Опозиція Польщі звинуватила Зеленського у втручанні у вибори: Нехай займається справами України
У найбільшій опозиційні партії Польщі "Право і справедливість" розкритикували президента Володимира Зеленського, який нібито продемонстрував підтримку кандидата у президенти від влади Рафалу Тшасковському.
Про це пише Onet, передає Цензор.НЕТ.
Так, колишній прем'єр Матеуш Моравецький порадив Зеленському "зайнятися справами України", а "свого президента вони виберуть самі".
"Нехай український президент займається справами України, а ми самі оберемо свого президента. Він має право - і навіть обов'язок - дбати про інтереси своєї країни, але саме ми тут вирішуємо, хто є кандидатом і хто має які погляди на найбільш фундаментальні питання", - заявив він.
Так, у "ПіС" обурилися відповіддю Зеленського на слова кандидата, якого підтримує опозиція, Кароля Навроцького про те, що Україну не можна запрошувати до НАТО та ЄС, поки не буде розв'язано питання із Волинською трагедією.
Тоді в інтерв'ю президент заявив, що якщо України не буде в ЄС і НАТО, це означає, що вона не матиме гарантій безпеки і залишиться наодинці проти Російської Федерації.
"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Оскільки може з'ясуватися, що він повинен буде взяти в руки зброю, аби спільно зі своїми земляками захищати свою країну", - сказав глава держави.
Після трансляції інтерв'ю пролунали політики "Права і справедливості", обурилися, що таким чином Зеленський втручається у виборчий процес у Польщі, і надає підтримку Рафалу Тшасковському.
А оце вже ******. Русня вам вибере. І нє благодарітє.
Оце такі, як ви тупий пролетаріат, раби кончені і вибираєте ворогів України, на яких вам кажуть с.. и ахметови, пінчуки та їнші, що в ФСБ на підсосі
Тобто, ці нищеброди заздрять українцям. 😁 Не живуть поляки у 100 разів краще раз так жаба давить.
Ну і те добре.
А "краще живуть" - то ваша вигадка, вже знаємо як воно там, в Польщі, навіть полякам. І своїми очима бачили, скільки поляків здриснули з "благодатної Польщі" на заробітки в Німеччину та Великобританію, бо дуже ж легко і приємно жити в Польщі і заробляти там гроші.
Також нагадую, що останні 34 роки саме Польща була найбільшим реціпієнтом бюжетів ЄС "на розвиток". І автобани та інфораструктура там побудовані/оновлені за рахунок німців, а не коштом "самостійних і хозяйновитих" поляків.
і десятки разів померли за Крим
але Вам схоже срати сусіду значно легше ніж прибрати гівно у себе вдома
це що перше..Ви реально тупий чи прикидаєетесь?
От з Україною можна. Що вона зробить, та Україна? Що вона може зробити? Хіба що назло всім швиденько здатись росії.
Хай звикають. До наших молодих хлопців, на нових машинах. Бо ми розумніші.. історія показала. Ми маємо свою землю. За яку постійно боремося. А поляки як хвойда.. де тепліше, там і вони.
купити Вам квиток до Києва ? ..розкажете мені про українських гнид.. продемонструєте
Що до квитка в Київ. Очікую в любий зручний для Вас час, за адресою Аскольдів провулок 3-а.
відносини Польщі з Німеччиною - це питання Польщі та Німеччини, а не Оманської Гниди
Еще за украинские ракеты.
Получил на мейл вот такое интересное письмо от читателя, привожу в оригинале без корректировок:
Шановні Готельєр та і Антіколорадос також. Писака з мене так собі, так що я коротко. По поводу ракетного виробництва - 3.14здьож. Я сам з Дніпра і до Южмаша маю деяке відношення. Не треба писати байду, не треба всіх поливати багном. Я прекрасно розумію, що ви на підсосі у пороха, тому за нього так жопу рвете. Ніяких ракет він не робив і збирався, путіна *буками не обкладав бо він сирун. А от руку жав тому підару я бачив. В усіх бідах винен кожен з нас. Будьте здорові. Слава Україні!!! Вічна пам'ять загиблим!!!
Сначала у меня вопрос к Антиколорадосу и к Редактору:
Где моя доля бабок от Пороха?!? Прошу разобраться в бухгалтерии и отдать мне мой подсос. И как только получу свой подсос, буду еще больше стараться и надеяться получить суперподсос.
А из письма я как-то не уловил логику. Читатель с Днепра, имеет какое-то отношение к Южмашу, и на этом основании делает вывод, что Порох никаких ракет не делал и не собирался. Наверное, наш читатель плохо умеет в интернет и в гугл, потому что о ракетной программе Украины с 2010 года по настоящий день есть полно открытой информации в интернете.
