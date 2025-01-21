УКР
Зеленський прибув у Давос: заплановано виступ на Всесвітньому економічному форумі

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Згідно з інформацією, сьогодні Зеленський виступить перед учасниками форуму о 15:30, представивши позицію України щодо ключових економічних і безпекових викликів світу. У рамках заходу також передбачено низку двосторонніх переговорів із лідерами країн, зокрема з Латинської Америки та Південно-східної Азії.

"У Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл", - йдеться у матеріалі "ЄП".

Окрім цього, президент планує зустрічі з представниками великого бізнесу для обговорення перспектив залучення інвестицій у відновлення України та зміцнення економічної співпраці.

Топ коментарі
+18
"...Зеленський виступить перед учасниками форуму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3531411

І піаніну з собою привіз?
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
+17
Скільки можна було б озброєння для ЗСУ закупити на кошти, витрачені на ці постійны безглузді вояжі не голеного Зєлі з пацанами...
показати весь коментар
21.01.2025 13:34 Відповісти
+12
Ну, нарешті, єрмак купив зеленському діловий костюмчик. Може, ОПою скинуться ще й на краватку?
показати весь коментар
21.01.2025 13:35 Відповісти
"...Зеленський виступить перед учасниками форуму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3531411

І піаніну з собою привіз?
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
Швейцарія не бідна, йому там рояль підгонять
показати весь коментар
21.01.2025 13:54 Відповісти
У рояля кришка важча... стрьомно.
показати весь коментар
21.01.2025 13:56 Відповісти
в аеропорту давоса. чекпойнт чарлі:
"- в якій партії служили?
- я рояліст!
- ви ним і залишились?
- всєгда! рояль завжди з собою!" )
показати весь коментар
21.01.2025 14:01 Відповісти
Гетьманцева взяв?
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
********...
показати весь коментар
21.01.2025 13:33 Відповісти
Попрошайка у футболці поїхав просити гроші для єрмака і коломойського.
показати весь коментар
21.01.2025 13:34 Відповісти
Без грошей будеш мати сосійський паспорт. Чи вже маєш?
показати весь коментар
21.01.2025 13:45 Відповісти
Скільки можна було б озброєння для ЗСУ закупити на кошти, витрачені на ці постійны безглузді вояжі не голеного Зєлі з пацанами...
показати весь коментар
21.01.2025 13:34 Відповісти
Президенту в якого країну роздирає московія не варто їхати на економічний форум.
це міг би зробити Єрмак або Снбіга і т д поїхавши поїздом

занадто часте світилово знижує цінність людини , ОПшка думай щільніше 👆🏼
показати весь коментар
21.01.2025 13:35 Відповісти
Хто такий дєрмак, щоби їхати на форум.
показати весь коментар
21.01.2025 14:45 Відповісти
Ну, нарешті, єрмак купив зеленському діловий костюмчик. Може, ОПою скинуться ще й на краватку?
показати весь коментар
21.01.2025 13:35 Відповісти
із краваткою "хрипатий" голос буде не хрипатий!....
показати весь коментар
21.01.2025 13:41 Відповісти
Ну, голос - то таке. Ось розум хтось би підправив!
показати весь коментар
21.01.2025 13:42 Відповісти
Іміджмейкерам важко працювати з зеленим: в що не одягни, яким боком не постав перед камерою, а розуму і мужності зверху не приклеїш. Яку обгортку не вибирай, а гівно цукеркою не стане
показати весь коментар
21.01.2025 13:51 Відповісти
Натяк на лоботомію?
показати весь коментар
21.01.2025 13:51 Відповісти
Ну так з інагурацією вже пролетів через це
показати весь коментар
21.01.2025 15:20 Відповісти
В черговий раз пошлють зеленого нафуй.
показати весь коментар
21.01.2025 13:35 Відповісти
Тримайся, Швейцаріє, давно не було лавин, повеней...
показати весь коментар
21.01.2025 13:37 Відповісти
А чому не в кросівках і зеленій футболці. Шо змінилось?
показати весь коментар
21.01.2025 13:37 Відповісти
Шустрии в нас през - в США иого вже не дуже хочуть бачити - а він в Давос!
показати весь коментар
21.01.2025 13:37 Відповісти
Художнє накидування зелених макаронів в Давосі, аля зімній вечєр в Гаграх))
показати весь коментар
21.01.2025 13:38 Відповісти
Зеленому в зеленій формі вже бабла не дають
показати весь коментар
21.01.2025 13:39 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
21.01.2025 13:39 Відповісти
Воно ще й побрилось. Мабуть буде армагедон.
показати весь коментар
21.01.2025 13:41 Відповісти
думаю це ілюстративне фото .. костюм , на лацкані немає ні герба , ні прапора

оманська гнида тепер завжди в берцах та хакі , як мачогнида
показати весь коментар
21.01.2025 13:43 Відповісти
коли Оманська гнида стала президентом - воно ніколи на костюмі не носило значок з прапором чи гербом України.. це говорило про те, що Оманська Гнида плювати хотіло на Україну

зато тепер - і хакі, і тризуб ..
показати весь коментар
21.01.2025 14:12 Відповісти
То бубачка в куздюмі? Невже? Щось у лісі здохло! Чи то допотопна фотка?
показати весь коментар
21.01.2025 13:43 Відповісти
Мабуть, хочуть з єрмаком, поділитися досвідом щодо виведення млрд з України!
БАКАНОВ із замами і резніков з головою НацБанк, можуть засвідчити...
"Незламні" оті, мєнєджєри з опу....хоть МІВІНУ, встигли їм напарити?
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
Коли наступний саміт миру, хто знає?
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
Спочатку буде саміт Перемоги, потім саміт Незламності та Потужності, за ним саміт Кластерів та Кон'юктури, а вже потім - саміт Миру
показати весь коментар
21.01.2025 14:33 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:45 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 14:00 Відповісти
Кибениматик-экономист
показати весь коментар
21.01.2025 13:46 Відповісти
Слідкуйте, за ним щоб він знову в Омані не опинився...
показати весь коментар
21.01.2025 13:48 Відповісти
Воно вже здало все, що можна було здати.
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
Слідкуйте, щоби він не повернувся!
показати весь коментар
21.01.2025 18:07 Відповісти
В країні ситуація важка, але ж контрольована.! Можна і поїхати,і розслабитися. Головне, щоб лижi або саночки не забув.
показати весь коментар
21.01.2025 13:48 Відповісти
Кортко-"віддайте мені моїх 350 ярдів баксів! "
показати весь коментар
21.01.2025 13:50 Відповісти
Новая гастроль зелёного шапито во главе с гунявым скоморохом..... Выбрали Голобородька теперь смотрите очередную серию ..
показати весь коментар
21.01.2025 13:52 Відповісти
*******, а як же "славнозвісний план миру"? Нема чого робити, як тільки їздити, в той час коли здаються нові території.
показати весь коментар
21.01.2025 13:54 Відповісти
Так воно і працює на здачу територій.
показати весь коментар
21.01.2025 14:06 Відповісти
Мырный самыт хвормула мыру план пэрэмогы хворум у Давоси .............И когда что то пошло не так и где мы просчитались ??????/
показати весь коментар
21.01.2025 13:55 Відповісти
нарешті наші кеди побачили Давос,
осталось тільки матюкнутуся для іміджу...
папу їрмака хочь з собою взяв, синку?
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
цікаво Єрмак також там чи його вже не спиймають на Заході? щось давно нікуди не потикався
показати весь коментар
21.01.2025 14:05 Відповісти
Нема йому коли; військових масово за грати садить.
показати весь коментар
21.01.2025 18:12 Відповісти
Це той самий форум,де Клаус Швоб обговорює нову повістку дня для кріпаків з усього світу?)))Типу,у вас нічого не буде і ви будете щасливі?!))))як у відео https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
показати весь коментар
21.01.2025 14:07 Відповісти
Хоть одеваться прилично начал и бороденку сбрил. Такую кроваую цену заплатила Украина за обучение этикету гундосого обкурыша...
показати весь коментар
21.01.2025 14:09 Відповісти
ще раз ..це фото як Гнида вступило на посаду ..воно тоді не носило ні герба ні прапора на лацкані

гнида все так само з борідкою , в хакі і кросівках..
показати весь коментар
21.01.2025 14:14 Відповісти
Да, погуглил и понял. Значит ждем бороду, треники и очередной бред из пустой головы.
показати весь коментар
21.01.2025 14:23 Відповісти
Навіщо воно туди поперлося? 99% того, що там будуть обговорювати, воно не зрозуміє.
показати весь коментар
21.01.2025 14:13 Відповісти
кивати голівкою і гундосити про потужність..
показати весь коментар
21.01.2025 14:15 Відповісти
Зеленський нагадує актора німецьких фільмів для дорослих, приймає в будь якій кількості з будь якої сторони ... зеленський вивів країну на новий рівень економіки, цей рівень називається попрошайнічєство. Схема яку пропонує зеленський просто абалдєнная: США та ЄС дають нам гроші, ми потім їх неці гроші не повертаємо з гарантією 100%.
показати весь коментар
21.01.2025 14:16 Відповісти
тільки потім валюта зельоними гнидами виводиться одразу в офшор ..а населення звинувачують в тому що воно скуповує валюту )))
показати весь коментар
21.01.2025 14:25 Відповісти
"Я вам нічо ні абіщал !"
показати весь коментар
21.01.2025 14:29 Відповісти
НУ звичайно! Цей фрорум і зібирається лише для того щоб послухать цього великого економіста.
показати весь коментар
21.01.2025 15:04 Відповісти
Кому це обдолбане злодюжне чмо там потрібне? Хто з ним захоче розмовляти, тим більше - мати справу?
показати весь коментар
21.01.2025 15:19 Відповісти
Розкаже як за три роки знищити економіку і людей в жибраків перетворити ?
показати весь коментар
21.01.2025 15:29 Відповісти
Вова як виступе, поділиться як своїм досвідом в організації економіки, капіталізуватися з повітря, не вкладаючи у це ні копійки
показати весь коментар
21.01.2025 15:32 Відповісти
Лучше б на корпоративы ездил.
показати весь коментар
21.01.2025 16:13 Відповісти
Завхоз привіз на лижах покататися
показати весь коментар
21.01.2025 16:13 Відповісти
Та кому воно там треба з його кукуріканням. Лише, як той скунс атмосферу засмердить.
показати весь коментар
21.01.2025 19:29 Відповісти
 
 