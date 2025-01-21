Понад 600 тис. російських військових перебувають в Україні, - Зеленський
Нині на території України перебувають 608 тисяч російських військових, що втричі більше, ніж на початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Якщо ми згадаємо повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році, то (...) угруповання Росії було близько 200 тисяч, плюс певна кількість сепаратистів, які контролювали і зараз контролюють тимчасово окупований схід. Я маю на увазі частини Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.
Він також зауважив, що Україні було складно впоратися без допомоги, і подякував США та Європі.
"Дуже вдячний, що потім підключилася Америка та Європа. Але ви повинні знати, що сьогодні 608 тисяч російських військових знаходяться в Україні. Тобто у три рази більше", - додав Зеленський.
один раз поблювати і все ..
бо це якийсь блювотний тріп.
Смакування лайна.
А уявіть! Є ті що його по тєлєку дивляться щодня
Майбутнє нації, тассказать
880/600=1,5:1,0
А інші .... Підприємство з Одеської області виготовляло мікрочипи для російських ракет.
https://usionline.com/*************-z-odeskoi-oblasti-vyhotovlialo-mikrochypy-dlia-rosijskykh-raket-foto/
карати карати карати
Поїхав дурень на економічний форум...