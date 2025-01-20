Росіяни здійснили 72 штурмові та наступальні дії на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони продовжують захищати Україну. З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на Сході

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 337 осіб, з них 143 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, три засоби супутникового зв’язку та 17 БпЛА. Окрім того, пошкоджено бойову броньовану машину та автомобіль окупантів.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, застосовує авіацію.

Курський напрямок

Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

Сьогодні слід відзначити воїнів 37-ї окремої бригади морської піхоти,

14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 71-ї окремої єгерської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

