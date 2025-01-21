УКР
Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія

Переговори України з командою Трампа можуть відбутися в лютому

Переговори представників України із командою Дональда Трампа можуть відбутися вже на початку лютого 2025 року.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", - сказав він.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Читайте: Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові, це викликає занепокоєння, - глава Мінфіну Швеції Свантессон

Топ коментарі
+24
Оооо, гамадріл всплив!
І де ж никалось це рило паскудне?
показати весь коментар
21.01.2025 14:21 Відповісти
+16
показати весь коментар
21.01.2025 14:27 Відповісти
+11
Агрохімія йди лісом
показати весь коментар
21.01.2025 14:23 Відповісти
Оооо, гамадріл всплив!
І де ж никалось це рило паскудне?
показати весь коментар
21.01.2025 14:21 Відповісти
Не ображайте гамадрилів - вони красиві!
показати весь коментар
21.01.2025 15:34 Відповісти
Дійсно, пробачти, гамадріли.
показати весь коментар
21.01.2025 15:36 Відповісти
говоряща небрита мавпа з дебільною рожою
показати весь коментар
21.01.2025 15:47 Відповісти
Агрохімія йди лісом
показати весь коментар
21.01.2025 14:23 Відповісти
А краще за відомою адресою
показати весь коментар
21.01.2025 14:26 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 14:27 Відповісти
Воно ще живе?
показати весь коментар
21.01.2025 14:25 Відповісти
Агрохімія - той ще перемовник...
показати весь коментар
21.01.2025 14:27 Відповісти
Ти , собако, вдже їздив на переговори до Стамбулу.
показати весь коментар
21.01.2025 14:27 Відповісти
Опять этот стамбульско-сухумский гамадрил...
показати весь коментар
21.01.2025 14:29 Відповісти
Де ти знов взявся, переговорник смердючий?
показати весь коментар
21.01.2025 14:29 Відповісти
О, мавпа с пальмы слезло.
показати весь коментар
21.01.2025 14:30 Відповісти
Сподіваємося, колись Україна взнає - ЯКОГО ХРІНА ЦЯ АРАХАМІЯ ВЗАГАЛІ в Україні робить?
показати весь коментар
21.01.2025 14:32 Відповісти
Цій агро хламідії варто мовчати в тряпку.
показати весь коментар
21.01.2025 14:32 Відповісти
Украине ни чего не светит, до тех пор, пока бенин Оманский Нарик будет играть роль гидранта а его Сброд развалевать
страну изнутри...
показати весь коментар
21.01.2025 14:33 Відповісти
З якого милого людина, яка незрозуміло як отримала українське громадянство та стало депутатом базікає якусь хрінь?
показати весь коментар
21.01.2025 14:34 Відповісти
Ара - хамия ты еще не ответил за стамбульские соглашения.
Что там по этому поводу думают СБУ и ДБР?
показати весь коментар
21.01.2025 14:34 Відповісти
Давид красава! Мужчина
показати весь коментар
21.01.2025 14:35 Відповісти
МуШчіна? Красава?
показати весь коментар
21.01.2025 14:40 Відповісти
Для вашої абхазії може і красава, а для нас це колаборант абхазька , зелена макака, котора відкликається на хруст долларів і на своє "погоняло" Давід Браун.
показати весь коментар
21.01.2025 14:46 Відповісти
У вашому клюбі ********** і таке може бути
показати весь коментар
21.01.2025 15:51 Відповісти
2022.Туреччина. Команда капітуляції.
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
Точно. Команда капітуляції з уряду ліквідаторів України, як колись сказав С. Хмара.
показати весь коментар
21.01.2025 14:42 Відповісти
Ну все, раз ця мавпа вилізла ********* на таку тему, нам *******.
Тільки термінова евтаназія сабджа спасе державу!
показати весь коментар
21.01.2025 14:38 Відповісти
Давненько хламідію не не чутно було.
показати весь коментар
21.01.2025 14:42 Відповісти
Так ось це і насторожує, бо просто так цього гамадрила не випускають.
показати весь коментар
21.01.2025 14:44 Відповісти
твою мать, воно ще тут
показати весь коментар
21.01.2025 14:47 Відповісти
Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія

Шоб устигнути зібрати чумадани, га?
показати весь коментар
21.01.2025 15:07 Відповісти
Ойо... з Каськовим вже всі землі видавили на Закарпатті...??? Чмо ..з тунгуського метеорита
показати весь коментар
21.01.2025 15:09 Відповісти
А я вже думав, що його повернули в зоопарк на історіческой родінє!
показати весь коментар
21.01.2025 15:31 Відповісти
та вони з тобою банабак срать на одному гертарі не сядуть, чмо болотне
показати весь коментар
21.01.2025 15:41 Відповісти
А ещё весна после зимы.Зерахамия.
показати весь коментар
21.01.2025 16:05 Відповісти
Ще одне чмо возомніло себе вєлікім палітічєскім дєятєлєм ,для Трампа ти ніхто і звуть тебе ніяк.
показати весь коментар
21.01.2025 16:07 Відповісти
Бог зна хто розповідає як жити Українцям хоча саме ніякого відношеня немає до України ,дожилися
показати весь коментар
21.01.2025 16:11 Відповісти
Когда я слышу этого абхаза,я понимаю,что все идет гораздо хуже,чем представляют себе 73 процента дебилов.
показати весь коментар
21.01.2025 16:34 Відповісти
Ще одно чмо злізло з пальми.
показати весь коментар
21.01.2025 19:23 Відповісти
Вужос! Хто з доглядачів зоопарку знову лишив незачиненим вольєра з макаками?!
показати весь коментар
21.01.2025 19:41 Відповісти
Это тот Арахамия/Шлюх..мия который раскидывал в ресторане Ишак в покер с завхозом Януковича Кравцем? https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM )
показати весь коментар
22.01.2025 04:10 Відповісти
 
 