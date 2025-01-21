УКР
Національний інтерес Польщі - поразка Росії та відновлення міжнародно визнаних кордонів України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що національний інтерес його країни полягає в поразці Росії у війні проти України. Це означатиме відновлення суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це він сказав у вівторок на на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З погляду Польщі, її інтересів, очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Вона не може закінчитися перемогою агресора, перемогою того, хто напав, перемогою того, хто реалізує свої імперські амбіції. Він повинен зазнати поразки. Це означатиме існування і відновлення незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Дуда.

За його словами, всі у Європі хочуть якнайшвидшого завершення агресії Росії проти України, однак не можна думати, що не має значення, чим закінчиться ця війна.

"Ефективний захист України - це наш обов'язок і в інтересах наших країн. І всі, хто чесний і хоче порядку та миру в усьому світі, мають допомогти Україні досягти цього. Ось чому ми тут, ... щоб сказати: так, ми з вами й ми вас не кинемо ... і зробимо все, щоб незалежна, суверенна Україна продовжувала існувати й була частиною вільного світу", - додав лідер Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання щодо Волинської трагедії Україна та Польща мають вирішувати конструктивно, - Дуда 

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потенційні мирні перемовини мають проходити лише за участі України.

Давос (238) Польща (8770) Дуда Анджей (804) війна в Україні (5863)
"Тому ми надамо Україні декілька списаних літаків, але не зараз і не повністю, а частинами і коли Європа дасть гроші на нові літаки для нас."
показати весь коментар
21.01.2025 15:13 Відповісти
Інтереси є ближні і дальні.
Як правило, для досягнення дальніх треба поступитись ближніми. Наприклад, підготуватись до екзамену замість піти на дискотеку.
А ось до цього якраз розбещене західне суспільство і не готове.
Вони на дискотеку. А екзамен - та якось буде, якось пощастить.
показати весь коментар
21.01.2025 15:16 Відповісти
- Україні кажуть одне
- для внутрішнього споживання - друге
- для Європи і США - щось третє ...
Оце вам і політика ...
показати весь коментар
21.01.2025 15:15 Відповісти
Нечасто таке почуєш.
показати весь коментар
21.01.2025 16:14 Відповісти
Не так давно цей промосковський дудник заявляв, що Україна повинна поступитися окупованими територіями на користь агресора. Ти ба як швидко перевзувся!
показати весь коментар
21.01.2025 17:20 Відповісти
Президент Республіки Польща Анджея Дуда - останній і лише той, хто явно стоїть на боці України, і, на жаль, закінчує його офіс у серпні 2025 року. Світ та Європа сьогодні розглядають війну України з Росією "прагматично". Сьогодні головна політична тенденція: "Земля за мир" І не Україна вирішить, наскільки ця земля і що миру. Сьогодні, навіть у Польщі, президент Дуда не має сильної підтримки такої важкої підтримки України. Це наслідки діяльності політиків України та президента Зелена, які не слухали Польщі, щоб вони не повірили в німецьку брехню. Тим не менш, я сподіваюся, що Україна має певні шанси вижити. Україна буде меншою, слабшою, обдурена західними політиками. Виграйте війни з Росією, самотня, не можу цього зробити. Чи варто було образити Польщу та поляки, єдиний, хто насправді був долею України не недійсною? Польща зробила доступні аеропорти, навчальні майданчики, логістика, щоб світ міг допомогти Україні. Що буде після від'їзду президента Анджея Дуда?
показати весь коментар
22.01.2025 11:19 Відповісти
 
 