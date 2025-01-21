УКР
Стратегія України – прийти до дипломатії, яка приведе до завершення війни, - Зеленський

Зеленський про важливісь дипломатії

Стратегія України – прийти до дипломатії, яка призведе до завершення повномасштабної війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що якщо дипломатія буде сильною, то в підсумку переговорів Україна отримає сильні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад Росії на нашу державу.

"Якщо дипломатія буде сильна, і після цієї дипломатії й тих чи інших форматів перемовин у України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, Європи і, якщо чесно, для Америки", - заявив Зеленський.

Водночас Зеленський додав, що якщо будуть слабкі гарантії безпеки, невпевненість і лише слова, "то Росія знову повернеться з війною".

Також під час виступу Зеленський заявив, що лише реальні гарантії безпеки для України слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всієї Європи.

Читайте також: Трамп зробить усе, щоб завершити війну в Україні цього року, - Зеленський

+9
Легче всего прыгнуть в самолет или поезд (за наш счет), почесать/поп#здеть языком, раскланяться и ****@ться.
А в это время в клетке сидят полковники и генералы и відповідають за злочини цього г@ндона.
21.01.2025 17:23 Відповісти
+9
Тю, ТаШоВиТакоєГаваріте?
21.01.2025 17:32 Відповісти
+7
Повертається вавина стратегія зазирну в очко...
Не позаздриш Зелі. Прийдеться намащувати дві дупи - хутіна і трампа
21.01.2025 18:01 Відповісти
про перемогу вже нічичирк
22.01.2025 00:48 Відповісти
І стратегія вже не тактика?
21.01.2025 17:18 Відповісти
Стратегія вже - Warcraft
21.01.2025 17:22 Відповісти
і пасматреть в очі Пупкіна
21.01.2025 17:20 Відповісти
Наверху в нас одні стратеги а дипломатів і мови немає
21.01.2025 17:21 Відповісти
Легче всего прыгнуть в самолет или поезд (за наш счет), почесать/поп#здеть языком, раскланяться и ****@ться.
А в это время в клетке сидят полковники и генералы и відповідають за злочини цього г@ндона.
21.01.2025 17:23 Відповісти
Перекладання своєї провини на військових, це взагалі жесть! Не можна так робити.
21.01.2025 17:25 Відповісти
гарантия безпеки - это наши ракеты большой дальности
21.01.2025 17:27 Відповісти
Як прийти до тієї дипломатії, якщо в нас в дипломатії , в основному, одні "корабельні сосни"?
21.01.2025 17:28 Відповісти
Тю, ТаШоВиТакоєГаваріте?
21.01.2025 17:32 Відповісти
21.01.2025 17:33 Відповісти
21.01.2025 17:34 Відповісти
21.01.2025 17:39 Відповісти
Нажахана, фотографуе, того, хто ii фотае.
21.01.2025 18:56 Відповісти
А це Порошенко з Рютте. Як то кажуть, "Відчуйте різницю"
21.01.2025 17:46 Відповісти
Провести еще ...надцать "саммитов мира" и противник в ужасе перестанет наступать.
21.01.2025 17:29 Відповісти
Скажите, Киса, а когда будет новый саммит мира? Хотя б писькова туда пригласил для шоу и подергал бы ему усы пока его будет агрохимия держать за руки
21.01.2025 17:30 Відповісти
21.01.2025 17:31 Відповісти
Ваша "квартальна дипломатія" вже остаточно добьє Україну. Краще б на лижах катався...
21.01.2025 17:32 Відповісти
Стратегія України - прийти до дипломатії, яка призведе до завершення повномасштабної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3531489,
Головне, що дипломатія буде без ху...лостану, як раніше обіцяв главком. І як він це представляє, чи щось зменили
21.01.2025 17:36 Відповісти
Ага. До дипломатії. І саме для цього дипломатами призначають ворюг, сексологинь і прочую шушеру від Єрмачка.
21.01.2025 17:37 Відповісти
шо воно несе.....
21.01.2025 17:51 Відповісти
Повертається вавина стратегія зазирну в очко...
Не позаздриш Зелі. Прийдеться намащувати дві дупи - хутіна і трампа
21.01.2025 18:01 Відповісти
Три... - ще й свою(солiдолом), тiльки но мир замайорить.
21.01.2025 18:53 Відповісти
"мудрий український нарід",та вся світова спільнота добре розуміють "зелену прорашистську стратегію",котра привела Україну і її народ до того, що вона сьогодні "пожинає", вмиваючись кров'ю ,хоронячи щоденно сотні українців,та захисників ,та втрачаючи українські землі,
21.01.2025 18:03 Відповісти
Про перемогу воно вже і не згадує
21.01.2025 18:14 Відповісти
А де потужна перемога, вихід на кордони 1991 року, кава в Ялті??? Чому ніхто не помер за південь України і окупований Донбас, як Найвєлічайший радив померти в Криму Порошенку? Хто заважає Боневтіку Погтужному йти в бій проти ворога і вмерти, або вижити але не здати території? Відпустіть його руки і ноги, дайте можливість проявити себе. озбройте бракованими мінами і одягніть в браковану форму, яку постійно десь замовляють. Посадіть у ті окопи, які зробила його команда для бійців ЗСУ... Де потужні і незламні плани перемоги???
21.01.2025 18:17 Відповісти
На нари мудака! Як воно вже заграло своєю тупістю.
21.01.2025 18:41 Відповісти
"...прийти до дипломатії, яка приведе до завершення війни", - i тут Кiрюху понесло...
21.01.2025 18:51 Відповісти
ЗЫ... Лобуряка , та й годi.
21.01.2025 19:04 Відповісти
Віслючок при владі.
"Ваєнниє нє спасобни атваєвать тєріторії! А я діпломатічєскім путьом їх вєрну!".
Невже ще набереться такий лохторат, щоб цього Асвабадітєля вибрати?
21.01.2025 19:54 Відповісти
Сусідка каже, що шкода його---такий вимучений, так піклується за нас. А шкільна подружка побачила. що він зробився таким патріотом.------вони за нього не голосували, а тепер вже готові це зробити.
21.01.2025 23:06 Відповісти
Вони ще рекламу на Претулу не бачили. Його в нового Месію готують. Пінчук навіть хфільму зняв.
22.01.2025 00:04 Відповісти
 
 