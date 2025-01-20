УКР
Новини
540 2

Україна, Британія та Литва запускають систему для виявлення краденого зерна з окупованих Росією територій, - міністр агрополітики Коваль

Зерно

Україна, Велика Британія та Литва розпочали реалізацію системи Grain Verification Scheme (GVS), спрямованої на виявлення та зупинення незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Меморандум про запуск цієї ініціативи підписали міністри сільського господарства трьох країн.

Як зазначається, першим кроком стане пілотний запуск системи в литовському порту Клайпеда, де буде здійснюватися перевірка походження зерна. За допомогою технологій, наданих Британією, GVS дозволить ефективно ідентифікувати зерно та визначати його справжнє місце походження, зупиняючи незаконне транспортування.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії розробили базу даних для відстеження викраденого Росією з окупованих регіонів українського зерна, найближчими тижнями її передадуть Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У литовському порті працюватиме система для боротьби з викраденням українського зерна

Автор: 

Велика Британія (5748) зерно (3176) Литва (2521) окупація (6830)
Він же сам під підозрою(
показати весь коментар
20.01.2025 13:21 Відповісти
Збіжжя має своє ДНК майже як людське.
показати весь коментар
20.01.2025 13:45 Відповісти
 
 