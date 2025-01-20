Папа Римський назвав плани Трампа щодо депортації іммігрантів ганебними, - AP

Папа Римський Франциск піддав різкій критиці наміри обраного президента США Дональда Трампа, які передбачають масштабні депортації іммігрантів.

Про це він заявив в італійському ток-шоу Che Tempo Che Fa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "AP".

"Якщо це правда, це буде ганьбою...це не спосіб вирішення проблем. Так справи не вирішуються", - зазначив Папа Франциск.

Трамп, чия інавгурація відбулася сьогодні, 20 січня, обіцяв у перший день на посаді підписати укази, які різко змінять імміграційну політику США. Вони передбачають депортацію мільйонів нелегальних мігрантів, зокрема сімей із дітьми.

Також пропозиції Трампа викликали критику серед американських католицьких лідерів. Кардинал Роберт МакЕлрой, архієпископ Вашингтона, назвав цю політику "несумісною з основами католицької доктрини".

Папа Франциск, який виріс у сім'ї італійських іммігрантів в Аргентині, вже тривалий час наголошує на важливості захисту прав мігрантів. Він закликає уряди до співчуття та інтеграції, наголошуючи, що гідність людини має стояти вище за національні інтереси.

Як повідомляє AP, це не перша критика Трампа з боку понтифіка. У 2016 році Папа Римський назвав його "не християнином" через пропозицію побудувати стіну на кордоні США та Мексики. Франциск наголосив, що така політика суперечить євангельським цінностям любові та милосердя.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні обраний президент Дональд Трамп заявив, що запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.

