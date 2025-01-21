Понад 600 тис. російських військових перебувають в Україні, - Зеленський

Нині на території України перебувають 608 тисяч російських військових, що втричі більше, ніж на початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Якщо ми згадаємо повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році, то (...) угруповання Росії було близько 200 тисяч, плюс певна кількість сепаратистів, які контролювали і зараз контролюють тимчасово окупований схід. Я маю на увазі частини Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.

Читайте: Нова угода між РФ та Іраном не передбачає участі іранських військових у війні проти України, - Зеленський

Він також зауважив, що Україні було складно впоратися без допомоги, і подякував США та Європі.

"Дуже вдячний, що потім підключилася Америка та Європа. Але ви повинні знати, що сьогодні 608 тисяч російських військових знаходяться в Україні. Тобто у три рази більше", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не вистачило сил, щоб витиснути нас із Курщини. 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, - Зеленський