Понад 600 тис. російських військових перебувають в Україні, - Зеленський

зеленський

Нині на території України перебувають 608 тисяч російських військових, що втричі більше, ніж на початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Якщо ми згадаємо повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році, то (...) угруповання Росії було близько 200 тисяч, плюс певна кількість сепаратистів, які контролювали і зараз контролюють тимчасово окупований схід. Я маю на увазі частини Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.

Читайте: Нова угода між РФ та Іраном не передбачає участі іранських військових у війні проти України, - Зеленський

Він також зауважив, що Україні було складно впоратися без допомоги, і подякував США та Європі.

"Дуже вдячний, що потім підключилася Америка та Європа. Але ви повинні знати, що сьогодні 608 тисяч російських військових знаходяться в Україні. Тобто у три рази більше", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не вистачило сил, щоб витиснути нас із Курщини. 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, - Зеленський

армія рф (18535) Зеленський Володимир (25267) війна в Україні (5863)
+7
шановний цензор .. можна всю цю словесну блювоту від Оманської Гниди в одну статтю

один раз поблювати і все ..

бо це якийсь блювотний тріп.
21.01.2025 17:47 Відповісти
+4
Це якийсь анти-народний мазохізм.
Смакування лайна.
А уявіть! Є ті що його по тєлєку дивляться щодня
Майбутнє нації, тассказать
21.01.2025 17:50 Відповісти
+3
А ось i пiдрохуй!
21.01.2025 17:46 Відповісти
А у нас мабуть 600 т. це кількість тилових посад? Еге ж ?
показати весь коментар
21.01.2025 17:49 Відповісти
Шото цифры всё снижаются и снижаются .....Видно кальсоны начали просыхать у верховного Яжнелоха ....Начинали с миллионной армии федирастов и пятидесяти тысяч корейцев... Потом корейцев стало двенадцать тысяч, а федирастов восемьсот тысяч А теперь корейцев стало пять тысяч а федирастов шестьсот тысяч..... Так через год окажется что тридцать пять миллионов украинцев воевали со ста тысячами чмобиков и опущенцев
показати весь коментар
21.01.2025 17:51 Відповісти
и Искандеры нелох оманский выдумал
показати весь коментар
21.01.2025 18:48 Відповісти
15.01.25 16:05 Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3530422

880/600=1,5:1,0
показати весь коментар
21.01.2025 17:52 Відповісти
880 - це далеко не всі ...
показати весь коментар
21.01.2025 18:05 Відповісти
Поки "чоловіки" з Австрії з "великим бойовим досвідом" не злізуть з дивана, та НЕ виключать свій багатоцільовий тактичний радар тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії ..... дебелізм буде і в окопі і поза окопа.
А інші .... Підприємство з Одеської області виготовляло мікрочипи для російських ракет.

https://usionline.com/*************-z-odeskoi-oblasti-vyhotovlialo-mikrochypy-dlia-rosijskykh-raket-foto/

карати карати карати
показати весь коментар
21.01.2025 19:04 Відповісти
I це з урахуванням, что 600,000 ми вже утiлiзiровали?
показати весь коментар
21.01.2025 17:56 Відповісти
Інфляція 30-50%, по деяким позиціям більше 100%, зростання ВВП менше 3%, це вже стагнація, гривня щодня падає на 1%, в рейтингу економічних свобод країна скотилась до самого низу, а цей придурок піднімає податки та тарифи, замість того щоб провести секвестр бюджету та скоротити держаппарат.
Поїхав дурень на економічний форум...
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 18:08 Відповісти
Як казав Найвєлічайший Лідор світу, що наших набагато більше, але ми кожного дня здаємо свої території, бо вони розтягнуті по всій Україні, а ворог в одному місці? Геніально, так 73%?
показати весь коментар
21.01.2025 18:10 Відповісти
Покажи як треба воювати
показати весь коментар
21.01.2025 18:25 Відповісти
А якого хєра було знімати найбоєздатніші бригади з фрону і перекидати їх на Суджанщину . підрахуй скільки ми вже втратили територій за час курської авантюри
показати весь коментар
21.01.2025 18:36 Відповісти
Ви до мене? Я ж не Верховний Головнокомандувач і я не знімав з посади Залужного і 16 бойових генералів Генштабу. А якщо бути більше справедливим, то Боневтік Потужний і його команда відкосників від повісток, що і дня не служили в армії, звільнили біля 140 генералів і офіцерів, які добре себе показали в боях за Україну і лояльність до Статутів і присяги народу, а не до слугориг.
показати весь коментар
21.01.2025 20:03 Відповісти
Это же твой личный подвиг, зелупа.
показати весь коментар
21.01.2025 18:32 Відповісти
себя с Опой добавил?
показати весь коментар
21.01.2025 18:39 Відповісти
 
 