Опозиція Польщі звинуватила Зеленського у втручанні у вибори: Нехай займається справами України

Польська опозиція звинуватила Зеленського у втручанні у вибори

У найбільшій опозиційні партії Польщі "Право і справедливість" розкритикували президента Володимира Зеленського, який нібито продемонстрував підтримку кандидата у президенти від влади Рафалу Тшасковському.

Про це пише Onet, передає Цензор.НЕТ.

Так, колишній прем'єр Матеуш Моравецький порадив Зеленському "зайнятися справами України", а "свого президента вони виберуть самі".

"Нехай український президент займається справами України, а ми самі оберемо свого президента. Він має право - і навіть обов'язок - дбати про інтереси своєї країни, але саме ми тут вирішуємо, хто є кандидатом і хто має які погляди на найбільш фундаментальні питання", - заявив він.

Також читайте: Політика Байдена щодо України розчаровує через затримку санкцій і недостатню підтримку ППО, - Зеленський

Так, у "ПіС" обурилися відповіддю Зеленського на слова кандидата, якого підтримує опозиція, Кароля Навроцького про те, що Україну не можна запрошувати до НАТО та ЄС, поки не буде розв'язано питання із Волинською трагедією.

Тоді в інтерв'ю президент заявив, що якщо України не буде в ЄС і НАТО, це означає, що вона не матиме гарантій безпеки і залишиться наодинці проти Російської Федерації.

"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Оскільки може з'ясуватися, що він повинен буде взяти в руки зброю, аби спільно зі своїми земляками захищати свою країну", - сказав глава держави.

Після трансляції інтерв'ю пролунали політики "Права і справедливості", обурилися, що таким чином Зеленський втручається у виборчий процес у Польщі, і надає підтримку Рафалу Тшасковському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це помилка, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) Моравецький Матеуш (371)
+24
свого президента вони виберуть самі
А оце вже ******. Русня вам вибере. І нє благодарітє.
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
+17
Польша в составе Евросоюза, но почему не ставится вопрос отношений с Германией, которая в в1939г напала на Польшу, Почему не ставится вопрос отношений с Россией, которая тоже в 1939г напала на Польшу и расстреляла 40 тысяч вояк польской армии, уничтожила весь цвет нации под Смоленском. Почему Польша поддерживает дипломатические отношения с Россией.
показати весь коментар
16.01.2025 14:58 Відповісти
+16
Отож. Бо запитувати про навіть моральні компенсації у сильних полякі трохи підсирають. А намагатися нагнути вже й так обессиленого тут вони герої.
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
свого президента вони виберуть самі
А оце вже ******. Русня вам вибере. І нє благодарітє.
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
Поляки думають головою,а не дупою як Українці у 2019р,тому виберуть президента який їх буде вести у правильному напрямку,тому Поляки і живуть в 100 разів краще за Українців.
показати весь коментар
16.01.2025 14:55 Відповісти
Чим думали американці? А румуни? Угорці? Словаки?
показати весь коментар
16.01.2025 14:58 Відповісти
Вони о собі думали, в нас теж що не виберуть все однаково. Обіцяє одне, а потім як завжди
показати весь коментар
16.01.2025 15:09 Відповісти
Всі думають о собі, але чомусь так виходить, що прікуп у росії.
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
Про себе, курва? А Порошенко про себе думав, коли армію створював? А зараз замість МО забезпечує ЗСУ- для себе?
Оце такі, як ви тупий пролетаріат, раби кончені і вибираєте ворогів України, на яких вам кажуть с.. и ахметови, пінчуки та їнші, що в ФСБ на підсосі
показати весь коментар
17.01.2025 13:37 Відповісти
Цим своїм коментарем ви псуєте реноме прибічників Порошенко і ЄС.
показати весь коментар
17.01.2025 13:39 Відповісти
Про в 100 раз можна з цифрами?
показати весь коментар
16.01.2025 14:59 Відповісти
Так чого ж вони заздрять українським біженцям? 😁
показати весь коментар
16.01.2025 15:04 Відповісти
От просто кожному біженцю заздрять. Ну так у них є шанс обрати друзів *****, розваляти країну і побігти світ за очі, щоб їм теж заздрили.
показати весь коментар
16.01.2025 15:06 Відповісти
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що поляки втомилися від війни та українців через їхнє "розкішне життя" в країні.

