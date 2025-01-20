Пропагандисти РФ заявили про нібито загибель данського інструктора F-16 у Кривому Розі: Міноборони країни спростувало

Інформація, яку раніше поширювали російські пропагандисти, про нібито загибель під час ракетного удару РФ по Кривому Рогу 17 січня данського інструктора F-16 –– черговий фейк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Данії.

На ресурсах російських пропагандистів шириться інформація про те, що під час обстрілу Кривого Рогу 17 січня нібито було вбито Йеппе Хансена – данського інструктора винищувача F-16.

У Міноборони Данії наголосили, що жоден із данських інструкторів-льотчиків F-16 не загинув в Україні, а інформація, поширена в російських медіа, є неправдивою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український пілот F-16 за один виліт знищив шість крилатих ракет. Це історичний рекорд, - Повітряні сили

Немає жодного данського солдата, який би загинув в Україні. Це неправдива історія, яка поширюється в російських ЗМІ – ймовірно, щоб дискредитувати Данію. Я сприймаю це дуже серйозно", - зазначив Троельс Лунд Поульсен.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні фейкові заяви Росія використовує, щоб просувати свій наратив про те, що нібито воює з НАТО. Тим самим ворог намагається виправдати терористичні атаки на Україну.

Що передувало?

Раніше пропагандистське агентство ТАСС заявило про нібито загибель данського інструктора з F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу. Так званими підтвердженнями були лише публікація з анонімного акаунта без підписників та "джерела" пропагандистського ЗМІ у "силових структурах".

Твіт із порожнього акаунта нібито належить "другу" загиблого — Оскару Соренсену, в якого немає підписників. У проросійських Telegram-каналах також з’явилися публікації з посиланням на акаунт у Facebook і фотографії "вбитого льотчика".

Читайте також: Удар РФ по Кривому Рогу: двоє поранених досі в лікарні, один із них - важкий

Згодом у згаданому акаунті в Twitter було опубліковано допис: "Уявіть, що вам навіть лінь створити фейковий акаунт для написання твітів".







Читайте також: ЗСУ отримали озброєння на майже 538 млн євро у 2024 році завдяки "данській моделі", - Міноборони

Удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.