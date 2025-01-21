УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10951 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
1 098 8

Литва передасть Україні автомобілі, конфісковані у громадян Білорусі за контрабанду

Литва передасть Україні конфісковані авто

Литва передасть Україні три транспортні засоби, які конфіскували у громадян Білорусі при спробі ввезти до країни контрабандні сигарети.

Про це йдеться у повідомленні митної служби Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що минулого тижня митники Литви конфіскували у громадян Білорусі три автомобілі з контрабандними сигаретами. Білоруси намагалися ввезти до Литви понад три тисячі пачок сигарет, які були виявлені при рентгенівському огляді в різних місцях: у тайниках під сидіннями, під порогами автомобіля, під передньою панеллю приладів тощо.

На громадян Білорусі склали протоколи про адміністративні правопорушення, їм загрожує штраф від двох до шести тисяч євро.

Три авто - BMW X5, BMW X6 та Mercedes-Benz було вилучено. Їх передадуть Україні.

Читайте також: Литва хоче розширити права закупівлі зброї для України

"Такі автомобілі передаються для потреб України", - йдеться у повідомленні.

Митна служба Литви додала, що у 2024 році Вільнюс передав Україні як гуманітарну допомогу 114 конфіскованих транспортних засобів.

Нагадаємо, що нещодавно в Україну прибула нова партія військової допомоги від Литви. В пакет входять дрони литовського виробництва.

Читайте також: Литва планує продовжити санкції для громадян Росії та Білорусі до 2026 року

Автор: 

авто (6330) конфіскація (886) Литва (2521) допомога (8681)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я ніколи за прибалтійські держави не мав сумнівів- "друзі пізнаються в біді"!!!
показати весь коментар
21.01.2025 19:26 Відповісти
а в радянській армії всі мешканці Прибалтики, маю на увазі корінні мешканці, тримались особливо. І офіцери до них ставились як до "лісових братів"
показати весь коментар
22.01.2025 01:45 Відповісти
У мене старшина(строковик) роти був литовець, заввишки під 2м,дисципліну в підрозділі тримав статутну..Краще б було подібних"Лісових братів" у ЗСУ
показати весь коментар
22.01.2025 14:35 Відповісти
Литовцы - вы просто прелесть. Я вас обожаю. Счастья вам и процветания.
показати весь коментар
21.01.2025 19:52 Відповісти
колись в Литві мешкала величезна кількість росіян, які вважали Литву частиною расеї, а литовців не вважали за людей. ці расеяні почали масово виїжджати десь після 1995 року.
Цікаво шо така маленька країна так потужно допомагає.
показати весь коментар
22.01.2025 01:42 Відповісти
Опа. В ТЦК пополнение будет.
показати весь коментар
21.01.2025 20:16 Відповісти
Віддати в полк "Калиновського"
показати весь коментар
22.01.2025 00:08 Відповісти
якби ще в Україні ввели такі правила як в Литві: конфісковувати автівки контрабандистів та п'яничок та передавати в ЗСУ
показати весь коментар
22.01.2025 01:43 Відповісти
 
 