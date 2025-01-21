Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія

Переговори представників України із командою Дональда Трампа можуть відбутися вже на початку лютого 2025 року.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", - сказав він.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Читайте: Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові, це викликає занепокоєння, - глава Мінфіну Швеції Свантессон