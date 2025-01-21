Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ, намагаються обійти із заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Тепер окупанти намагаються обійти місто із заходу, використовуючи малі села та лісопосадки, щоб перервати логістичні маршрути ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти", - розповів речник.

Він зазначив, що окупанти намагаються закріплюватися малими групами у будівлях чи лісопосадках, створюючи там вогневі точки.

"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", - розповів Трегубов.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби на Покровському напрямку відбулося 33 боєзіткнення.

