США прагнуть завершення війни в Україні та довготривалої стабільності, - держсекретар Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про пріоритетне завдання завершити війну в Україні, ініційовану Росією, яка завдала значних втрат не лише Україні, а й стабільності всієї Європи.

Про це він сказав у програмі Good Morning America на телеканалі ABC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтефакс-Україна".

"Це складний, трагічний конфлікт, розпочатий Володимиром Путіним, який завдав величезної шкоди Україні, Росії, а також і стабільності Європи. Тому єдиний спосіб вирішити це - ми маємо повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності. І це важка робота дипломатії", - зазначив Рубіо.

Він підкреслив, що США підтримують Україну, але прагнуть завершення конфлікту, акцентуючи на словах президента Дональда Трампа про бажання сприяти миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, коли обидві сторони будуть готові до компромісів, - держсекретар США Рубіо

"Я вважаю, що всі мають бути щасливі, що в нас є президент, який хоче сприяти миру. Це означає, що ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилася. Очевидно, це передбачатиме складну і жорстку дипломатію. Вона має бути енергійною", - додав держсекретар.

Рубіо наголосив на важливості довготривалого миру, що унеможливить повторення конфлікту. За його словами, це потребує використання важелів впливу США для забезпечення стабільності в Європі та за її межами.

"Це пріоритет. І ми будемо над цим працювати. І це не буде узгоджуватися на пресконференціях або в інтерв'ю, а так, як обговорюються всі такі угоди. В умовах, в яких ми використовуємо наші важелі, наш вплив, нашу національну міць, щоб не тільки покласти край конфлікту, а й забезпечити довгострокову стабільність для Європи і за її межами. Я не думаю, що хтось хоче побачити, як конфлікт закінчується, а потім знову спалахує через два або три роки", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати не вірять, що Європа може принести їм щось значуще, - Зеленський