РФ хоче домогтися зменшення нашої армії. Україна не пристане на такі вимоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче скоротити чисельність української армії, однак Україна не погодиться на такі вимоги.

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він відповів на запитання про можливості посилення України для досягнення миру.

Мир через силу. Все це в деталях було описано у нашому "Плані перемоги". Це не гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Там все це є, зокрема, там - пакет зброї для посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог. При будь-якій дипломатії, захист для нас — це питання номер один, (що передбачає - ред.) збереження кількісно такої армії, яка в нас сьогодні є", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників.