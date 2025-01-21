УКР
Україна втратила на війні 700 тис. військових, Росія - майже мільйон, - Трамп

Трамп озвучив втрати України та Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що на війні РФ проти України загинуло 700 тис. українських захисників, а було ліквідовано близько мільйона російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це він заявив під час зустрічі із журналістами у Білому домі.

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною", - зазначив американський лідер.

За словами Трампа, всі думали, що вторгнення РФ триватиме тиждень, а воно затяглося на три роки.

8 грудня 2024 року Трамп заявляв, що Росія втратила 600 тисяч солдатів убитими і пораненими, а Україна - 400 тисяч.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні.

Також читайте: Переговори із командою Трампа можуть відбутися вже на початку лютого, - "слуга народу" Арахамія

+24
после остановки войны за 24 часа... его цифровые изречения ничего не стоят и расходятся со здравым смыслом... впрочем это высказывание сделано на внутреннюю аудиторию, трамписты схавают
21.01.2025 17:03
+23
Зараз набіжать деякі, і будуть волати що то все фейк. Он в новинах кожен день тільки руськіх дронами підривають, а в нас хлопці титановій. То пропоную елементарне, хоча б поглянути на кладовища, і порахувати 😿
21.01.2025 16:58
+18
Зупинить. Тебе депортують в Магадан сніг прибирати. Фуйло згодиться.
На цьому війні і кінець.
21.01.2025 17:32
Чорним по білому: збита МБР. У України є системи ПРО, здатні вражати МБР, тим більше - на етапі, коли БЧ вже розділені?
22.01.2025 17:14
Трамп сплутав загальні втрати і кількість вбитих з обох сторін. Приблизно може бути так. Від 700 тисяч наших загальних втрат - 200 тисяч полеглих і 500 тисяч поранених. У кацапів 400 тисяч закабздонених і 600 тисяч "самоварів" різного гатунку.
21.01.2025 17:21
Хотілося б. Але у нас окопи порожні при заявленій кількості армії в 1.3 мільйони не вистачає 0.7 млн через шалені втрати, і це при тому що бусіки день і ніч колесять вулицями, 300 тис ТЦКшників працюють не покладаючи рук поповнюючи втрати. Уявляєте масштаб? Тут реально 700 тис трампа це оптимістичний сценарій!
21.01.2025 17:29
Бусіки колесять в основному в баранограмі. Купа каналів, де вкидують фуфло про нібито "роздачу повісток" - а як прийдеш за тією адресою, якою в баранограмі лякають - а там нема нікого.
21.01.2025 17:32
Я знаю протилежне. І бусики бачила. І бусифікованих знаю.
21.01.2025 17:53
Я теж бачила. Але щоб їх побачити, довелось самій поколесити по Україні, бо вони колесять далеко не по кожному населеному пункту і далеко не завжди.

Бусифікованих правда не знаю, знайомі свідомі хлопці самі пішли (деякі з 2014 воюють по сьогодні, деякі вже ні), знайомі ухилянти успішно ховаються вдома під спідницею.
21.01.2025 18:04
А ви чому не пішли, а ховаєтесь? Не бачу різниці між вами і іншими ухилянтами.
21.01.2025 23:41
Пішли в 2022р. В знайомого власника магазинчика, минулого літа продавців переловили. На невеликій меблевій фабриці кількох затяжчиків забрали, зразу темп роботи упав.
22.01.2025 08:29
Пишіть два мільйони, що іх тєх хіхлів жалєть. Китайці саме так оцінюють, китайці брехати не будуть.
21.01.2025 17:36
Загальна кількість воїнів Сил оборони України, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, складає 880 тисяч. Буквально днів 10 тому з"явилася ця інфа. Робота ТЦК з виявлення ухилянтів не є показником реальних втрат. Силам оборони, окрім заміни втрат, потрібно поповнювати резерви у вигляді нових бригад тощо.
21.01.2025 17:39
300 тысяч тцкашников на 20 областей… получается 15 тысяч работников тцк на область… Шо ты вообще несешь здесь, козломордая?!
21.01.2025 19:11
Задумалася... 300тис ТЦКшників?.. Якщо кожен ТЦКшник спіймає бодай одного чоловіка в день то ми за 2 дні знайдемо 700 тис чоловіків! Щось не сходиться... Що роблять ці 300 тис останні 2 роки, щоденно відловлюючи чоловіків у величезних кількостях?.. Ой леле... От це і є реальний масштаб коррупції! Це ж сотні мільярдів доларів на відкупах!?.. Я правильно розумію? Уся ця армія людоловів шаленими темпами набиває власні кармани! Або я помиляюся...
21.01.2025 23:22
Давайте,запамятаєм число: 700тис.загиблих,20 січня -день присяги Трампа.Все одно,колись назвуть реальну цифру від ГШ.
Країна мрій від зеленої шобли,за яку голосували обдурені виборці в кількості 73(46)%.
21.01.2025 17:31
Останнім часом,на місцевому районному сайті, публікація...майже щодня...за заг...
Ще такого не було.
Що казати по всій країні....
А ранених,скалічених-скільки то.
При зермаку нема просвіту на горизонті,потрібне щось типу уряду національного опору(єдності),уряд,якому би повірила більшість населення,а не кишеньково-ермацький.
21.01.2025 17:23
******* трампиня майстер!
21.01.2025 17:25
У Тампона вже гарячка. Давайте його срочно на уколи
21.01.2025 17:26
Мабуть вбитими і пораненими разом. Бо якщо кацапів вбито мільон, то поранено мільонів пʼять...
21.01.2025 17:29
Може і так. Мені здається що лише в нашій області втрати які офіційно називає зеля на всю Україну.
21.01.2025 17:31
Брешуть оба.
21.01.2025 17:57
От навіщо слухати дурня? Він меле дурним язиком таке що і наш Осел.
Два кловуна.
21.01.2025 17:42
Та дійсно! Що вони можуть знати й на чому розумітись, ці два дурня, сидячи у своїх сраних президентських кріслах?
От Вася на Цензорі, ось це джерело! Слухайте тільки Васю!
21.01.2025 18:42
Тому що "Вася на цензорі" це може бути надійніше джерело інформації ніж смарагдовий з чубчиком - вони піз.да.боли з вищєй ліги...
про президентське крісло відповім так - це просто місце для сидіння, туловіщє яке там сидить від цього не умніє і не дурніє - яке є таке і зостанеться, а ось "мудрий нарід" може отхопити і не слабо і не манни небесної....
21.01.2025 19:00
Не может быть такого соотношения потерь, если paшка ежедневно тупо атакует мясными штурмами. Завтра трампудель назовёт любые другие цифры, ему не привыкать.
21.01.2025 17:55
Саме так. Співвідношення 1 до 15. Кацапи якби не мали таких проблем до не просилися б у кіма.
21.01.2025 18:37
все можливо бо фпв дрони літають у обидві сторони і їм пофігу йдеш ти в атаку чи просто намагаєшся дістатись до позиції.
І так звісно труп озвучив не цирфу 200, а всіх втрат які у нас також величезні, через що і відбувається постійний відлов людей на вулицях.
21.01.2025 18:53
Идущее в атаку мясо всегда более легкая цель. Не может быть такого соотношения. Трамп взял цифры от балды, еще недавно в декабре он совсем другие цифры называл: 400 тысяч у Украины и 600 тысяч у рaшkи. Откуда генератор случайных чисел может знать реальные цифры?
21.01.2025 19:18
він тоді ****** як кандидат який немає доступу до секретних документів.
звісно що у кацапів втрати більші це факт, але і у нас вони великі, каби з фпв літають над лбз не для того щоб фотки зробити.
якби у нас було все так ******* як малює пропаганда, то ніякої проблеми з мобілізацією не було б, але мудрий нарід не настільки тупий і бачить що коїться навколо.
21.01.2025 19:31
у нас проблеми з мобілізацєю тому,що вона не загальна,військові-безправні,а корупціонерів, диверсантів, іпсошників,сцикунів та ухилянтів не карають за законом вч. Все це можна легко виправити хоч зараз.
21.01.2025 22:45
А ще у нас в тцк працють виключно янголята інваліди, а не корупціонери які спочатку торгували бк а тепер ганяються за дохляками по вулицях бо воювати нікому.
Уже нічого не виправиш, довіри до держави та людей у формі немає. почнеш "карати" за законом вч, отримаєш коліївщину.
але ви праві, головна причина це мобік=безправний раб з квитком в один кінець(якщо попадеться офіцер довбойоб, чи не пощастить потрапити на фронт у приданному підрозділі). Всі все знають, бо у кожного є рідня чи знайомі у війську, тому казочки про кацапські іпсо пропагуй на платформах для домогосподарок.
21.01.2025 22:56
Яку коліївщину,бовдуре? Ти підеш? Та ти сциш вдень за пивом вилізи з нори,щоби тцк не зустріти. Достатньо забаранити пару таких підарів з опір військовим та ввести років 15 з конфіскацією-як ви самі побіжите "оновлювати дані"- перевірено історією. Так що ви цю зелень маєте в дупу цілувати,що вона вам дитсадочок влаштувала під час війни.
21.01.2025 23:21
тецекашне гівно війна колись закінчиться, дивись щоб бумеранг не прилетів.
садити всіх хто не хоче воювати на 15 з конфіскацією, то чим ти гнидо кращий за сталіна з гулагом, за це хлопці помирають ? щоб ти гнида тут гулаг будував у своїй уяві.... воювати щоб поміняти один батіг на інший.
я в шоці з вас довбойобів ви навіть не думаєте що верзете.
21.01.2025 23:30
Я не маю жодного відношення до тцк,ухилянте. Я не хочу бути кращим за сраліна-я хочу,щоби ви,підари,разом з країною несли тягар війни та відповідали за законом вч. Коли війна скінчиться-хлопці розкажуть обі,сцикливе лайно,за що вони помирали-і що зараз на фронті мріють зробити з такими підарами,як ти. Мінімум-це позбавити вас громадянства,максимум-відуєш згодом на собі. Ти більше з людьми спілкуйся,а не в ухилянтських чатах сиди.
21.01.2025 23:44
ой злякав боюсь піздец, наче у мене немає знайомих вйськових..
подобаються мені такі гниди, як ти, які думають що чимось кращі за інших, гниди яка перекидають відповідальність за провали на всіх фронтах з влади на ухилянтів.
21.01.2025 23:49
Боятись ти вже будеш до кінця своїх днів,дегане. І знайомих військових ,крім СЗЧшників, в тебе немає. А щодо провини-так у сцикуна завжди всі винні,крім нього. І тут нічого нового. Так було завжди і всюди.
22.01.2025 00:26
То вимагай, щоб твій «хароший парєнь» виводив свою орду нахєр з нашої землі. Потім будем вже точно рахувати та нехай весь світ знає, як кацапи нас знищували.
21.01.2025 17:55
Трамп абсолютно далекий від правди ,
що відбувається в цій війні !!
росія агресор і окупант , а Украіна - це потерпіла сторона ,
тому завдання кремлівського виродка , вивести своїх шакалів
з Украіни і тільки тоді настане мир 🙁
21.01.2025 18:14
У нас за такі цифри людей катують
21.01.2025 18:18
У вас - це де?
21.01.2025 21:18
то есть потеряли от 20 до 50% рабочих рук в экономике.
женщины как не спели заменить мужчин за станками и комбайнами так и не спешат

