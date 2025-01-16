У Повітряних силах створено спецкомісію щодо переведення військових ПС в інші роди ЗСУ

У Повітряних силах працює спеціальна комісія з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди військ.

Про це заявили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляємо, що в Повітряних Силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України. Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння", - зазначили там.

Так, було ухвалено відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил.

Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки буде встановлено, ухвалюватимуть рішення щодо їх виправлення.

"В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди ви можете звертатись для зворотнього зв’язку:



в Командуванні Повітряних Сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: [email protected]

в повітряних командуваннях:



"Центр" - тел: 095 768 6398, пошта: [email protected]

"Південь" - тел: 050 934 8119 пошта: [email protected]

"Захід" - тел: 0 322 355 589, пошта: [email protected]

"Схід" - тел: 0800500410-2-4, пошта: [email protected]", - додали там.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спеціалістів Повітряних сил ЗСУ масово переводять у піхоту. Також скорочують мобільні вогневі групи.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач ПС Кривоножко підтвердив, що переведення не планується.

Зеленський доручив командувачу ПС Кривоножку не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

