На фронті відбулося 89 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Карповичі, Лісківщина, Ковпинка Чернігівської області; Попівка, Біла Береза Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників, одне боєзіткнення на даний час триває. Ворог атакував наші оборонні позиції поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Під удари ворожої авіації потрапив Сіверськ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Часового Яру, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Українські воїни вже відбили дві з них, бої тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 30 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. Три атаки окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Новопіль та Костянтинопіль.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.

Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Операція ЗСУ на Курщині

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили вісім атак загарбницьких військ, на даний час тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 250 артилерійських ударів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.