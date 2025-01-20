УКР
Пропагандисти РФ заявили про нібито загибель данського інструктора F-16 у Кривому Розі: Міноборони країни спростувало

Інформація, яку раніше поширювали російські пропагандисти, про нібито загибель під час ракетного удару РФ по Кривому Рогу 17 січня данського інструктора F-16 –– черговий фейк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Данії. 

На ресурсах російських пропагандистів шириться інформація про те, що під час обстрілу Кривого Рогу 17 січня нібито було вбито Йеппе Хансена – данського інструктора винищувача F-16.

У Міноборони Данії наголосили, що жоден із данських інструкторів-льотчиків F-16 не загинув в Україні, а інформація, поширена в російських медіа, є неправдивою.

Інструктор F-16 загинув у Кривому Розі: Міноборони Данії спростувало фейк РФ

Немає жодного данського солдата, який би загинув в Україні. Це неправдива історія, яка поширюється в російських ЗМІ – ймовірно, щоб дискредитувати Данію. Я сприймаю це дуже серйозно", - зазначив Троельс Лунд Поульсен.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні фейкові заяви Росія використовує, щоб просувати свій наратив про те, що нібито воює з НАТО. Тим самим ворог намагається виправдати терористичні атаки на Україну.

Що передувало?

Раніше пропагандистське агентство ТАСС заявило про нібито загибель данського інструктора з F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу. Так званими підтвердженнями були лише публікація з анонімного акаунта без підписників та "джерела" пропагандистського ЗМІ у "силових структурах".

Твіт із порожнього акаунта нібито належить "другу" загиблого — Оскару Соренсену, в якого немає підписників. У проросійських Telegram-каналах також з’явилися публікації з посиланням на акаунт у Facebook і фотографії "вбитого льотчика".

Інструктор F-16 загинув у Кривому Розі: Міноборони Данії спростувало фейк РФ

Згодом у згаданому акаунті в Twitter було опубліковано допис: "Уявіть, що вам навіть лінь створити фейковий акаунт для написання твітів".

Інструктор F-16 загинув у Кривому Розі: Міноборони Данії спростувало фейк РФ

Удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.

Автор: 

