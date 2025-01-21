УКР
Новини
2 028 14

Росіянам до околиць Покровська залишилося менш ніж два кілометри. ДРГ ворога до міста не заходили, - голова МВА Добряк

Наслідки обстрілу центральної частини Покровська 20 січня

Поблизу Покровська Донецької області нині тривають важкі бої, проте диверсійно-розвідувальні групи окупантів не заходили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Деякі військові анонсували, що можливий захід, але ми не чули таке, що ДРГ заходили до самого міста. Я розумію, що можливо хотіли заходити, але не було такого факту", - наголосив начальник МВА.

У місті, попри постійні обстріли росіян із різних видів зброї, досі проживають 7050 людей. Із серпня минулого року 41 тисяча жителів покинули Покровськ. За його словами, нині лінія фронту знаходиться менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту.

Нагадаємо, минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.

Донецька область (9424) Покровськ (790) Покровський район (940)
+4
Скоріш за все так в буде. Нажаль сили не рівні. У кацапів м'яса дуже багато...
21.01.2025 13:47 Відповісти
+4
Спитай у них - а ще краще глянь на їхні глосування протягом 30 років.....
21.01.2025 13:56 Відповісти
+3
Чому тисячі чоловіків жителів Покровська не обороняють рідне місто а виїхали на захід та обсирають тцк і українську мову?
21.01.2025 13:48 Відповісти
Здали.
21.01.2025 13:42 Відповісти
21.01.2025 13:47 Відповісти
мізки не рівні в наших всеверховних сонцесяних головокомандуючих.
їм скільки народу та техніки не дай - толку не буде.
ці люди не здатні нічого путнього організувати.
допоки вони на постах - нічого нам не світить.
21.01.2025 14:28 Відповісти
21.01.2025 13:48 Відповісти
21.01.2025 13:56 Відповісти
Верховній Оманській Гниді не на часі ..воно в Давосі
21.01.2025 13:50 Відповісти
Ви знаєте, краще було б, щоб воно з Давосів і не вилазило разом зі своєю зєшоблою та не заважало військовим воювати і менше інфомації ОПешна кротівня зливало б своїм мацковським кураторам. З нього такий Верховний головнокомандувач, як з мене Папа Римський. Поки воно своїм пархатим рилом не влізло командувати.
21.01.2025 14:18 Відповісти
Через це, зеленський з шоблом єрмака і двинув у ДАВОС, там же у нього послиця, з Генпрокурори прилаштована, щоб за його грошима приглядала!
Це ж уже не "бюджетное"...
21.01.2025 13:50 Відповісти
оце вже на фронті у русні бігае "головастика "забаранили
21.01.2025 13:55 Відповісти
А що, всеосяжна угода про сторічне партнерство з Британією, яка посилює співпрацю в оборонній, економічній та інших сферах, не допомагає захистити Покровськ? А якщо угоду про двохсотрічне партнерство підписати?
21.01.2025 13:58 Відповісти
Та все нормально(Підніміть архів новин втрачених міст,сіл,містечок(Ідентична хронологія подій: загрози нема,ударних угрупувань не спостерігається,бомбардування,обстріли з артилерії,без втрат,дрг пройшла але була знищена....наші контролюють центр та околицю,позиції ЗСУ частково знищені,наші відійшли на кращі стратегічні позиції,нажаль довелося залишити,ворог підступний,несе значні втрати в живій силі та техніці,моральний стан ворога на низькому рівні,сьогодні загинув Герой України...((
21.01.2025 14:04 Відповісти
Добряк всі квіточки на клумби висадив? Дороги всі відремонтував? Плитку всюди поклав?
21.01.2025 14:30 Відповісти
Всё нормально, там жеж фортифікацыя побудована, Верховний Головнокомандувач особисто інспектував, як і під Харьковом. Йому ця фортифікація сподобалась. Не дешево обійшлась но проте доходно.
ФОРТИФІКАЦІЯ ЗЕ та СН
21.01.2025 14:32 Відповісти
 
 