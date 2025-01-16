Опозиція Польщі звинуватила Зеленського у втручанні у вибори: Нехай займається справами України

У найбільшій опозиційні партії Польщі "Право і справедливість" розкритикували президента Володимира Зеленського, який нібито продемонстрував підтримку кандидата у президенти від влади Рафалу Тшасковському.

Так, колишній прем'єр Матеуш Моравецький порадив Зеленському "зайнятися справами України", а "свого президента вони виберуть самі".

"Нехай український президент займається справами України, а ми самі оберемо свого президента. Він має право - і навіть обов'язок - дбати про інтереси своєї країни, але саме ми тут вирішуємо, хто є кандидатом і хто має які погляди на найбільш фундаментальні питання", - заявив він.

Так, у "ПіС" обурилися відповіддю Зеленського на слова кандидата, якого підтримує опозиція, Кароля Навроцького про те, що Україну не можна запрошувати до НАТО та ЄС, поки не буде розв'язано питання із Волинською трагедією.

Тоді в інтерв'ю президент заявив, що якщо України не буде в ЄС і НАТО, це означає, що вона не матиме гарантій безпеки і залишиться наодинці проти Російської Федерації.

"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Оскільки може з'ясуватися, що він повинен буде взяти в руки зброю, аби спільно зі своїми земляками захищати свою країну", - сказав глава держави.

Після трансляції інтерв'ю пролунали політики "Права і справедливості", обурилися, що таким чином Зеленський втручається у виборчий процес у Польщі, і надає підтримку Рафалу Тшасковському.

