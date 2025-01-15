Від початку доби на фронті 118 боєзіткнень, 41 з них відбулось на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські обстріли України

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників. Крім того ворог завдав авіаударів по Міньківці та Часовому Яру.

Дев’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського. Ворог завдав авіаударів КАБами по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника. Ще шість атак тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 340 окупантів, з них 129 - безповоротно. Також знищено два танки, 10 одиниць автомобільної техніки, один міномет, засіб РЕБ, два бойових броньованих автомобілі, одну БРМ. До того ж, пошкоджено два танки та п’ять автомобілів та три гармати росіян.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Времівки. Три бої ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. По П’ятихатках ворог бив НАРами.

Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, всі атаки вже відбито. Ворог завдав десять авіаударів застосувавши 15 КАБів, здійснив понад 300 обстрілів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ої окремої артилерійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

