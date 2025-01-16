Миротворці можуть стати лише сегментом безпекових гарантій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що іноземний миротворчий в Україні може бути лише сегментом безпекових гарантій.

Про це він сказав під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миротворчий контингент може бути лише сегментом реальних гарантій для України. Ми не розглядаємо гарантій безпеки для України без Сполучених Штатів Америки, тому про деталі ще зарано говорити. Предметної розмови про гарантії безпеки з новою адміністрацією Сполучених Штатів ми ще не проводили. Це все попереду. Тільки після цих переговорів ми будемо розуміти бажану для нас конструкцію безпеки для України", - пояснив Зеленський.

Також він підтвердив, що французька ініціатива щодо розміщення контингенту в Україні обговорюється.

"Ми говорили про це детально з президентом Франції Еммануелем Макроном, проговорюємо з Польщею, з нашими балтійськими партнерами, обговорюємо із Британією. Сьогодні говорити про деталі ще зарано", - додав президент.

