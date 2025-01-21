Україна втратила на війні 700 тис. військових, Росія - майже мільйон, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що на війні РФ проти України загинуло 700 тис. українських захисників, а було ліквідовано близько мільйона російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це він заявив під час зустрічі із журналістами у Білому домі.
"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною", - зазначив американський лідер.
За словами Трампа, всі думали, що вторгнення РФ триватиме тиждень, а воно затяглося на три роки.
8 грудня 2024 року Трамп заявляв, що Росія втратила 600 тисяч солдатів убитими і пораненими, а Україна - 400 тисяч.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.
Бусифікованих правда не знаю, знайомі свідомі хлопці самі пішли (деякі з 2014 воюють по сьогодні, деякі вже ні), знайомі ухилянти успішно ховаються вдома під спідницею.
Країна мрій від зеленої шобли,за яку голосували обдурені виборці в кількості 73(46)%.
Ще такого не було.
Що казати по всій країні....
А ранених,скалічених-скільки то.
При зермаку нема просвіту на горизонті,потрібне щось типу уряду національного опору(єдності),уряд,якому би повірила більшість населення,а не кишеньково-ермацький.
Два кловуна.
От Вася на Цензорі, ось це джерело! Слухайте тільки Васю!
про президентське крісло відповім так - це просто місце для сидіння, туловіщє яке там сидить від цього не умніє і не дурніє - яке є таке і зостанеться, а ось "мудрий нарід" може отхопити і не слабо і не манни небесної....
І так звісно труп озвучив не цирфу 200, а всіх втрат які у нас також величезні, через що і відбувається постійний відлов людей на вулицях.
звісно що у кацапів втрати більші це факт, але і у нас вони великі, каби з фпв літають над лбз не для того щоб фотки зробити.
якби у нас було все так ******* як малює пропаганда, то ніякої проблеми з мобілізацією не було б, але мудрий нарід не настільки тупий і бачить що коїться навколо.
Уже нічого не виправиш, довіри до держави та людей у формі немає. почнеш "карати" за законом вч, отримаєш коліївщину.
але ви праві, головна причина це мобік=безправний раб з квитком в один кінець(якщо попадеться офіцер довбойоб, чи не пощастить потрапити на фронт у приданному підрозділі). Всі все знають, бо у кожного є рідня чи знайомі у війську, тому казочки про кацапські іпсо пропагуй на платформах для домогосподарок.
садити всіх хто не хоче воювати на 15 з конфіскацією, то чим ти гнидо кращий за сталіна з гулагом, за це хлопці помирають ? щоб ти гнида тут гулаг будував у своїй уяві.... воювати щоб поміняти один батіг на інший.
я в шоці з вас довбойобів ви навіть не думаєте що верзете.
подобаються мені такі гниди, як ти, які думають що чимось кращі за інших, гниди яка перекидають відповідальність за провали на всіх фронтах з влади на ухилянтів.
що відбувається в цій війні !!
росія агресор і окупант , а Украіна - це потерпіла сторона ,
тому завдання кремлівського виродка , вивести своїх шакалів
з Украіни і тільки тоді настане мир 🙁
женщины как не спели заменить мужчин за станками и комбайнами так и не спешат
маникюроэкономика
А в агро уже заробітчан звозять.
Висновок: путін- плахой, він руйнує власну країну, а Зеленський- маладєц! Бо ж саме він створив та очолив систему корупції, що й призвела до цих втрат. Тим більше, що економіку України він теж майже знищив, то ж і плакатись нема про що.
Ох уж, эти сказки ! Ох уж, эти сказочники !
Трамп говорит хоть что и смотрит на реакцию : заходит дичь, значит можно и дальше трындеть.
Уже мы слышали про "остановлю войну за 24 часа ПОСЛЕ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК ВОЙДУ В БЕЛЫЙ ДОМ". Потом было "ну, надо сначала получить полномочия", потом "100 дней" или "до Пасхи". Теперь уже "наверное".
Так же и с потерями - месяц назад 400 тыс. вместе с ранеными (это же 1 : 3 обычно, т. е. 100 тысю убитых на 300 тыс. раненых), теперь уже 700 тыс. только убитых.
Трепло . . . Я понимаю, что потерь много, но не может же быть такая динамика за 4 недели, это нереально. Значит или тогда трындел, или теперь. А ещё вероятнее - и тогда, и теперь. Лишь бы ляпнуть для хайпа.
То есть, это он проговорился, что пойди ситуация по первому варианту, это их всех вполне устроило бы?