Тобто, ці нищеброди заздрять українцям. 😁 Не живуть поляки у 100 разів краще раз так жаба давить.
показати весь коментар
16.01.2025 15:12 Відповісти
Це маніпуляція з вашого боку: він казав не про усіх українців, а про молодих чоловіків з України.
показати весь коментар
16.01.2025 17:44 Відповісти
Тобто, старим бомжам поляки не заздрять.

Ну і те добре.
показати весь коментар
16.01.2025 17:57 Відповісти
Вони якщо і заздрять, то дітям слуг, а не простим біженцям
показати весь коментар
16.01.2025 15:11 Відповісти
Щось я сумніваюсь, що вони думали саме головою, коли тримали 8 років при владі той ПіС, який їм обмежив громадянські свободи, заборонив аборти та допустив блокування кордону з Україною.

А "краще живуть" - то ваша вигадка, вже знаємо як воно там, в Польщі, навіть полякам. І своїми очима бачили, скільки поляків здриснули з "благодатної Польщі" на заробітки в Німеччину та Великобританію, бо дуже ж легко і приємно жити в Польщі і заробляти там гроші.

Також нагадую, що останні 34 роки саме Польща була найбільшим реціпієнтом бюжетів ЄС "на розвиток". І автобани та інфораструктура там побудовані/оновлені за рахунок німців, а не коштом "самостійних і хозяйновитих" поляків.
показати весь коментар
16.01.2025 16:53 Відповісти
А могли б і ми бути, але миші браття, хоч поржемо. А живуть краще.
показати весь коментар
16.01.2025 17:03 Відповісти
це інше питання. Я про "думаючих головою поляків" написав.
показати весь коментар
16.01.2025 18:33 Відповісти
І думаючі головою, і жопою, всі живуть краще, розвиваючись і в мирі.
показати весь коментар
16.01.2025 21:06 Відповісти
Ми вам його даруємо Їжте не заляпайтесь.
показати весь коментар
16.01.2025 14:49 Відповісти
Ото дурбелики. Дав же бог нам сусідів.
показати весь коментар
16.01.2025 14:50 Відповісти
То чого ж ваші дружини туди поперли і сидять? Це ви, кляті мерзотники зелепутінці-73 і не дурбелики, а такі як і людожерів, один в один! Бо вибрати своїй країні ворога України- змогли тільки ви, тварі касабські
показати весь коментар
17.01.2025 13:40 Відповісти
"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Оскільки може з'ясуватися, що він повинен буде взяти в руки зброю, аби спільно зі своїми земляками захищати свою країну", - сказав"зезедент" котрий свого часу чотири рази " відкосив" від того,що пропонує поляку
показати весь коментар
16.01.2025 14:53 Відповісти
А по суті є претензії щодо заяви?
показати весь коментар
16.01.2025 14:58 Відповісти
це ж по суті і є , зельона, гнида
показати весь коментар
16.01.2025 15:00 Відповісти
дія суті є невидима і невпізнанна ,та незрозуміла до тих пір - допоки вона не буде зреалізована в реальних діях людини .
показати весь коментар
16.01.2025 15:06 Відповісти
було б непогано якби йому відповіли що ви, Оманська Гнида 4 рази відкосили від повістки

і десятки разів померли за Крим
показати весь коментар
16.01.2025 14:59 Відповісти
Досить з нас фюрера-рашиста в Кацапстані та блазня- малороса в Україні! Хочеться щоб хоч у нашого доброго сусіда Польщі був притомний президент...
показати весь коментар
16.01.2025 14:56 Відповісти
Польша в составе Евросоюза, но почему не ставится вопрос отношений с Германией, которая в в1939г напала на Польшу, Почему не ставится вопрос отношений с Россией, которая тоже в 1939г напала на Польшу и расстреляла 40 тысяч вояк польской армии, уничтожила весь цвет нации под Смоленском. Почему Польша поддерживает дипломатические отношения с Россией.
показати весь коментар
16.01.2025 14:58 Відповісти
Отож. Бо запитувати про навіть моральні компенсації у сильних полякі трохи підсирають. А намагатися нагнути вже й так обессиленого тут вони герої.
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Яким чином ти з 22 слів у моєму реченні про поляків вирахував приналежність мене до якоїсь з українських партій? Я розумію, що коли у городі бузина, а в Києві дядько, то це приводить тебе до філософських роздумів. Але ж у мене в речені немає ні Києва, ні бузини.
показати весь коментар
16.01.2025 15:33 Відповісти
така ж тупість як у зельоних ..бо говорити що робити полякам - потрібно спочатку в своїй хаті навести лад ..

але Вам схоже срати сусіду значно легше ніж прибрати гівно у себе вдома
показати весь коментар
16.01.2025 15:36 Відповісти
Де в моєму дописі вказівка на те, що робити полякам? Там усього 22 слова. Яке з них вказує полякам план подальших дій?
показати весь коментар
16.01.2025 15:39 Відповісти
"Бо запитувати про навіть моральні компенсації у сильних полякі трохи підсирають."

це що перше..Ви реально тупий чи прикидаєетесь?
показати весь коментар
16.01.2025 15:40 Відповісти
Я роблю висновки з реалій. Але де я вказую полякам що вони мають робити?
показати весь коментар
16.01.2025 15:45 Відповісти
от саме це Ви і робите через оцінку дій поляків, ви перед тим в себе в хаті гівно прибрали , в Україні, міхало?
показати весь коментар
16.01.2025 15:47 Відповісти
коротше, полякосос, твій комент потерли, але я побачив що ти дуже хоробрий і готовий до віртуального боксу зі мною. одне питання - ти служиш?
показати весь коментар
24.01.2025 17:36 Відповісти
Схоже Ваші реалії сидіти в зельоному поносі та давати вказівки сусідам
показати весь коментар
16.01.2025 15:52 Відповісти
Ясно. Мислення і ти знаходяться в різних площинах. Гуляй далі. Без мене.
показати весь коментар
16.01.2025 15:55 Відповісти
Наслідки таких кроків, скажімо так, дещо різні.
От з Україною можна. Що вона зробить, та Україна? Що вона може зробити? Хіба що назло всім швиденько здатись росії.
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
Є не тут не згоден. Польща.. вже ниє нікому на фермах працювати. Поляки поїхали до Німеччини на заробітки.. наші прокинулися біженцями. Хай пшеки трохи самі працюють.. а то звикли що дурний українець приїде і буде обходжувати.
Хай звикають. До наших молодих хлопців, на нових машинах. Бо ми розумніші.. історія показала. Ми маємо свою землю. За яку постійно боремося. А поляки як хвойда.. де тепліше, там і вони.
показати весь коментар
16.01.2025 15:19 Відповісти
угу .. в тебе вже 25% відвойували ..а іншу купили ..
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
У мене ще в Україні поки ні. А у тебе? Їдь в Маріуполь покажи як.. а то сидиш на два паспорти. Любитель киева.
показати весь коментар
16.01.2025 15:26 Відповісти
а по суті, гнида ?
показати весь коментар
16.01.2025 15:27 Відповісти
Якщо у вас воші.. вам до лікаря це там..
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
а по суті, сміття генетичне ?

купити Вам квиток до Києва ? ..розкажете мені про українських гнид.. продемонструєте
показати весь коментар
16.01.2025 15:34 Відповісти
Шановний свої гниди тримайте при собі, а з нашими ми без вас впораємося.

Що до квитка в Київ. Очікую в любий зручний для Вас час, за адресою Аскольдів провулок 3-а.
показати весь коментар
16.01.2025 15:45 Відповісти
https://ua.prostopravo.com.ua/spravochniki/gosstrukturi/id/5001 ГУ СБУ ..яка ж Ви гнида все ж таки )
показати весь коментар
16.01.2025 15:48 Відповісти
Та яка тебе утирка захищає. Під дупу дадуть куди побіжиш.. а гнида. Навчися спілкуватися.. так і тхне биком тупоголовим і ще й з вошами. Іди звідки прийшов і не оглядуйся. Сім'ю свою обзивай. Бык педальный.
показати весь коментар
16.01.2025 16:10 Відповісти
За 10 років -09%. Мабуть всі поїхали😀
показати весь коментар
16.01.2025 17:09 Відповісти
а яке відношення це має до війни України з паРашою ?

