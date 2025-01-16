УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
5 267 83

РФ хоче домогтися зменшення нашої армії. Україна не пристане на такі вимоги, - Зеленський

Україна не погодиться на вимоги Росії про зменшення армії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче скоротити чисельність української армії, однак Україна не погодиться на такі вимоги.

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він відповів на запитання про можливості посилення України для досягнення миру.

Мир через силу. Все це в деталях було описано у нашому "Плані перемоги". Це не гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Там все це є, зокрема, там - пакет зброї для посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог. При будь-якій дипломатії, захист для нас — це питання номер один, (що передбачає - ред.) збереження кількісно такої армії, яка в нас сьогодні є", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників. 

Автор: 

армія (3790) Зеленський Володимир (25153) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А шо сі сталось, Вальодья? Тиж з травня 2019 року скорочував та скорочував армію! Під час війни скорочував. А тут якось думку змінив. Чи шось інше?
показати весь коментар
16.01.2025 18:49 Відповісти
+9
А якщо в НАТО не візьмуть (а таки не візьмуть), як ти прогодуєш мільонну армію? Невже твоя зелена пошесть красти перестане? Захід собі на шию твою армію не посадить.
показати весь коментар
16.01.2025 18:44 Відповісти
+9
то будеш годувати дво- міліонну армію рашистів
показати весь коментар
16.01.2025 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2025 18:39 Відповісти
Вже озброєння скоротили та віддали, результат зараз бачимо.
показати весь коментар
16.01.2025 18:39 Відповісти
"якщо ми виділимо гроші на армію, то не зможемо будувати дороги" -

за тиждень до 24.02.2024.

ви сподіваєтесь це вже в минулому ?
дарма сподіваєтесь !
наріт устал і хоче шашликів... знову з кров'ю
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
І це все? А наші території включно з Кримом ,репарації, вступ до НАТО,безядерний статус ? Чи це вже московитів не цікавить,тільки чисельність армії?
показати весь коментар
16.01.2025 18:41 Відповісти
Так, інше їх цікавить мало.
Відмова від НАТО - символічна перемога.
Скорочення армії - запорука успішної СВО-2.
показати весь коментар
16.01.2025 19:02 Відповісти
Серед вимог московії немає нічого про Порошенка.
показати весь коментар
16.01.2025 21:39 Відповісти
880=600 ,.де піхота і чому драпаємо..Зеля іди ти в сраку...
показати весь коментар
16.01.2025 18:43 Відповісти
тому що нема повної мобілізації
показати весь коментар
16.01.2025 18:46 Відповісти
Драпають, тому що не має протиповітряної оборони проти КАБів.
показати весь коментар
16.01.2025 18:50 Відповісти
Проти КАБів-авіація!
показати весь коментар
16.01.2025 19:45 Відповісти
більшість КАБів зараз на території КНР, чогось не драпають. А там де чисто піхота йде там драпають.
показати весь коментар
16.01.2025 22:17 Відповісти
А якщо в НАТО не візьмуть (а таки не візьмуть), як ти прогодуєш мільонну армію? Невже твоя зелена пошесть красти перестане? Захід собі на шию твою армію не посадить.
показати весь коментар
16.01.2025 18:44 Відповісти
то будеш годувати дво- міліонну армію рашистів
показати весь коментар
16.01.2025 18:50 Відповісти
Своїй матері тикай, хамло невиховане. Сам годувати кацапів будеш, коли твій гундос всратий під них ляже.
показати весь коментар
16.01.2025 18:53 Відповісти
свєтка, може я не вихований, але того що вище патякав, вже витерли -

опань-ки !

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:59 Відповісти
з мамою на Ви, а з курвою - на ти.

так батько вчили

.
показати весь коментар
16.01.2025 19:01 Відповісти
чи знову:

"дароги и масты", а потім
"могили і хрести" !

