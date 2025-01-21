Росіянам до околиць Покровська залишилося менш ніж два кілометри. ДРГ ворога до міста не заходили, - голова МВА Добряк

Поблизу Покровська Донецької області нині тривають важкі бої, проте диверсійно-розвідувальні групи окупантів не заходили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Деякі військові анонсували, що можливий захід, але ми не чули таке, що ДРГ заходили до самого міста. Я розумію, що можливо хотіли заходити, але не було такого факту", - наголосив начальник МВА.

У місті, попри постійні обстріли росіян із різних видів зброї, досі проживають 7050 людей. Із серпня минулого року 41 тисяча жителів покинули Покровськ. За його словами, нині лінія фронту знаходиться менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту.

Нагадаємо, минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.