Южмаш разрабатывал с 2013 года и производил только ракету «Гром-2», или «Сапсан», экспортное и внутренне название, вот https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2 тут подробно.
А ракеты «Ольха» и «Нептун» разрабатывали и производили совсем другие предприятия. Ольха, например, была принята на вооружение в 2018 году. Принята, но не производилась, потому что Зе за мир. А Нептун был принят на вооружение в 2020 году. И тоже без дальнейшего производства, потому что Зе увидел в зеньках хла мир.
И если Порох не делал никаких ракет и не собирался, то откуда же они взялись, и что ж тогда приняли на вооружение в 2018 и 2020 годах? Резиновые макеты цилиндрической формы из секасшопа?
Но мы все равно рады, что нас с Антиколорадосом читают такие читатели.
А я утверждал и продолжаю утверждать, что зеленая власть во главе с Зеленским и Ермаком целенаправленно и систематически уничтожали Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность Украины. И продолжают уничтожать. И так получается, что делали и делают это они это в интересах московии и лично хла, потому что Украина не заинтересована в уничтожении своей Армии и своей промышленности.
Я уверен, что мы услышим и прочитаем очень много интересного еще до момента падения власти Зеленского. Но и сейчас много людей занимаются тем, что документируют действия зеленой власти.
https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
ZE inform, 31 августа 2022 года:
13 апреля 2022 года произошло сразу два исторических события.
Во-первых - в районе острова Змеиный двумя ракетами «Нептун» берегового ракетного комплекса РК-360МЦ был поражен флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» (затонул 14.04.2022)
Во-вторых, Украина потеряла возможность дальнейшего применения РК-360МЦ в связи с тем, что ракет было всего ДВЕ.
Об обстоятельствах и причастных лицах для уничтожения военного потенциала страны перед войной мы писали, но ситуация с «Нептуном» имеет особые детали.
Именно эта программа второй (после Чонгара) попала под пристальное внимание тогдашнего члена наблюдательного Совета концерна «Укроборонпром» Андрея Ермака.
Уже в январе 2020 года «группа экспертов» через Ермака представляет докладную записку о бесперспективности дальнейшей разработки и использования ракетного комплекса РК-360МЦ по причине «низких тактико-технических данных, не обеспечивающих точное выполнение боевых задач». Особое ударение делается на «дозвуковой скорости ракет комплекса», объявляемой технологической отсталостью и бесперспективностью. При этом все это при наличии решения государственной комиссии и результатов проведенных в августе государственных испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры государственного заказа.
Никаких новых испытаний не было, было два клочка бумаги, которые после визы Зеленского объявили «Нептун» «технической отсталостью с дозвуковой скоростью».
Две ракеты «Нептун», поразив оснащенный новейшими средствами ПВО ракетный крейсер «Москва», доказали обратное. Тупыми и отсталыми оказались Зеленский, Ермак и группа экспертов.
Но это еще не всё.
На прошлой неделе в Палмдейле, Калифорния (США) закончилась серия испытаний новой ракеты для стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, в котором окончательно определена крылатая ракета JASSM-ER победителем выбора.
И эта крылатая ракета ДОЗВУКОВАЯ. В специальной заметке указано, что именно дозвуковой вариант ракеты создан с целью предупредить «термический разогрев корпуса от контакта с микрочастицами поверхности пути следования на сверхмалых высотах».
Так работают специалисты и эксперты, работающие на свою страну.
А на чью страну работает Зеленский, Ермак и группа экспертов, рано или поздно, они сами это расскажут. В суде.
Можно не верить ресурсу tZE inform, можно считать его вражеским, но факты остаются фактами. После подводного крейсера «масква» не было ни одного поражения рашистского корабля ракетами «Нептун». Что доказывает - ракет просто не было, их не сделали. А те ракеты, что были и попали, сделали как раз при Порохе.
https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
Denis Komarov
КАК ЗЕЛЕНЫЕ Уничтожали ОБОРОНУ УКРАИНЫ
ГАХК «Артем» с начала 2021 года переходит на однодневную рабочую неделю.
Это предприятие является одним из ключевых производителей ракетного вооружения.
Заказов на Нептун, Ольху, РС-80 (РС-80 «Оскол» /Реактивный снаряд калибра 80 мм/ - украинская неуправляемая реактивная ракета с кумулятивно-осколочной боевой частью, прим. ред.) и снаряды нет.
