Сирський представив головнокомандувачам НАТО стратегію дій України на 2025 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував своїх колег у НАТО про оперативно-стратегічну обстановку на фронті та представив стратегію дій України на 2025 рік.

Про це повідомляє пресслужба місії України при НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

16 січня

16 січня в штаб-квартирі НАТО відбулося позачергове засідання Ради Україна - НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил, в якому Сирський взяв участь через відеозв'язок.

Зазначається, що він подякував союзникам за підтримку у боротьбі з російською агресією і, зокрема за створення місії NSATU (Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України), яка відіграватиме важливу роль у координації допомоги Україні.

Сирський проінформував партнерів про оперативно-стратегічну обстановку на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій.

Сирський проінформував партнерів про оперативно-стратегічну обстановку на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій.

Зокрема, український генерал представив союзникам стратегію дій України на 2025 рік та наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, а також можливість завдання ударів по військових об'єктах на території РФ.

Сирський озвучив НАТО стратегію дій України на 2025 рік

Сирський також закликав держави-члени НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за "данською моделлю" та надати додаткову підтримку в підготовці військових.

Зокрема, він запропонував проводити тренування на українських полігонах із залученням інструкторів Альянсу.

Союзники, своєю чергою, підтвердили, що підтримка України залишатиметься незмінною і готові надавати необхідну допомогу, йдеться у пресслужбі місії України при НАТО.

Автор:

НАТО (6718) Сирський Олександр (712) війна в Україні (5754)
