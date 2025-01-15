УКР
Питання щодо Волинської трагедії Україна та Польща мають вирішувати конструктивно, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що важка тема щодо Волинської трагедії має вирішуватися з Україною спокійно та конструктивно.

Про це він заявив на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що на переговорах із Зеленським порушувалися також історичні питання, оскільки це тема, якої вони ніколи не оминали під час зустрічей.

Він також нагадав, що у 2023 році президенти Польщі та України віддали шану жертвам подій на Волині у кафедральному соборі в Луцьку.

"Я вдячний президенту за цей жест, важливий для польсько-української дружби й для поляків. Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі, – ред.) і Міністерство культури (і стратегічних комунікацій) України, стосовно цих історичних, пошукових і ексгумаційних робіт", - зазначив Дуда.

Він сподівається, що запити із польського боку стосовно ексгумації жертв подій на Волині "будуть розглядатися і затверджуватися".

"Це не нова тема. Про це ми спілкуємося із президентом (Зеленським, - ред.) уже давно, і це (відбувається) спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", - додав Дуда.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.

Топ коментарі
+12
Тільки, панове журналісти та політики, ви знову повторяєте Будеапештський меморандум - розказуєте українцям про гарантії, коли там написано - занепокоєння.
НЕ ПИШІТЬ - ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ, коли пишете про слова Туска, Дуди та Навроцького. Почитайте польські ЗМІ, там написано інше - "вбивство поляків на Волині", "Волинський злочин", "вбивства на Волині проведені УПА", і тп.
Ви свідомо вводите українців в оману, коли описуєте ситуацію, як якийсь спільний міждержавний сум за загиблими - в поляків це вина українців. І все. Різниця лише в тому, що ліберальні поляки пишуть про це обережно, а праві - прямо.
Немає поки ніякого примирення - нас примушують визнати взяти всю вину на себе.
15.01.2025 19:48
+9
Це буде не просто ексгумація, а потужна антиукраїнська інформаційна кампанія в Польщі та Європі з метою відмити фашистський імідж путіна та змалювати українців "нацистами", на яких зобов'язаний був напасти путін, щоб знищити фашистську загрозу для росії.

Український Президент Зеленський зрадив Україну не в Омані, де було домовлено з рашистами про введення у Верховну Раду нелюстрованих терористів в якості депутатів від окупованого Донбасу, а під час зустрічі з польським лідером у Львові, де Зеленський дав згоду на ексгумацію, не негадавши Дуді про звірства шляхти та про Бандеру, який прагнув звільнити Галичину та Волинь від польської окупації.
15.01.2025 19:08
+8
З 1934 року Пілсудський заселяв Волинь польськими колоністами забираючи землю у українських господарів .З 1939 року Гітлер заселяв німецькими колоністами ( фольксдойче ) територію Польщі , з 1944 року і Армія Людова і Армія Крайова проводили фізичне знищення фольксдойче як оккупантів .Питання : чим відрізняються польські колоністи від фольксдойче ?
15.01.2025 19:11
Без популістів можна вирішити
15.01.2025 19:05
Це буде не просто ексгумація, а потужна антиукраїнська інформаційна кампанія в Польщі та Європі з метою відмити фашистський імідж путіна та змалювати українців "нацистами", на яких зобов'язаний був напасти путін, щоб знищити фашистську загрозу для росії.

