Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України, - Железняк

трамп

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який припиняє міжнародну допомогу на 90 днів, проте цей указ не має відношення до військової допомоги Україні.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від Президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес", - уточнив він. 

Також голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав: "Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брюссель шукатиме точки дотику з адміністрацією Трампа, - посол ЄС у США Нелюпшєне

Як уточнили в АР, військова допомога Україні надається через програми PDA, USAI та FMF, яких цей указ не торкнувся. Указ стосується лише програм розвитку, включаючи агентства ООН, миротворчі ініціативи, програми підтримки біженців та захисту прав людини.

Як повідомляється, указ був підписаний у перший день після інавгурації Трампа і передбачає призупинення всіх програм зовнішньої допомоги для проведення аналізу їх відповідності політичним цілям нового президента.

Нагадаємо, що 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планував підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також наказати розгорнути війська США на південному кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія

допомога (8681) РНБО (2326) Трамп Дональд (7001)
+12
Боже, збережи світ який ти створив та у якому до влади прийшли полудурки.
21.01.2025 15:22 Відповісти
+10
нардеп "Голосу" Ярослав Железняк ...особисто знає думки Трампа ?
от щоб щось кизданути....
21.01.2025 15:30 Відповісти
+7
Психіатри нарешті звернули увагу на Фіцу ... коли на Маска дозволять звернути увагу ?
21.01.2025 15:34 Відповісти
Згодом ,і не всі лгбдшники будуть погані))
21.01.2025 15:16 Відповісти
Навпаки, згодом и по жизни, i по термiну в крiслi, хотелка карколомно укажет на пол шестого. А i правда, скiльки вже у клоуна тоi жистi залишилося.
21.01.2025 15:22 Відповісти
Боже бережи Америку
21.01.2025 15:20 Відповісти
Боже, збережи світ який ти створив та у якому до влади прийшли полудурки.
21.01.2025 15:22 Відповісти
Рот перекошенный справа - налево . Явно попахивает незворотнiм дiагнозом.
21.01.2025 15:27 Відповісти
Психіатри нарешті звернули увагу на Фіцу ... коли на Маска дозволять звернути увагу ?
21.01.2025 15:34 Відповісти
Навіщо нам Фіцо і Маск, хай краще наші звернуть увагу на наших, тут їх немало.
21.01.2025 19:12 Відповісти
Йому, от цьому голосяшому в терцію з меркантільним мудаком Сявою який обісрався без бою, двічи поспіль, про це сам Трампон сказав чи ота Клавдія Петрівна шо на фото поруч з Додіком?
21.01.2025 15:21 Відповісти
підтримую , ООНу ні цента !
21.01.2025 15:22 Відповісти
Добре, якщо так, але треба все ж дочекатись подробиць.
21.01.2025 15:23 Відповісти
...допомогу не проголосував Конгрес", - уточнив він...

не вмер Данило так болячка задавила...
21.01.2025 15:24 Відповісти
нардеп "Голосу" Ярослав Железняк ...особисто знає думки Трампа ?
от щоб щось кизданути....
21.01.2025 15:30 Відповісти
(з вашінгтону по телефону. на вушко желєзняку, але у весь голос.)
21.01.2025 15:30 Відповісти
Не кваптесь розбиратись, Трамп ще сам не зрозумів що він хоче)
21.01.2025 15:38 Відповісти
Наверное, наоборот, не касается других стран, только Украину.
21.01.2025 15:40 Відповісти
Праздник у зюшников и ********* отменился ))
21.01.2025 15:44 Відповісти
Якщо цілий нардеп каже - тоді точно...Хоча б не втік за 90 днів..а то і спитати нема буде у кого "розумного" та депутатського....
21.01.2025 15:50 Відповісти
Та яка різниця (с): торкнувся чи ні, якщо за програмою USAI кошти на виробництво озброєння промисловістю США для України ще при Байдкні не виділялись, а за програмою PDA (відвантаження зі складів Пентагону для ЗСУ) вже й так зупинились.
21.01.2025 15:53 Відповісти
Святий Дональд!

Беру свої слова про нього назад! (Сарказм, насправді - ні)
21.01.2025 16:06 Відповісти
Як воно буде - час покаже. Трамп тримає ніс по вітру.
21.01.2025 16:11 Відповісти
У трампа нос давно в дупі сі,та путіна.І як що звідти дує вітер,то явно смердючий.
21.01.2025 17:01 Відповісти
Ну зараз це виглядає, так, коли Трамп це скаже тоді і повірю, а на разі це трьоп!!!
21.01.2025 16:32 Відповісти
шановні, скільки раз можна повторювати: наша надія тільки на Господа Бога
Якщо станемо на коліна, як на Майдані, вороги згинуть, як беркути розбіглись
21.01.2025 18:23 Відповісти
 
 