Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ, намагаються обійти із заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Речник ОСУВ

Російські загарбники змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Тепер окупанти намагаються обійти місто із заходу, використовуючи малі села та лісопосадки, щоб перервати логістичні маршрути ЗСУ. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти", - розповів речник.

Він зазначив, що окупанти намагаються закріплюватися малими групами у будівлях чи лісопосадках, створюючи там вогневі точки.

"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", - розповів Трегубов.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби на Покровському напрямку відбулося 33 боєзіткнення.

Читайте також: Росіянам до околиць Покровська залишилося менш ніж два кілометри. ДРГ ворога до міста не заходили, - голова МВА Добряк

армія рф (18535) Донецька область (9424) бойові дії (4529) Покровськ (790) Покровський район (940) війна в Україні (5863)
Довбні ,про це Бутусов казав ще два тижні тому ,а до вас тільки тепер дійшло.
21.01.2025 18:42
Та це було видно на ДіпСтейтМап ще місяць тому....
Яке ж воно розумне!
Яке ж воно розумне!
21.01.2025 18:58
обійти із Заходу- "затягнути зашморг на шиї ЗСУ,котрі боронять Покровськ.Це добре відпрацьована тактика рашистів ,у співпраці із зрадниками в Україні..
21.01.2025 19:10
Це нашим генералам хтось сказав, чи їм самим нарешті дійшло!?.
21.01.2025 19:51
 
 