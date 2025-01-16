УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини
2 731 24

У Повітряних силах створено спецкомісію щодо переведення військових ПС в інші роди ЗСУ

У Повітряних силах створено спецкомісію щодо переведення військових ПС в інші роди ЗСУ

У Повітряних силах працює спеціальна комісія з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди військ.

Про це заявили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляємо, що в Повітряних Силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України. Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння", - зазначили там.

Читайте: ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів в окупованому Харцизьку, - Генштаб

Так, було ухвалено відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил.

Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки буде встановлено, ухвалюватимуть рішення щодо їх виправлення.

"В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди ви можете звертатись для зворотнього зв’язку:

в Командуванні Повітряних Сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: [email protected]
в повітряних командуваннях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, пошта: [email protected]
"Південь" - тел: 050 934 8119 пошта: [email protected]
"Захід" - тел: 0 322 355 589, пошта: [email protected]
"Схід" - тел: 0800500410-2-4, пошта: [email protected]", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті 118 боєзіткнень, 41 з них відбулось на Покровському напрямку, - Генштаб

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спеціалістів Повітряних сил ЗСУ масово переводять у піхоту. Також скорочують мобільні вогневі групи.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач ПС Кривоножко підтвердив, що переведення не планується.

Зеленський доручив командувачу ПС Кривоножку не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

Також читайте: Якщо ЗСУ відступлять з Курської області, то 60 тисяч російських військових почнуть звідти масштабний наступ на Україну, - WP

У Повітряних силах створено спецкомісію щодо переведення військових ПС в інші роди ЗСУ
У Повітряних силах створено спецкомісію щодо переведення військових ПС в інші роди ЗСУ

Автор: 

ЗСУ (7848) Повітряні сили (2949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Яка ще комісія потрібна, щоб покарати шкідників чи зрадників, які переводили в піхоту спеціалістів, підготовка яких займала роки?
показати весь коментар
16.01.2025 15:50 Відповісти
+7
та створюйте вже Міністерство одразу
показати весь коментар
16.01.2025 15:46 Відповісти
+7
Головне, що зелену...
показати весь коментар
16.01.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та створюйте вже Міністерство одразу
показати весь коментар
16.01.2025 15:46 Відповісти
Яка ще комісія потрібна, щоб покарати шкідників чи зрадників, які переводили в піхоту спеціалістів, підготовка яких займала роки?
показати весь коментар
16.01.2025 15:50 Відповісти
Вже один єкіпаж ПЕТРІОТА відправили на нуль. ЗРК тепер стоїть не працюючий. Повторюєтся клоунада з клістронами, тільки на новому рівні.
показати весь коментар
16.01.2025 16:00 Відповісти
там дано телефони можна ними скористатись
показати весь коментар
16.01.2025 16:11 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 16:25 Відповісти
Ви наївно думаєте, що екіпаж повернуть? Не для того його відправляли.
показати весь коментар
16.01.2025 18:55 Відповісти
Цікавий гівновкид ,рускім духом воняє
показати весь коментар
16.01.2025 16:18 Відповісти
Гівновкид- це вибори 2019. Все інше- наслідки.
показати весь коментар
16.01.2025 18:49 Відповісти
Шо ти розказуєш, який " одін єкіпаж"?
Там вже всі Пєтріоти в утіль списали, а що не списали в Африку розпродали!
Тепер " вогневі групи" виключно із духовими ружжями, а кому не досталося ружжа, рогатками Шахєди вимушені збивати, ти розумієш, РОГАТКАМИ!
показати весь коментар
16.01.2025 17:23 Відповісти
Шо ж це в нас куди не кинь - все через дупу
показати весь коментар
16.01.2025 15:53 Відповісти
Головне, що зелену...
показати весь коментар
16.01.2025 15:56 Відповісти
Коміссія з ліквідації ВПС. Кремлівське х-ло не схвалило цей рід військ.
показати весь коментар
16.01.2025 15:57 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 16:04 Відповісти
Та вже чи хрестик зніміть, чи труси надіньте. Ту же декілька днів тому на цензорі кип'ятком с..ли в коментарях, що безугла іпсо, розхитує човен, а тут на тобі і комісія на рівні держави під'їхала. А ну звісно, в нас спочатку до встрачки оруть, а потім потилиці чухають.
показати весь коментар
16.01.2025 16:05 Відповісти
"Хорошая" бєзумная закликає США припинити надавати будь-яку допомогу Україні.
показати весь коментар
16.01.2025 16:07 Відповісти
Та в с..ку безуглу чи ще когось, в даному випадку вона про це верещала. Був би хто інший я би написав те саме. Для мене Україна це не політик чи черговий " ідол" поклону. Так що безугла просто так співпало, що в даному випадку говорила по темі.
показати весь коментар
16.01.2025 16:18 Відповісти
У телеграми з вимогами про перевод військових ПС у піхоту є автор - Сирський.

Яка комісія потрібна, щоб це встановити?
показати весь коментар
16.01.2025 16:14 Відповісти
Фізбук " дімократія" у ділі.
Кожен, ні бельмеса не розбираючись горлопанить в свій гучномовець, Зеленьський " осєдлал волну" що летить із Фізбука, виступив " розсудливим папою".
- Ніззя пєрєводіть, народ в фізьбуке нєжелаєть...
- Так Влад Ссаніч, у нас же із одного боку різко поменшало кількість літальних апаратів через закінчення ресурсу, технічного персоналу лишок, а на Покровському і на Купянському напрямку 30- 50 відсотків комплектності військ у деяких підрозділах..
- Нічаво, пускай солдаті как- нібудь самі там... шо оні пєрвій день на фронтє? А мінє надо " осєдлать інфармаціонную валну", камісії там разніє насоздавать, в телєвізоре пра ніх расказать. Шо єто я насоздавал. А солдат мі потом пасмєтно наградім..
показати весь коментар
16.01.2025 17:34 Відповісти
По вулицях та супермаркетах стільки бугаїв ходить, я вже мовчу про те, скільки їх в автівках їздить . То чому ж тоді не вистачає захисників?
показати весь коментар
16.01.2025 16:33 Відповісти
А ничего что почта ukr.net gmail.com?

Как то не правильно..
показати весь коментар
16.01.2025 16:39 Відповісти
Розпорядження про перевод спеціалістів було підписане Сирським. Таке враження, що або керівництво ВПС не контролює свої підрозділи і не знає, що там відбувається, або спрацював диверсійний кацапський ланцюг у вищому керівництві - це вже робота для СБУ і контррозвідки.
показати весь коментар
16.01.2025 16:44 Відповісти
Навіщо тримати у тилу тисячі дармоїдів по обслузі літаків, коли літаків вже нема. Гнати в шію ціх тилових щурів на нуль. Лише повага Генштабу і особливо Сирському за доречні дії.
показати весь коментар
16.01.2025 17:48 Відповісти
Літаків повно, але вони чомусь самі себе не можуть ремонтувати і обслуговцвати. Літаки в нас б/у -шні. Від новіих літаків зеленський відмовився, а старі потребують більшого обїєму робіт. Персонал потрібен.
показати весь коментар
16.01.2025 18:54 Відповісти
тіло наче одне а з руками щось робиться
показати весь коментар
16.01.2025 18:15 Відповісти
 
 