Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів і запропонував нову угоду

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відкладає вступ у силу заборони популярного додатка TikTok на 75 днів.

Як зазначається, рішення дозволяє продовжити функціонування платформи, але за умови виконання певних вимог.

Зокрема, Трамп запропонував, щоб уряд Сполучених Штатів став власником 50% американського підрозділу TikTok. Це, за його словами, дозволить забезпечити безпеку даних американських користувачів.

Він також зазначив, що якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok, то США може накласти додаткові мита на Китай.

Цей крок завершив два дні юридичних і політичних баталій, які спричинили хвилю невизначеності серед мільйонів американських користувачів TikTok, які чекали рішення про подальшу долю додатка.

Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok

Перед цим у неділю, 19 січня, обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відтермінувати блокування платформи TikTok.

За словами політика, одразу ж після своєї інавгурації 20 січня він видасть розпорядження, яким відтермінує заборону TikTok, щоб "укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки".

Також Трамп заявив,що хоче, щоб платформа на 50% належала американським інвесторам.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися",- заявив республіканець.

Нагадаємо, що ввечері 18 січня застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах, менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

США побоюються, що TikTok може передавати дані Китаю

Влада США побоюється, що TikTok може передавати Китаю дані про американських користувачів.

У квітні 2024 року Конгрес США схвалив законопроєкт про блокування TikTok через можливу загрозу національній безпеці. Того ж місяця його підписав Джо Байден.

Компанії ByteDance, якій належить сервіс, дали 270 днів на продаж американському власнику. Цей термін закінчується 19 січня, тобто за день до інавгурації Дональда Трампа.

16 січня радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявляв, що закон про блокування TikTok "допускає" продовження терміну продажу сервісу доти, доки угода не буде укладена.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден не вводитиме заборону на TikTok в США, залишивши вирішення цього питання наступному президентові Дональду Трампу.