маникюроэкономика
21.01.2025 19:07
Де ті станки?
А в агро уже заробітчан звозять.
21.01.2025 19:52
На заводі, де я колись працювала, 2 роки тому 120 робітників скоротили одномоментно. Отож, не дуже є куди йти заміняти чоловіків.
22.01.2025 08:38
Трамп дорівнює українців, які захищаються і не накого не нападали,( навпаки українці за мир, тому що знищили 2 тис. ядерних боеголовок бувшого СРСР націлених на США разом з Орешниками) і росян, які могли спокійно собі седіти вдома і не йти зі зброєю в чужу країну вбивати людей. Скоро вони до тебе прийдут в гості з Орешником їм по хер в кого шмаляти було б чим.
21.01.2025 19:15
телемарафонщики вірять у втрати 31 тисяча зі сторони України. Ну, і ще Порошенко брата вбив. Тому, Трамп мудак🐑🐑🐑
21.01.2025 19:19
Трамп, какой бы он не был, кому плохой, кому хороший, известен тем, что вольно обращается с любыми цифрами. Например он сказал, что на строительстве канала погибло 35 тысяч американцев. На самом деле, во всех учебниках истории , в том числе американских, дается цифра 'чуть более 5ти тысяч ' , большинство из которых землекопы Ямайки, Барбадоса и других карибских островов. Так и с потерями этой войны. Он взял общую цифру, не вдаваясь в детали сказал 'убито', и пошел дальше по своим делам. Более менее приблизительные потери Украины и козлостана дает м/о Великобритании. Кому надо, найдет. Скажу только, что число убитых и близко не приближается к 700 тысяч, но все равно страшное.
21.01.2025 19:23
"...Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною", -

