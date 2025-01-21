Стратегія України – прийти до дипломатії, яка приведе до завершення війни, - Зеленський
Стратегія України – прийти до дипломатії, яка призведе до завершення повномасштабної війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - сказав глава держави.
Президент зауважив, що якщо дипломатія буде сильною, то в підсумку переговорів Україна отримає сильні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад Росії на нашу державу.
"Якщо дипломатія буде сильна, і після цієї дипломатії й тих чи інших форматів перемовин у України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, Європи і, якщо чесно, для Америки", - заявив Зеленський.
Водночас Зеленський додав, що якщо будуть слабкі гарантії безпеки, невпевненість і лише слова, "то Росія знову повернеться з війною".
Також під час виступу Зеленський заявив, що лише реальні гарантії безпеки для України слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всієї Європи.
