УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини
2 373 35

Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів і запропонував нову угоду

tiktok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відкладає вступ у силу заборони популярного додатка TikTok на 75 днів.

По це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення дозволяє продовжити функціонування платформи, але за умови виконання певних вимог.

Зокрема, Трамп запропонував, щоб уряд Сполучених Штатів став власником 50% американського підрозділу TikTok. Це, за його словами, дозволить забезпечити безпеку даних американських користувачів.

Він також зазначив, що якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok, то США може накласти додаткові мита на Китай.  

Цей крок завершив два дні юридичних і політичних баталій, які спричинили хвилю невизначеності серед мільйонів американських користувачів TikTok, які чекали рішення про подальшу долю додатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України, - Железняк

Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok

Перед цим у неділю, 19 січня, обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відтермінувати блокування платформи TikTok.

За словами політика, одразу ж після своєї інавгурації 20 січня він видасть розпорядження, яким відтермінує заборону TikTok, щоб "укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки".

Також Трамп заявив,що хоче, щоб платформа на 50% належала американським інвесторам.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися",- заявив республіканець.

Нагадаємо, що ввечері 18 січня застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах, менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Читайте також: TikTok перестав працювати в США

США побоюються, що TikTok може передавати дані Китаю

Влада США побоюється, що TikTok може передавати Китаю дані про американських користувачів.

У квітні 2024 року Конгрес США схвалив законопроєкт про блокування TikTok через можливу загрозу національній безпеці. Того ж місяця його підписав Джо Байден.

Компанії ByteDance, якій належить сервіс, дали 270 днів на продаж американському власнику. Цей термін закінчується 19 січня, тобто за день до інавгурації Дональда Трампа.

16 січня радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявляв, що закон про блокування TikTok "допускає" продовження терміну продажу сервісу доти, доки угода не буде укладена.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден не вводитиме заборону на TikTok в США, залишивши вирішення цього питання наступному президентові Дональду Трампу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна втратила на війні 700 тис. військових, Росія - майже мільйон, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (7001) TikTok (96)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
далі буде - ******* почяток....
показати весь коментар
21.01.2025 17:09 Відповісти
+2
а шо, геть нічого не передає? а може і власники не підконтрольні китайському уряду і кпк? і шо, вони навіть ніяк не впливають ні на контент, ні на алгоритми платформи?
показати весь коментар
21.01.2025 17:39 Відповісти
+2
Схоже,трамп хоче прагне надіється позбутись диктаторів зализуючи їм задниці.
показати весь коментар
21.01.2025 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
50 чи 51? Дональд, уточни......
показати весь коментар
21.01.2025 17:07 Відповісти
далі буде - ******* почяток....
показати весь коментар
21.01.2025 17:09 Відповісти
далі буде те про що я писав тобі рік тому . візьмеш лопату і підеш будувати паркан на кордоні ! інакше будеш грати за Депортиво.
показати весь коментар
21.01.2025 17:18 Відповісти
ти і справді думаєш шо я твій допис рік тому памьятаю?
показати весь коментар
21.01.2025 17:21 Відповісти
виходить не даремно нагадав !
показати весь коментар
21.01.2025 17:25 Відповісти
бачю, виходить з тебе - сортір за углом, поряд з кухнею...
показати весь коментар
21.01.2025 17:28 Відповісти
гуляй проходняк...
показати весь коментар
21.01.2025 17:24 Відповісти
... як циган сонцем ...
показати весь коментар
21.01.2025 17:10 Відповісти
Світ остаточно збожеволів, якщо такі розріджувачі мізків як тікток стають предметом міждержавних домовленостей.
показати весь коментар
21.01.2025 17:10 Відповісти
Політики розріджують мізки набагато сильніше

Це стає можливим після обробки тіктоком.
показати весь коментар
21.01.2025 17:41 Відповісти
а вам не зрозуміло?
показати весь коментар
21.01.2025 17:21 Відповісти
а шо, геть нічого не передає? а може і власники не підконтрольні китайському уряду і кпк? і шо, вони навіть ніяк не впливають ні на контент, ні на алгоритми платформи?
показати весь коментар
21.01.2025 17:39 Відповісти
а навіщо китайцю доступ до ваших контактів, календаря, персональних фоток і джпс локіції? вам-то може і не треба, а от китайцю для чогось треба. навіщо? підшукати для вас котиків із сусідніх парадних? і це ще не враховуючи доступу до мікрофону і камери. раніше спецслужби розшибались, шоб встановути подібну апаратуру в житло клієнтів, а тепер бовдури це роблять самостійно. крім того, навіть якшо цього не робите особисто ви, це зроблять ваші діти чи рідні. ви то може персонально китайцю і не цікаві, але ж є люди цікавіше за вас, а ваша задача поповнювати базу для біг дата аналізу.
показати весь коментар
21.01.2025 18:37 Відповісти
Так якщо не треба,то в чому проблема видалити ці функції?
показати весь коментар
21.01.2025 19:06 Відповісти
влияет на неокрепшие детские умы....
показати весь коментар
21.01.2025 18:20 Відповісти
16-ти летние подонки, поющие "я срусский" - в ццентре Киева - вот вам пример... да и куча 25 кадра, на рахе целые институт этим занимаются... или вы думаете Трамп или Си дебилы? и только министерство культуры Украины - умное???
показати весь коментар
21.01.2025 18:42 Відповісти
25 кадр ))))
Ору!
А ще землях на черепах стоїть!! Інфа сотка
показати весь коментар
21.01.2025 19:40 Відповісти
курвщіна - зелена опівська цяцька-забаганка з великими смертями українців...
показати весь коментар
21.01.2025 17:18 Відповісти
We live in a time of miracles, and not some itty-bitty miracles like 2,000 years ago, but huge, massive miracles happening on a global scale. Jesus had brought Lazarus back from the dead to the joy of his two sisters and to the amazement of a handful of onlookers. Trump resurrected TikTok with one tweet, and 170 million users rejoiced. And TikTok, alive again, spread the message of love for Donald Trump.
показати весь коментар
21.01.2025 17:29 Відповісти
"Вам би, таваріщь, на сцену, в самадєятєльность..." 😂
показати весь коментар
21.01.2025 17:50 Відповісти
Схоже,трамп хоче прагне надіється позбутись диктаторів зализуючи їм задниці.
показати весь коментар
21.01.2025 17:58 Відповісти
Молодець! Саме так диктатори і роблять.
Верховний суд виніс рішення заборонити, а диктатор-самодур це рішення відмінив та почав торги стосовно купівлі 50%.
Впевнена, що він дасть добро Маскалю на покупку тік-току. Який назве його ХХХМ.
показати весь коментар
21.01.2025 19:19 Відповісти
Искусственный интеллект и крипто валюты Трамп заменит на крипто интеллект и искусственные валюты.

А TikTok переименует в TokTik и разрешит, ничего не нарушив
показати весь коментар
21.01.2025 20:09 Відповісти
Тут молодець. А шо по Україні?
показати весь коментар
22.01.2025 00:08 Відповісти
 
 