Висновок: путін- плахой, він руйнує власну країну, а Зеленський- маладєц! Бо ж саме він створив та очолив систему корупції, що й призвела до цих втрат. Тим більше, що економіку України він теж майже знищив, то ж і плакатись нема про що.
21.01.2025 19:36
Справа не в конкретних цифрах, які наводить Трамп, а в співвідношенні. Це для тих, хто ще вірить в 1 : 10.
21.01.2025 19:37
Тобто в конкретних цифрах він збрехав, а у співвідношенні - ні? Цікаво...)
21.01.2025 21:13
Ще інтеграл від брехні візьми порахуй.
21.01.2025 23:06
Если учесть что ещё в разы должно быть больше раненых, то это миллионов так под 10 воевали ? Ну понятно ...
21.01.2025 20:25
Американщина - батьківщина казіно тому ставки зростають, цікаво хто переможе в цьому геополітичному покері USA-круп'є чи UA-наперсточник?
21.01.2025 20:47
що він курить?
21.01.2025 21:31
Це жах. 700000 загиблих.Вір не вір но дуже багато.Коли ж це все закінчиться.
21.01.2025 21:32
Важко буде Зе брехати цьому мену.
21.01.2025 22:02
Как в советском мультике "Падал прошлогодний снег" :

Ох уж, эти сказки ! Ох уж, эти сказочники !

Трамп говорит хоть что и смотрит на реакцию : заходит дичь, значит можно и дальше трындеть.
Уже мы слышали про "остановлю войну за 24 часа ПОСЛЕ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК ВОЙДУ В БЕЛЫЙ ДОМ". Потом было "ну, надо сначала получить полномочия", потом "100 дней" или "до Пасхи". Теперь уже "наверное".

Так же и с потерями - месяц назад 400 тыс. вместе с ранеными (это же 1 : 3 обычно, т. е. 100 тысю убитых на 300 тыс. раненых), теперь уже 700 тыс. только убитых.
Трепло . . . Я понимаю, что потерь много, но не может же быть такая динамика за 4 недели, это нереально. Значит или тогда трындел, или теперь. А ещё вероятнее - и тогда, и теперь. Лишь бы ляпнуть для хайпа.
21.01.2025 22:50
І жоден з переляканих дописувачів-ідіотів не замислився над тим,звідки взятися такій цифрі,якщо в нас реально воює на лбз тисяч 200,а решта мільйонної армії -в тилу. Якби в нас реально була б така кількість воїнів-ситуація на фронті була би дещо іншою
21.01.2025 22:56
"По словам Трампа, все думали, что вторжение РФ продлится неделю, а оно затянулось на три года"

То есть, это он проговорился, что пойди ситуация по первому варианту, это их всех вполне устроило бы?
22.01.2025 00:29
Я думаю, що все навпаки, бо у кацапів є авіація з КАБами, ракети та міцна арта. Від одного КАБа може загинути до роти солдат. Ні які дрони й близько не стоят біля КАБа на 1500 тон. КАБи та Іскандери тупо ховають ціли підрозділи.
22.01.2025 02:33
Сторінка 3 з 3
 
 