Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України, - Железняк

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який припиняє міжнародну допомогу на 90 днів, проте цей указ не має відношення до військової допомоги Україні.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від Президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес", - уточнив він.

Також голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав: "Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брюссель шукатиме точки дотику з адміністрацією Трампа, - посол ЄС у США Нелюпшєне

Як уточнили в АР, військова допомога Україні надається через програми PDA, USAI та FMF, яких цей указ не торкнувся. Указ стосується лише програм розвитку, включаючи агентства ООН, миротворчі ініціативи, програми підтримки біженців та захисту прав людини.

Як повідомляється, указ був підписаний у перший день після інавгурації Трампа і передбачає призупинення всіх програм зовнішньої допомоги для проведення аналізу їх відповідності політичним цілям нового президента.

Нагадаємо, що 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планував підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також наказати розгорнути війська США на південному кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія