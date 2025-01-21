Міноборони РФ заявило про збиття нібито 55 українських безпілотників

У ніч проти 21 січня над шістьма регіонами РФ сили ППО нібито перехопили та знищили 55 українських безпілотників.

Зокрема зазначається, що 22 БпЛА ліквідовано над територією Брянської області, 12 - над територією Ростовської області, десять - над територією Смоленської області, шість БПЛА - над територією Воронезької області, чотири - над територією Саратовської області та один - над територією Курської області.

Водночас стало відомом, що в аеропортах Казані та Ульяновська було введено план "Ковер". Затримано рейси на виліт і на приліт.

Про вибухи та роботу ППО повідомили мешканці Саратовської області.

Влада Воронезької області повідомила, що дрони атакували нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області. Усі дрони збила ППО і засоби РЕБ. Постраждалих немає.

Внаслідок роботи ППО у Смоленькій області, один з безпілотників впав на житловий будинок.