відносини Польщі з Німеччиною - це питання Польщі та Німеччини, а не Оманської Гниди
показати весь коментар
16.01.2025 15:18 Відповісти
Тому що за рахунок німців побудовані всі автобани і оновлена вся інфраструктура в Польщі. А викочувати претензії до ***** в поляків трусяться колінчата і обдристуються штанці. По справі загибелі всього уряду Качиньського під Смоленськом все зрозуміло ж давно. Такі принципові, такі свободолюби - їм засрашка вбила уряд, не визнала це, а вони досі торгівлю з засрашкою в повний зріст ведуть.
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
Ставлять, погугліть.
показати весь коментар
16.01.2025 17:04 Відповісти
"Польща,Угорщина,Словаччина" - одне і теж і по колу . Ми не чуємо претензій ні від Португалії ні від Франції ні Австрії,Болгарії ,Румунії ...... а ця "трійця обіжених " вже всю кров випила і далі недовольні! Щож за сусіди такі.... Напевне їх російська собака покусала!!!
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
У Румунії дивом врятувалися від націоналістів. Вони могли стати гірше Орбана.
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
а..то у тебя не зельоні висмоктали ..а Захід )
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
та заїпали ви вже той "валинской трагедієй".. Я ж кажу, поляки самі не хочуть це питання врегулювати з нами, щоб завжди мати "мозоль" на який при необхідності можна було тицяти!
показати весь коментар
16.01.2025 15:09 Відповісти
Тут пшеки вже явно натягують сову на глобус. До чого тут втручання у вибори? Носяться зі своєю Волинською трагедією і всі їм винні. І слова не скажи у відповідь. Дятли.
показати весь коментар
16.01.2025 15:11 Відповісти
Все просто - вони взагалі не розуміють чому Україна , маючи всі механізми , взагалі не хоче впливати на Польщу ?
показати весь коментар
16.01.2025 15:24 Відповісти
З Польщею і без того відносини натягнуті і замість того, щоб ніяк не коментувати представника опозиції, гундос вирішив вставити свій тупий п'ятак. Це схоже на його критику політики Байдена, що є каменем у город демократів. Як видно всі зусилля зеленого довбойоба, спрямовані на зрив західної підтримки, що тільки вітається кремлівським упиром.
показати весь коментар
16.01.2025 15:12 Відповісти
+1. https://censor.net/ru/comments/locate/3530619/3205bd68-7f98-4eaf-b891-101de12ab171
показати весь коментар
16.01.2025 15:35 Відповісти
Pis - сеча англійською. Дуже точна назва для такої партії.
показати весь коментар
16.01.2025 15:14 Відповісти
Ну, коли то лізти в чужі справи легше,аніж свої вирішувати...
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
Начебто, не за темою...

Еще за украинские ракеты.

Получил на мейл вот такое интересное письмо от читателя, привожу в оригинале без корректировок:

Шановні Готельєр та і Антіколорадос також. Писака з мене так собі, так що я коротко. По поводу ракетного виробництва - 3.14здьож. Я сам з Дніпра і до Южмаша маю деяке відношення. Не треба писати байду, не треба всіх поливати багном. Я прекрасно розумію, що ви на підсосі у пороха, тому за нього так жопу рвете. Ніяких ракет він не робив і збирався, путіна *буками не обкладав бо він сирун. А от руку жав тому підару я бачив. В усіх бідах винен кожен з нас. Будьте здорові. Слава Україні!!! Вічна пам'ять загиблим!!!

Сначала у меня вопрос к Антиколорадосу и к Редактору:

Где моя доля бабок от Пороха?!? Прошу разобраться в бухгалтерии и отдать мне мой подсос. И как только получу свой подсос, буду еще больше стараться и надеяться получить суперподсос.

А из письма я как-то не уловил логику. Читатель с Днепра, имеет какое-то отношение к Южмашу, и на этом основании делает вывод, что Порох никаких ракет не делал и не собирался. Наверное, наш читатель плохо умеет в интернет и в гугл, потому что о ракетной программе Украины с 2010 года по настоящий день есть полно открытой информации в интернете.

Южмаш разрабатывал с 2013 года и производил только ракету «Гром-2», или «Сапсан», экспортное и внутренне название, вот https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2 тут подробно.

А ракеты «Ольха» и «Нептун» разрабатывали и производили совсем другие предприятия. Ольха, например, была принята на вооружение в 2018 году. Принята, но не производилась, потому что Зе за мир. А Нептун был принят на вооружение в 2020 году. И тоже без дальнейшего производства, потому что Зе увидел в зеньках хла мир.

И если Порох не делал никаких ракет и не собирался, то откуда же они взялись, и что ж тогда приняли на вооружение в 2018 и 2020 годах? Резиновые макеты цилиндрической формы из секасшопа?

Но мы все равно рады, что нас с Антиколорадосом читают такие читатели.

