, він ніколи не піде на Німеччину, на Францію" – "він піде", наголошує Зеленський.
"Ми в безпеці тільки сьогодні, але мине чотири чи п'ять років, і якщо ми нічого не зробимо, то ми вже не будемо в безпеці. Тож завершуйте свої "християнські мовні курси" або їдьте до Нової Зеландії... І ці дебати необхідно завершити впродовж трьох-чотирьох місяців, аби залишатися в безпеці в цій частині світу і захистити себе", - наголосив Рютте.