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:54 Відповісти
Що ніяк не дочекаєшся АСВАБАДІТЄЛЄЙ?
показати весь коментар
17.01.2025 02:20 Відповісти
Хочеш перед нею поширше ноги розсунути
показати весь коментар
17.01.2025 02:21 Відповісти
3 години тому говорив що нема коштів на 800 тисяч військових. баба якась.
показати весь коментар
16.01.2025 18:44 Відповісти
Рік. По розрахунках МВФ, Україна колапсує в 2006, якщо війна продовжиться. Ресурси вже фсьо.
показати весь коментар
16.01.2025 18:50 Відповісти
2026, дурний телефон
показати весь коментар
16.01.2025 18:51 Відповісти
Україна не пристане, а сам зеленський зі своїм кодлом?
показати весь коментар
16.01.2025 18:45 Відповісти
Яким своїм, його тільки квартальщики, решта пакравітєлі "припаяли", стане не з того боку сонце пошлють за ракабльом!
показати весь коментар
17.01.2025 20:38 Відповісти
Крім скорочення української армії, рашкостан вимагає для себе ще й гарантій безпеки. Параноїки, які вирізали всіх своїх сусідів, щоб почувати себе в безпеці, висунули вимогу ще й захистити їх від Божого грому, який має пробити їхню грішну голову.
показати весь коментар
16.01.2025 18:46 Відповісти
дЄрмак озвучив вимоги рашки чи пцйло через фіцо?
показати весь коментар
16.01.2025 18:47 Відповісти
Це Єрмак так і казав !
показати весь коментар
16.01.2025 18:53 Відповісти
А шо сі сталось, Вальодья? Тиж з травня 2019 року скорочував та скорочував армію! Під час війни скорочував. А тут якось думку змінив. Чи шось інше?
показати весь коментар
16.01.2025 18:49 Відповісти
А ми не будемо домагатися зменьшення російської армії ?
показати весь коментар
16.01.2025 18:52 Відповісти
А ми будемо тікати в Великобританію.
показати весь коментар
16.01.2025 18:57 Відповісти
А якщо без окозамилювання, то армія в 880тис на контрактній основі це нереально по грошам при нині діючій економічній моделі у мирний час. Плюс за час війни ще огромна кількість ветеранів та інвалідів додалась котрі справедливо теж потребують бюджетні кошти та гарантії. Це вже не говорячи о тих виплатах які зараз тормозятся до зниклих безвісті та компенсації за зруйноване житло. Тому без огромних грошей западу на постійній основі, ніякої великої армії с пу чи без і так не буде з урахуванням що дуже багато ще виїде.
показати весь коментар
16.01.2025 18:54 Відповісти
а жити хочеш ?

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:56 Відповісти
Ці виплати ніщо якщо зрівняти з виплатами слугам, інвалідам і іншим держслужбовцям при владі.
показати весь коментар
16.01.2025 19:00 Відповісти
+ корупція ¡!!!!
показати весь коментар
16.01.2025 19:03 Відповісти
Про то і мова.Без дуже серйозного секвестру всіх ціх дуже завищених затрат держслужбовців та їхнього штату ніякий бюджет не витягне +880 тис контрактної армії.
показати весь коментар
16.01.2025 19:04 Відповісти
Яка кількість армії?
Щось ти на ждуна *******!😠
показати весь коментар
16.01.2025 19:56 Відповісти
Та не "аґромньіхь" - величезних!

Мову шанувати починаємо, чи кАкая разніца? 🤬
показати весь коментар
17.01.2025 20:45 Відповісти
Тобі спочатку треба порадитися з тими хто допомогає, бо тобі точно армію не потягнуть. А свій базар залиш для своїх холуев. Бо даже якщо буде якийсь час перемир'я, то ви не перестаньте красти, і не зможете переозброїти армію
показати весь коментар
16.01.2025 18:55 Відповісти
не "ви", а "ми" )
показати весь коментар
16.01.2025 19:01 Відповісти
І жодних вимог до ворога ,ні вивидення окупаційних військ з наших територій ,ні те що Україна ніколи не визнає окупаційні території рашиськими ,що ми ніколи не погодимся на розброєння чи так звану денацифікацію В той час як всі рашиські посадовці і пропагандони заявляють про знищення України і жодної відповіді виродкам .
показати весь коментар
16.01.2025 18:56 Відповісти
Ом-мман !

нагадати на чиємо літаку ЗЄля в Україну повертався ?

саме так !
патрушева !!!
який хоче знищити Україну ще цього року !

.
показати весь коментар
16.01.2025 19:07 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 18:56 Відповісти
Ну що ж, тоді, сподіваюсь, він не доїде!
показати весь коментар
16.01.2025 20:03 Відповісти
так це вже ж було підписано зеленими в Стамбулі.
яскраво, швидко, кластерно, реєстрово на очях здивованої публіки
хейтер України - клован зазирнути ***** в очі намагається перетворитися в бойового діджіталізованого субьєктного Рембо!
"Армія, Вова, Віра" по зеленому...
показати весь коментар
16.01.2025 18:56 Відповісти
Мало було бути підписано. Тебе тільки зараз розморозили в Стамбульському холодильнику? Джонсон перешкодив і Буча-не знаєш?
показати весь коментар
16.01.2025 19:00 Відповісти
чого злий такий, на людей кидаєтеся?
самі себе ненавидите за хрестик напроти буби у 2019му? - розумію.
ну вкусить себе за руку, це вона зробила, не ви...
показати весь коментар
16.01.2025 19:05 Відповісти
Хрестик постав на своєму прапорі, іуда-провокатор.
показати весь коментар
16.01.2025 19:26 Відповісти
то те я під вій комент зачепився, чи ти з образою під мій?
показати весь коментар
16.01.2025 19:28 Відповісти
Твій комент є фейком для охлократичного стада. Ти чого добиваєшся? Так роблять тільки кацапи.
показати весь коментар
16.01.2025 19:38 Відповісти
зрозумів - ти так і вкусив руку...
показати весь коментар
16.01.2025 19:42 Відповісти
Це як самокастрації вимагати.
показати весь коментар
16.01.2025 18:58 Відповісти
А навіщо коментувати все що хоче раша? Ми що будемо вибирати з чим згодні? Якась дурня... Аби щось бовкати.
показати весь коментар
16.01.2025 19:12 Відповісти
Цікаво ! Звідки Лідор знає про вимоги ***** щодо чисельності ЗСУ? Не з Туреччини випадково ? Тоді чого ані слова про спроби пАрєшать втихую ?
показати весь коментар
16.01.2025 19:15 Відповісти
щось занадто вже дорого обходиться Українцям навчання Зєлєнскага на президента України на живих людях від нульового рівня папкіного йуриста-заочника, піаніста-аніматора до оцьОго, шо маємо на троні сцаря, нестабільного Верховного говнокомандувача з комплексом Наполеона та ніякого головного дипломата... ну хоча би читати вміє, будь-які готові тексти...
показати весь коментар
16.01.2025 19:16 Відповісти
Ніт, ніт! Ми не пристанемо! Ми спочатку до Дніпра докотимось, а потім пристанемо. Залізна логіка.
показати весь коментар
16.01.2025 19:31 Відповісти
В плані чисельності можна і поторгуватися. Якщо вивести поза штат діловодів, водіїв, кухарок, різного роду коханок та родичів, то думаю можна скоротити чисельність армії вдвічі без втрати боєздатності.
показати весь коментар
16.01.2025 19:33 Відповісти
В Японії взагалі армії немає. Заборонено мати армію (!) після 2 світової. Просто сили самооборони. На бумазі можна що завгодно прописати, а в реальності зробити протилежне - наприклад, перетворити весь народ на армію, але для цього повинні бути розумні люди при владі, а не тупі клоуни. В політичні ігри треба вміти грати, але це недосяжно для клована.
показати весь коментар
16.01.2025 20:02 Відповісти
Хто ж буде тоді возити-годувати її (армію)? 😲
показати весь коментар
17.01.2025 21:04 Відповісти
та будь хто - незалежні контрактори, гноми, фопи, національна служба забезпечення - хто завгодно, аби не враховувалися як ЗСУ
показати весь коментар
17.01.2025 23:16 Відповісти
Хто, цю нікчему, пустобріха , крадія та вбивцю України слухає. Одну надією маємо ЗСУ.
показати весь коментар
16.01.2025 19:59 Відповісти
Про Перемогу вже анічичирк, тепер каже, що ми "не пристанемо на умови мухосрану"!
показати весь коментар
16.01.2025 20:14 Відповісти
Так ти ж, падло, знищив більше половини нашої армії перед нападом!
показати весь коментар
16.01.2025 20:16 Відповісти
А чому не добавив "Як робила це з 2019 до 2022"?
показати весь коментар
16.01.2025 20:31 Відповісти
Це глаголить зеленський, який з 2019 року ровалював і блокував підготовку України до відбиття московської війни?!?!
показати весь коментар
16.01.2025 20:42 Відповісти
Так і на інші вимоги НЕ треба приставати!
Ми - суверенна держава!
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
якісно наша армія зменшується щодня
показати весь коментар
16.01.2025 21:45 Відповісти
От киздун!
Его же режим это делал до 22го! Причем без всяких договоров ( официальных), тупо по программе "просто перестать"
показати весь коментар
16.01.2025 22:46 Відповісти
Армія в Україні не повинна перевищувати 300 тисяч контрактників. Для того щоб укласти контракт з ЗСУ людина має пройти обовязкову строкову службу як мінімум протягом одного року. Таким чином ми матимемо великий резерв і всі чоловіки матимуть військову підготовку. Ми маємо відновити строкову службу з 18 років негайно. Після строкової служби підготовлена молодь має бути в резерві і час від часу проходити військові збори підтримуючи та підвищуючи свою військову кваліфікацію. Без військової служби жоден чоловік не має права займати будь яку виборну або державну посаду. З таким сусідом як ********* інакше не можна. А ще 15% ВВП на армію, 10% ВВП на медицину і 5% на наукові дослідження зі знищення кацапні. 51% ВВП на утримання держапарату чиновників в 2021 бачите до чого довели? Ну от чому у Смілянського з Укрпочти зарплата більше за зарплату Президента США? І таких "смілянських" до фуя... То хто (зїв наше мясо) обікрав ЗСУ?
показати весь коментар
16.01.2025 22:57 Відповісти
І хто здатен контролювати, щоб ті %и доходили до місця призначення? NATO звичайно - там нікого НЕ підкупиш-залякаєш!
показати весь коментар
17.01.2025 21:16 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче скоротити чисельність української армії, однак Україна не погодиться на такі вимоги.
показати весь коментар
17.01.2025 05:04 Відповісти
 
 