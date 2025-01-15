Питання щодо Волинської трагедії Україна та Польща мають вирішувати конструктивно, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що важка тема щодо Волинської трагедії має вирішуватися з Україною спокійно та конструктивно.

Про це він заявив на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що на переговорах із Зеленським порушувалися також історичні питання, оскільки це тема, якої вони ніколи не оминали під час зустрічей.

Він також нагадав, що у 2023 році президенти Польщі та України віддали шану жертвам подій на Волині у кафедральному соборі в Луцьку.

"Я вдячний президенту за цей жест, важливий для польсько-української дружби й для поляків. Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі, – ред.) і Міністерство культури (і стратегічних комунікацій) України, стосовно цих історичних, пошукових і ексгумаційних робіт", - зазначив Дуда.

Він сподівається, що запити із польського боку стосовно ексгумації жертв подій на Волині "будуть розглядатися і затверджуватися".

"Це не нова тема. Про це ми спілкуємося із президентом (Зеленським, - ред.) уже давно, і це (відбувається) спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", - додав Дуда.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.

