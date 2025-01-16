УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
914 13

Миротворці можуть стати лише сегментом безпекових гарантій, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що іноземний миротворчий в Україні може бути лише сегментом безпекових гарантій.

Про це він сказав під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миротворчий контингент може бути лише сегментом реальних гарантій для України. Ми не розглядаємо гарантій безпеки для України без Сполучених Штатів Америки, тому про деталі ще зарано говорити. Предметної розмови про гарантії безпеки з новою адміністрацією Сполучених Штатів ми ще не проводили. Це все попереду. Тільки після цих переговорів ми будемо розуміти бажану для нас конструкцію безпеки для України", - пояснив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічна мета України – членство в НАТО, але безпекові гарантії є першочерговим завданням, - постпред в ООН Мельник

Також він підтвердив, що французька ініціатива щодо розміщення контингенту в Україні обговорюється.

"Ми говорили про це детально з президентом Франції Еммануелем Макроном, проговорюємо з Польщею, з нашими балтійськими партнерами, обговорюємо із Британією. Сьогодні говорити про деталі ще зарано", - додав президент.

Читайте: Україна прагне закінчити війну справедливим миром. Потрібні сильні гарантії безпеки, - Зеленський

Автор: 

безпека (953) Зеленський Володимир (25153) миротворці (863) гарантія (270) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
в черговий раз Оманська Гнида потужно насрала словами.
показати весь коментар
16.01.2025 19:47 Відповісти
+5
Хтось не так давно бив себе перед Макроном п'яткою в груди, що поки стоїть українська армія, чужих військових тут не буде? А що сталося?
показати весь коментар
16.01.2025 19:55 Відповісти
+4
сегментом кластерових рішень по кластеризації безпекових елементів в кластері безпеки !
показати весь коментар
16.01.2025 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От явно Литвин писав.

Зайве ускладнення текстів - почерк графоманів та словоблудів.
показати весь коментар
16.01.2025 19:38 Відповісти
великою помилкою було б вважати доню за дурника.
він хайпожер і все, що він має на умі,
він заради секундного хайпу вискаже.
і без помилок - саме це він і має на увазі.
а буба знову почяв дути в однопартійну американську трубу і це знову помилка.
дурні ненавчяємі - ну нездатні вони до навчялова...
показати весь коментар
16.01.2025 19:39 Відповісти
Введення миротворчих військ в Україну є оптимальним рішенням тільки в рамках антитерористичної операції після того, як в США та Європі визнають росію країною-спонсором тероризму, як те пропонував раніше республіканець Грем.

Однак він проігнорований трампістами, і вони схиляють Україну до Істамбульської Капітуляції, як це проінтерпретували в кремлі.

В цьому випадку західні війська прийдуть в Україну, щоб святкувати перемогу путіна та контролювати проведення Україною "демілітаризації", "денацифікації" та повернення метропольного статус-кво УПЦ МП та росЯЗЫКу.
показати весь коментар
16.01.2025 19:42 Відповісти
сегментом кластерових рішень по кластеризації безпекових елементів в кластері безпеки !
показати весь коментар
16.01.2025 19:46 Відповісти
в черговий раз Оманська Гнида потужно насрала словами.
показати весь коментар
16.01.2025 19:47 Відповісти
Хтось не так давно бив себе перед Макроном п'яткою в груди, що поки стоїть українська армія, чужих військових тут не буде? А що сталося?
показати весь коментар
16.01.2025 19:55 Відповісти
так україньська армія не стоїть а відступає.
показати весь коментар
16.01.2025 21:58 Відповісти
у орків почалася прихована мобілізація
показати весь коментар
16.01.2025 20:14 Відповісти
Ми не розглядаємо гарантій безпеки для України без Сполучених Штатів Америки, тому про деталі ще зарано говорити. щось Ви "зелений пісюніст свистите", а як "зрадники України" під чітким керівництвом рашистської агентури з ОП ,за "срібняки куйла " голосували проти звернення до конгресу США... Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 21 го року не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
показати весь коментар
16.01.2025 20:23 Відповісти
Вперту людину народ називає бараном. Ось цей баран вперся у свої мильні бульбашки - безпекові угоди й буде з баранячою впертістю доводити всім, що він правий. Проте Будапештський меморандум для нього нікчемний документ, як і Мінські угоди. Жоден миротворчий контингент не зупинить ракети та бомби, які кацапи можуть запустити в будь-яку хвилину, звинувативши у порушеннях саме Україну. Тоді питання. У чому полягає безпека зєлєнського ? У брехні українцям.
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
Кушай мивину
показати весь коментар
16.01.2025 22:55 Відповісти
 
 