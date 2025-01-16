РФ хоче домогтися зменшення нашої армії. Україна не пристане на такі вимоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче скоротити чисельність української армії, однак Україна не погодиться на такі вимоги.
Про це глава держави повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він відповів на запитання про можливості посилення України для досягнення миру.
Мир через силу. Все це в деталях було описано у нашому "Плані перемоги". Це не гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Там все це є, зокрема, там - пакет зброї для посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог. При будь-якій дипломатії, захист для нас — це питання номер один, (що передбачає - ред.) збереження кількісно такої армії, яка в нас сьогодні є", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників.
за тиждень до 24.02.2024.
ви сподіваєтесь це вже в минулому ?
дарма сподіваєтесь !
наріт устал і хоче шашликів... знову з кров'ю
Відмова від НАТО - символічна перемога.
Скорочення армії - запорука успішної СВО-2.
опань-ки !
.
так батько вчили
.
"дароги и масты", а потім
"могили і хрести" !
.
.
Щось ти на ждуна *******!😠
Мову шанувати починаємо, чи кАкая разніца? 🤬
нагадати на чиємо літаку ЗЄля в Україну повертався ?
саме так !
патрушева !!!
який хоче знищити Україну ще цього року !
.
яскраво, швидко, кластерно, реєстрово на очях здивованої публіки
хейтер України - клован зазирнути ***** в очі намагається перетворитися в бойового діджіталізованого субьєктного Рембо!
"Армія, Вова, Віра" по зеленому...
самі себе ненавидите за хрестик напроти буби у 2019му? - розумію.
ну вкусить себе за руку, це вона зробила, не ви...
Ми - суверенна держава!
Его же режим это делал до 22го! Причем без всяких договоров ( официальных), тупо по программе "просто перестать"
зїв наше мясо) обікрав ЗСУ?