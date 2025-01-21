Зеленський прибув у Давос: заплановано виступ на Всесвітньому економічному форумі
Президент Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу, де проходить Всесвітній економічний форум.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Згідно з інформацією, сьогодні Зеленський виступить перед учасниками форуму о 15:30, представивши позицію України щодо ключових економічних і безпекових викликів світу. У рамках заходу також передбачено низку двосторонніх переговорів із лідерами країн, зокрема з Латинської Америки та Південно-східної Азії.
"У Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл", - йдеться у матеріалі "ЄП".
Окрім цього, президент планує зустрічі з представниками великого бізнесу для обговорення перспектив залучення інвестицій у відновлення України та зміцнення економічної співпраці.