А я утверждал и продолжаю утверждать, что зеленая власть во главе с Зеленским и Ермаком целенаправленно и систематически уничтожали Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность Украины. И продолжают уничтожать. И так получается, что делали и делают это они это в интересах московии и лично хла, потому что Украина не заинтересована в уничтожении своей Армии и своей промышленности.
Я уверен, что мы услышим и прочитаем очень много интересного еще до момента падения власти Зеленского. Но и сейчас много людей занимаются тем, что документируют действия зеленой власти.
https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
показати весь коментар
16.01.2025 15:30 Відповісти
Вот несколько оригинальных авторских текстов:

ZE inform, 31 августа 2022 года:

13 апреля 2022 года произошло сразу два исторических события.

Во-первых - в районе острова Змеиный двумя ракетами «Нептун» берегового ракетного комплекса РК-360МЦ был поражен флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» (затонул 14.04.2022)

Во-вторых, Украина потеряла возможность дальнейшего применения РК-360МЦ в связи с тем, что ракет было всего ДВЕ.

Об обстоятельствах и причастных лицах для уничтожения военного потенциала страны перед войной мы писали, но ситуация с «Нептуном» имеет особые детали.

Именно эта программа второй (после Чонгара) попала под пристальное внимание тогдашнего члена наблюдательного Совета концерна «Укроборонпром» Андрея Ермака.

Уже в январе 2020 года «группа экспертов» через Ермака представляет докладную записку о бесперспективности дальнейшей разработки и использования ракетного комплекса РК-360МЦ по причине «низких тактико-технических данных, не обеспечивающих точное выполнение боевых задач». Особое ударение делается на «дозвуковой скорости ракет комплекса», объявляемой технологической отсталостью и бесперспективностью. При этом все это при наличии решения государственной комиссии и результатов проведенных в августе государственных испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры государственного заказа.


Никаких новых испытаний не было, было два клочка бумаги, которые после визы Зеленского объявили «Нептун» «технической отсталостью с дозвуковой скоростью».

Две ракеты «Нептун», поразив оснащенный новейшими средствами ПВО ракетный крейсер «Москва», доказали обратное. Тупыми и отсталыми оказались Зеленский, Ермак и группа экспертов.

Но это еще не всё.

На прошлой неделе в Палмдейле, Калифорния (США) закончилась серия испытаний новой ракеты для стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, в котором окончательно определена крылатая ракета JASSM-ER победителем выбора.

И эта крылатая ракета ДОЗВУКОВАЯ. В специальной заметке указано, что именно дозвуковой вариант ракеты создан с целью предупредить «термический разогрев корпуса от контакта с микрочастицами поверхности пути следования на сверхмалых высотах».

Так работают специалисты и эксперты, работающие на свою страну.

А на чью страну работает Зеленский, Ермак и группа экспертов, рано или поздно, они сами это расскажут. В суде.

Можно не верить ресурсу tZE inform, можно считать его вражеским, но факты остаются фактами. После подводного крейсера «масква» не было ни одного поражения рашистского корабля ракетами «Нептун». Что доказывает - ракет просто не было, их не сделали. А те ракеты, что были и попали, сделали как раз при Порохе.
https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
Еще один текст, публикую только часть, что касается ракет.

Denis Komarov

КАК ЗЕЛЕНЫЕ Уничтожали ОБОРОНУ УКРАИНЫ

ГАХК «Артем» с начала 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю.

Это предприятие является одним из ключевых производителей ракетного вооружения.

Заказов на Нептун, Ольху, РС-80 (РС-80 «Оскол» /Реактивный снаряд калибра 80 мм/ - украинская неуправляемая реактивная ракета с кумулятивно-осколочной боевой частью, прим. ред.) и снаряды нет.

27 ноября 2020 года директор Владимир Зимин сообщил:

- На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по Государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для МОУ такие необходимые изделия как снаряд 152-мм снаряд ОФ29 и РС-80.

С первого квартала 2021 года Артем вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю. Это 1200 человек. Работать полную неделю останется только «ядро» из 500-600 специалистов. Они будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе экспортные, еще держащие предприятие «на плаву».


В соответствии с заявлением Р.Хомчака, на складах ВСУ всего 98 ракет «Ольха». Это 8 полных залпов.

Павлоградский химический завод, производящий, перерабатывающий и утилизирующий ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет «Ольха».

Об этом рассказывал директор завода Леонид Шиман.

«ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала 2020 года мы не получаем финансирование и гособоронзаказ, на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. … Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек. Если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» - сказал он.