Український Президент Зеленський зрадив Україну не в Омані, де було домовлено з рашистами про введення у Верховну Раду нелюстрованих терористів в якості депутатів від окупованого Донбасу, а під час зустрічі з польським лідером у Львові, де Зеленський дав згоду на ексгумацію, не негадавши Дуді про звірства шляхти та про Бандеру, який прагнув звільнити Галичину та Волинь від польської окупації.
15.01.2025 19:08
Чим швидше поляки ексгумують і відкопають свої кістки- тим швидше закриється проблема, яка триває багато років і не закінчується.
Нехай приїжджають і копають ото й усе. І не треба знову тут воду безглузду лити.
15.01.2025 19:20
А крім викопування - нехай нададуть інформацію про польські концтабори, в яких загинули українці. Інфу про загинувших нехай нададуть. У нас влада геть беззуба, або тупі запроданці. Навіть рольників вгамувати неможуть.
15.01.2025 19:55
Аполитично рассуждаете.
Когда поляки выроют (а директор польского института объявил цифру 120 тысяч)
Потребуется политическая оценка прошедших событий и выводы что Подавляющее кол во населения были поляки, а поэтому.....
Только одно. 5 президентов до этого. Один из них проффесор. Знали что эту блудню не нужно поднимать. Вы думаете 6-й разрулит?
Там намешано бандеровцы, немцы, Красная Армия и Вермахт. Армии Людова и Краёва. И все полито вековыми обидами. И клоун это всё разгребет?
Мы, просто, отдадим писать историю полякам
15.01.2025 22:09
Що ти мелеш дурень?
15.01.2025 19:22
З лузером можна робити що завгодно, чим поляки і займаються.
15.01.2025 19:48
Сьогодні на польському телебаченні Зеłєньський загрожує російському вторгненню в правий президент Польщі, ображаючи доктора. Кароль Навроккі з ігноруванням і глузуванням. Ви справді робите польського ворога з Польщі? Доктор Кароль Наврокі, як наступний польський президент, буде 5-10 років важких і різких відносин з Україною. Але ти провокуєш це самостійно. Заперечення фактів, які я бачу тут на форумі, є доказом великої проблеми. І це не проблема для Польщі. Це проблема для України. Протягом 30 років Польща намагається скласти угоду з Україною. А які результати з цього? Зростаюча незгода. Україна сьогодні стикається з перспективою знищення. Саме Росія загрожує нації України. Якщо це не аргумент для україно-польської згоди, це важко. У лютому 2022 року Польща стояла першим, хто допомагав Україні. Вона відкрила кордони, подала озброєння та притулок мільйонам жінок, дітей та старих людей. Не розраховуючи на витрати на цю допомогу. Саме Польща організувала допомогу в Україні в Європі та у світі. Сьогодні я бачу мене та інші полюси, оскільки Україна цінує Польщу. Ось чому я розумію, як Польща сьогодні бачить Україну. Якщо українцям це не подобається, це просто їхня проблема. І це буде ще більшим, тому що все більше і більше країн можуть побачити на прикладі україно-польських відносин, які допомагають Україні не нести нічого хорошого. Незабаром Німеччина перестане відправляти що -небудь. Допомога Франції також буде меншою. США? Трамп вже говорив у цьому питанні. Україна давно перестала бути темою №1 на світовому телебаченні та газетах. І Росія не закінчить бойові дії, поки вона не займе по всій Україні. Це факти і лише факти. І лише ідіот обговорює факти. Геополітика керується не гуманітаризмом, а лише прагматичним прибутком. То що буде здобути Україну, сперечаючись з Польщею. Ворог? Дивний прибуток! Незабаром України доведеться підписати деякі домовленості з Росією. БЕЗКОШТОВНО постачання зброї для України з Заходу не буде. Вам не доведеться довго чекати наступного набагато сильніше, ніж у 22R. Російська атака на Україну. А Польща? Польща весь час має кордон з Росією. То що? Нічого! Він також має кордон з Білорусом, і це те саме, що і з Росією.
16.01.2025 13:58
З 1934 року Пілсудський заселяв Волинь польськими колоністами забираючи землю у українських господарів .З 1939 року Гітлер заселяв німецькими колоністами ( фольксдойче ) територію Польщі , з 1944 року і Армія Людова і Армія Крайова проводили фізичне знищення фольксдойче як оккупантів .Питання : чим відрізняються польські колоністи від фольксдойче ?
15.01.2025 19:11
Рано отвечать на ваш вопрос. Нужно дождаться, чтоб он соответствовал вопросу вины Белой или Алой розы в развязывании столетней войны
15.01.2025 22:13
офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють Джерело: https://censor.net/ua/n3530468
- чому б їм не почати діяти також?
15.01.2025 19:12
То чого ж ви вереск здійняли?
15.01.2025 19:12
Відробляють срублі..
15.01.2025 19:56
Поляки ще ті специ по фальсифікаціях. Пам'ятаєте відому у всьому світі фотографію, як бандерівці убили і прив'язали колючим дротом до дерева польських дітей?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Читайте!
15.01.2025 19:14
не зрозуміло лише чому поляки з Волині втікали не до Польщі, а до Києва, Вінниці, Хмельницька і т.д. 🤓
15.01.2025 19:18
«Від Люблінської унії до волинських масакр...»
Читайте кому цікаво,та не пишіть маячню свою дегенеративну.
15.01.2025 19:25
Що польська пропаганда?Тоді ти фсбешна хвойда.
15.01.2025 19:55
Приходь відновлюй,там тебе й прикопаємо живцем, мразота путінська
15.01.2025 19:57
Відновлення пам'ятнику??? Тобто - куди викинуть есгумованого вашого "прадіда" - не хвилює???
15.01.2025 20:01
Не буде більше пам'ятника,не скигли собака путінська,ха ха ха
15.01.2025 20:26
Тільки, панове журналісти та політики, ви знову повторяєте Будеапештський меморандум - розказуєте українцям про гарантії, коли там написано - занепокоєння.
НЕ ПИШІТЬ - ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ, коли пишете про слова Туска, Дуди та Навроцького. Почитайте польські ЗМІ, там написано інше - "вбивство поляків на Волині", "Волинський злочин", "вбивства на Волині проведені УПА", і тп.
Ви свідомо вводите українців в оману, коли описуєте ситуацію, як якийсь спільний міждержавний сум за загиблими - в поляків це вина українців. І все. Різниця лише в тому, що ліберальні поляки пишуть про це обережно, а праві - прямо.
Немає поки ніякого примирення - нас примушують визнати взяти всю вину на себе.
15.01.2025 19:48
Masz rację. Dziś Zełenski budzi w Polsce jedynie niechęć i złość. Na czym polega gra dyplomatów, nie znajduje odzwierciedlenia w opinii Polaków. Skutki polityki ukraińskiej dla Polski są wyjątkowo negatywne. Większość Polaków nie chce dokładnie wspierać Ukrainy ze względu na politykę ukraińskiego rządu.
16.01.2025 14:07
 
 