27 ноября 2020 года директор Владимир Зимин сообщил:
- На сегодняшний день у нас нет больших действующих контрактов по Государственному оборонному заказу, которые могли бы загрузить наши производственные мощности, хотя мы освоили и готовы поставлять для МОУ такие необходимые изделия как снаряд 152-мм снаряд ОФ29 и РС-80.
С первого квартала 2021 года Артем вынужденно переводит около 70% работников на однодневную рабочую неделю. Это 1200 человек. Работать полную неделю останется только «ядро» из 500-600 специалистов. Они будут выполнять имеющиеся контракты, в том числе экспортные, еще держащие предприятие «на плаву».
В соответствии с заявлением Р.Хомчака, на складах ВСУ всего 98 ракет «Ольха». Это 8 полных залпов.
Павлоградский химический завод, производящий, перерабатывающий и утилизирующий ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет «Ольха».
Об этом рассказывал директор завода Леонид Шиман.
«ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала 2020 года мы не получаем финансирование и гособоронзаказ, на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. … Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек. Если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» - сказал он.
ПХЗ владеет технологией производства твердого ракетного топлива. Это топливо необходимо всем серийным и перспективным ракетам украинского производства. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли.
«Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - «Ольха», выпущена первая партия по заказу 19-го года, но нужно продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью «Ольхи» мы получаем средство сдерживания. Прутин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, типа того же «Каменского». А если «Ольхи» в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?» - спрашивает Шиман.
Помимо производства завод обладает технологией переработки и утилизации ракетного топлива, умеет продолжать ресурс ракет и производит различные виды взрывчатки.
В России аналогичный завод «Каменский» расположен недалеко от границы Украины, в Каменско-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает в полную мощность.
Доголосовались…
Ну кто же знал…
ZEкоманда неустанно в турборежиме готовилась к сдаче Украины!
Это очень малая часть того, что натворила тогда зеленая власть по сдаче Украины. Но и сейчас все художества Зеленского и слуг ясно показывают - они не отказались от своей цели - сдать Украину московии.
Президент Зеленский - приговор Украине.
https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
Вообще-то небольшая ошибочка. Ракет было не две. На 24 февраля 22 г ракет было 0 (НОЛЬ). Была росыпь запчастей. Которую вытащили уже из-под разбомбленного цеха, где они чудом сохранились (из воспоминаний по-моему Татьяны Черновол, которая участвовала в спасении всего что можно спасти и на которую за это завели уголовное дело). Все эти запчасти вывезли в одесскую область, где в полях собирали ракеты. До крейсера Москва было еще что-то типа 2 пусков, причем неудачных, по причине саботажа при изготовлении компонент ракеты. Саботаж был обнаружен специалистом завода, который настоял на необходимости тщательного тестирования. После устранения как раз и был поражен крейсер. После крейсера еще утопили буксир с Тором на борту вроде как одной ракетой. Итого 5. Ну может парочку приберегли на крайний случай. Ну может запчастей было на десяток ракет.
• Кацапы перед выборами 2019: «Кто угодно, только не Порошенко!»
• Кацапы после выборов 2019: «Зеленский - наш последний шанс!»
• Кацапы про Минск-2 до полномасштабного вторжения: «Украина не хочет выполнять формулу Штайнмайера!»
• Кацапы (*****) про Минск-2 после полномасштабного вторжения: «Нас вообще все надурили этим Минском-2!»
• Зеленкин про Минск-2 до полномасштабного вторжения: в париже (Ермак) подписывает формулу Штайнмайера
• Зеленкин про Минск-2 после полномасштабного вторжения: «Мы не будем подписывать никакие Мински-3»… и подписывает несколько десятков «индивидуальных» будапештских меморандумов
• Зеленкин про полномасштабное вторжение до него: «У нас есть свои разведданные, ничего не будет, партнеры нагнетают»
• Зеленкин про полномасштабное вторжение после него: «Партнеры нас только предупреждали, а оружия не давали»
А в это время злобный Порошенко зарабатывает на помощи (которую сам же и оплачивает):
https://t.me/Shaleniy_Kit/7475
"Так ось, про «заробляє». Я зробив скріншот з документів на придбання аж трьохсот нічних Мавіків. Тих самих документів, які нещодавно показував Петро Порошенко. Чітко видно загальну суму - 46 164 600 грн. Тобто - 153 882 гривень за одну штуку. Нагадаю, мова йде саме про НІЧНИЙ Мавік. Пішов гуглити ціни. Дешевше 170 тисяч, не знайшов. "
Висрав 4-х кратний ухилянт, який зброю не тримав в руках ніколи в житті!