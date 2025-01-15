Питання щодо Волинської трагедії Україна та Польща мають вирішувати конструктивно, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що важка тема щодо Волинської трагедії має вирішуватися з Україною спокійно та конструктивно.
Про це він заявив на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що на переговорах із Зеленським порушувалися також історичні питання, оскільки це тема, якої вони ніколи не оминали під час зустрічей.
Він також нагадав, що у 2023 році президенти Польщі та України віддали шану жертвам подій на Волині у кафедральному соборі в Луцьку.
"Я вдячний президенту за цей жест, важливий для польсько-української дружби й для поляків. Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі, – ред.) і Міністерство культури (і стратегічних комунікацій) України, стосовно цих історичних, пошукових і ексгумаційних робіт", - зазначив Дуда.
Він сподівається, що запити із польського боку стосовно ексгумації жертв подій на Волині "будуть розглядатися і затверджуватися".
"Це не нова тема. Про це ми спілкуємося із президентом (Зеленським, - ред.) уже давно, і це (відбувається) спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", - додав Дуда.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
У Мінкульті 11 січня повідомили, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів. Київ налаштований на "позитивні рішення" щодо цього питання.
Український Президент Зеленський зрадив Україну не в Омані, де було домовлено з рашистами про введення у Верховну Раду нелюстрованих терористів в якості депутатів від окупованого Донбасу, а під час зустрічі з польським лідером у Львові, де Зеленський дав згоду на ексгумацію, не негадавши Дуді про звірства шляхти та про Бандеру, який прагнув звільнити Галичину та Волинь від польської окупації.
Нехай приїжджають і копають ото й усе. І не треба знову тут воду безглузду лити.
Когда поляки выроют (а директор польского института объявил цифру 120 тысяч)
Потребуется политическая оценка прошедших событий и выводы что Подавляющее кол во населения были поляки, а поэтому.....
Только одно. 5 президентов до этого. Один из них проффесор. Знали что эту блудню не нужно поднимать. Вы думаете 6-й разрулит?
Там намешано бандеровцы, немцы, Красная Армия и Вермахт. Армии Людова и Краёва. И все полито вековыми обидами. И клоун это всё разгребет?
Мы, просто, отдадим писать историю полякам
- чому б їм не почати діяти також?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Читайте!
Читайте кому цікаво,та не пишіть маячню свою дегенеративну.
НЕ ПИШІТЬ - ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ, коли пишете про слова Туска, Дуди та Навроцького. Почитайте польські ЗМІ, там написано інше - "вбивство поляків на Волині", "Волинський злочин", "вбивства на Волині проведені УПА", і тп.
Ви свідомо вводите українців в оману, коли описуєте ситуацію, як якийсь спільний міждержавний сум за загиблими - в поляків це вина українців. І все. Різниця лише в тому, що ліберальні поляки пишуть про це обережно, а праві - прямо.
Немає поки ніякого примирення - нас примушують визнати взяти всю вину на себе.