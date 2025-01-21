Національний інтерес Польщі - поразка Росії та відновлення міжнародно визнаних кордонів України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що національний інтерес його країни полягає в поразці Росії у війні проти України. Це означатиме відновлення суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це він сказав у вівторок на на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З погляду Польщі, її інтересів, очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Вона не може закінчитися перемогою агресора, перемогою того, хто напав, перемогою того, хто реалізує свої імперські амбіції. Він повинен зазнати поразки. Це означатиме існування і відновлення незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Дуда.

За його словами, всі у Європі хочуть якнайшвидшого завершення агресії Росії проти України, однак не можна думати, що не має значення, чим закінчиться ця війна.

"Ефективний захист України - це наш обов'язок і в інтересах наших країн. І всі, хто чесний і хоче порядку та миру в усьому світі, мають допомогти Україні досягти цього. Ось чому ми тут, ... щоб сказати: так, ми з вами й ми вас не кинемо ... і зробимо все, щоб незалежна, суверенна Україна продовжувала існувати й була частиною вільного світу", - додав лідер Польщі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потенційні мирні перемовини мають проходити лише за участі України.