УКР
Новини
Папа Римський назвав плани Трампа щодо депортації іммігрантів ганебними, - AP

Папа Римський Франциск і Дональд Трамп

Папа Римський Франциск піддав різкій критиці наміри обраного президента США Дональда Трампа, які передбачають масштабні депортації іммігрантів.

Про це він заявив в італійському ток-шоу Che Tempo Che Fa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "AP".

"Якщо це правда, це буде ганьбою...це не спосіб вирішення проблем. Так справи не вирішуються", - зазначив Папа Франциск.

Трамп, чия інавгурація відбулася сьогодні, 20 січня, обіцяв у перший день на посаді підписати укази, які різко змінять імміграційну політику США. Вони передбачають депортацію мільйонів нелегальних мігрантів, зокрема сімей із дітьми.

Також пропозиції Трампа викликали критику серед американських католицьких лідерів. Кардинал Роберт МакЕлрой, архієпископ Вашингтона, назвав цю політику "несумісною з основами католицької доктрини".

Папа Франциск, який виріс у сім'ї італійських іммігрантів в Аргентині, вже тривалий час наголошує на важливості захисту прав мігрантів. Він закликає уряди до співчуття та інтеграції, наголошуючи, що гідність людини має стояти вище за національні інтереси.

Як повідомляє AP, це не перша критика Трампа з боку понтифіка. У 2016 році Папа Римський назвав його "не християнином" через пропозицію побудувати стіну на кордоні США та Мексики. Франциск наголосив, що така політика суперечить євангельським цінностям любові та милосердя.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні обраний президент Дональд Трамп заявив, що запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.

+10
Но - но - не дуже -- він і Папу може в Пд. Америку
20.01.2025 11:26 Відповісти
+10
Так депортувати ж збираються не емігрантів, а нелегалів.
20.01.2025 11:30 Відповісти
+9
20.01.2025 11:29 Відповісти
Но - но - не дуже -- він і Папу може в Пд. Америку
20.01.2025 11:26 Відповісти
Все правильно Трамп каже про мігрантів. Не факт шо буде робити звичайно. Бо мультикультурність до добра не приведе. І няхай цей БАтько Римський розкаже чому у нього там у Ватикані немає негрів, трансегдерів, та лезбіянок похилого віку, та і не похилого
20.01.2025 11:26 Відповісти
педофіли не ******* конкуренції))
20.01.2025 11:29 Відповісти
Такого я ще не бачив: батл - Трамп v& Papa
20.01.2025 11:30 Відповісти
Зараз у світі тренд на консерваторів та за традиційні цінності, Трамп розвалить все це шоу небінарних фріків з сухим рахунком.
20.01.2025 11:38 Відповісти
Папа был бы рад, если бы мигрантов объявили "колдунами/ведьмами" и на костры, как в старые, добрые времена...
20.01.2025 11:41 Відповісти
Семе цікаве в тому що Тампон підтримує тих хто присилає мігрантів в США. Це як одна рука по іншій б'є. Також цікави ще один факт що Тампон і вся його команда і даже сім'я самі являються мігрантами. Невже вони самі себе відстрапонять і виїдуть із США, залишивши Америку корінним жителям.
20.01.2025 11:48 Відповісти
Назви дату з якої ми будемо розуміти юридичне право володіння державами своїх територій, приблизно, бажано всіх під один знаменник
20.01.2025 11:53 Відповісти
По перше, Трамп бореться проти нелегальних мігрантів. Просто тому що легальні мігранти раптово платять податки.
По друге, мультикультурність це закономірний етап розвитку людства і злиття в одну націю - люди Землі.
20.01.2025 15:50 Відповісти
Може він і закономірний, але те, що займає сотні років соціалісти -ліваки намагаються зробити за 20-30 років і лише в країнах Заходу. Щось ніхто не завозить африканців у Китай міліонами и не "зливає" їх в єдину націю з китайцями.
20.01.2025 18:03 Відповісти
Ну якщо Папік проти значить Трамп робить все правильно, а Папік може організувати чергову хресну ходу на якій кацап буде нести ікону разом з латиносом іммігрантом, як символ примирення.
20.01.2025 11:28 Відповісти
20.01.2025 11:29 Відповісти
Куди «панаєхалі»? В Сербію?
20.01.2025 12:37 Відповісти
Так депортувати ж збираються не емігрантів, а нелегалів.
20.01.2025 11:30 Відповісти
Папа Франциск, який виріс у сім'ї італійських іммігрантів в Аргентині, вже тривалий час наголошує на важливості захисту прав мігрантів. Він закликає уряди до співчуття та інтеграції, наголошуючи, що гідність людини має стояти вище за національні інтереси.
20.01.2025 11:31 Відповісти
Обидва упирі, що Трамп, що Папа.
20.01.2025 11:39 Відповісти
Хто не упир, «німець»?
20.01.2025 12:40 Відповісти
Короче всё ясно. Запад разделился. Повесточка поменялась только в Штатах и папку менять не будут.
20.01.2025 11:41 Відповісти
А те що путін депортував мільони україців по всьому світу, розбомбив їх майно, вбив сотні тисяч родичів/громадян - то папу не збуджує !?
Падлюка безмозгла...
20.01.2025 11:52 Відповісти
Папі це до попи.
20.01.2025 12:31 Відповісти
та це дрібниці..
трампон пообіцяв заборонити чоловікам
бути глядачами на спортивних змаганнях жінок!!!!
скрєпно,дуже скрєпно. Хвуйло поставив трампону "трудодень"
20.01.2025 11:59 Відповісти
план такій:
чемодан-вокзал-мухосранськ
20.01.2025 12:05 Відповісти
дід в платті обізвався.
20.01.2025 12:22 Відповісти
цей папа лівак і ганебний
20.01.2025 12:32 Відповісти
Цей папа ганебне соціалістичне і брехливе лайно. Трамп хоче депортувати злочинців в їхні краіни. В чому тут моральна проблема?
20.01.2025 12:38 Відповісти
Ну так відкрий табори біженців у Ватикані і повідкривай робочі місця по збору милостині навколо собору Святого Петра...
А інакше це ля-ля фа-фа!
20.01.2025 12:50 Відповісти
Ну то хай розміщує їх у Ватикані якщо вони так подобаються.
20.01.2025 13:31 Відповісти
Чорт ватиканський - забери їх до себе))
20.01.2025 13:48 Відповісти
ну туууууупой...
20.01.2025 14:08 Відповісти
От бреше, трамп депортує нелегалів.
20.01.2025 15:51 Відповісти
 
 