ПХЗ владеет технологией производства твердого ракетного топлива. Это топливо необходимо всем серийным и перспективным ракетам украинского производства. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли.

«Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - «Ольха», выпущена первая партия по заказу 19-го года, но нужно продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью «Ольхи» мы получаем средство сдерживания. Прутин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, типа того же «Каменского». А если «Ольхи» в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?» - спрашивает Шиман.


Помимо производства завод обладает технологией переработки и утилизации ракетного топлива, умеет продолжать ресурс ракет и производит различные виды взрывчатки.

В России аналогичный завод «Каменский» расположен недалеко от границы Украины, в Каменско-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает в полную мощность.

Доголосовались…
Ну кто же знал…
ZEкоманда неустанно в турборежиме готовилась к сдаче Украины!

Это очень малая часть того, что натворила тогда зеленая власть по сдаче Украины. Но и сейчас все художества Зеленского и слуг ясно показывают - они не отказались от своей цели - сдать Украину московии.

Президент Зеленский - приговор Украине.

https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
показати весь коментар
16.01.2025 15:33 Відповісти
З обговорення статті на сайті https://dl-news.defence-line.org/?p=49746 :

Вообще-то небольшая ошибочка. Ракет было не две. На 24 февраля 22 г ракет было 0 (НОЛЬ). Была росыпь запчастей. Которую вытащили уже из-под разбомбленного цеха, где они чудом сохранились (из воспоминаний по-моему Татьяны Черновол, которая участвовала в спасении всего что можно спасти и на которую за это завели уголовное дело). Все эти запчасти вывезли в одесскую область, где в полях собирали ракеты. До крейсера Москва было еще что-то типа 2 пусков, причем неудачных, по причине саботажа при изготовлении компонент ракеты. Саботаж был обнаружен специалистом завода, который настоял на необходимости тщательного тестирования. После устранения как раз и был поражен крейсер. После крейсера еще утопили буксир с Тором на борту вроде как одной ракетой. Итого 5. Ну может парочку приберегли на крайний случай. Ну может запчастей было на десяток ракет.
---
• Кацапы перед выборами 2019: «Кто угодно, только не Порошенко!»
• Кацапы после выборов 2019: «Зеленский - наш последний шанс!»
• Кацапы про Минск-2 до полномасштабного вторжения: «Украина не хочет выполнять формулу Штайнмайера!»
• Кацапы (*****) про Минск-2 после полномасштабного вторжения: «Нас вообще все надурили этим Минском-2!»
• Зеленкин про Минск-2 до полномасштабного вторжения: в париже (Ермак) подписывает формулу Штайнмайера
• Зеленкин про Минск-2 после полномасштабного вторжения: «Мы не будем подписывать никакие Мински-3»… и подписывает несколько десятков «индивидуальных» будапештских меморандумов
• Зеленкин про полномасштабное вторжение до него: «У нас есть свои разведданные, ничего не будет, партнеры нагнетают»
• Зеленкин про полномасштабное вторжение после него: «Партнеры нас только предупреждали, а оружия не давали»
---

А в это время злобный Порошенко зарабатывает на помощи (которую сам же и оплачивает):
https://t.me/Shaleniy_Kit/7475

"Так ось, про «заробляє». Я зробив скріншот з документів на придбання аж трьохсот нічних Мавіків. Тих самих документів, які нещодавно показував Петро Порошенко. Чітко видно загальну суму - 46 164 600 грн. Тобто - 153 882 гривень за одну штуку. Нагадаю, мова йде саме про НІЧНИЙ Мавік. Пішов гуглити ціни. Дешевше 170 тисяч, не знайшов. "
показати весь коментар
16.01.2025 15:40 Відповісти
Шліть їх нафіг
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Оскільки може з'ясуватися, що він повинен буде взяти в руки зброю, аби спільно зі своїми земляками захищати свою країну" Джерело: https://censor.net/ua/n3530619

Висрав 4-х кратний ухилянт, який зброю не тримав в руках ніколи в житті!
показати весь коментар
16.01.2025 18:38 Відповісти
КОГО ТО ОН МНЕ НАПОМИНАЕТ !?)
показати весь коментар
17.01.2025 02:14 Відповісти
ЕДИНСТВЕННЫЙ + ЛОБ БОЛЬШОЙ !)
показати весь коментар
17.01.2025 02:15 Відповісти
 
 