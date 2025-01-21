Україна втратила на війні 700 тис. військових, Росія - майже мільйон, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що на війні РФ проти України загинуло 700 тис. українських захисників, а було ліквідовано близько мільйона російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це він заявив під час зустрічі із журналістами у Білому домі.

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною", - зазначив американський лідер.

За словами Трампа, всі думали, що вторгнення РФ триватиме тиждень, а воно затяглося на три роки.

8 грудня 2024 року Трамп заявляв, що Росія втратила 600 тисяч солдатів убитими і пораненими, а Україна - 400 тисяч.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.

Також читайте: Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія