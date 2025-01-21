Литва передасть Україні автомобілі, конфісковані у громадян Білорусі за контрабанду

Литва передасть Україні три транспортні засоби, які конфіскували у громадян Білорусі при спробі ввезти до країни контрабандні сигарети.

Про це йдеться у повідомленні митної служби Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що минулого тижня митники Литви конфіскували у громадян Білорусі три автомобілі з контрабандними сигаретами. Білоруси намагалися ввезти до Литви понад три тисячі пачок сигарет, які були виявлені при рентгенівському огляді в різних місцях: у тайниках під сидіннями, під порогами автомобіля, під передньою панеллю приладів тощо.

На громадян Білорусі склали протоколи про адміністративні правопорушення, їм загрожує штраф від двох до шести тисяч євро.

Три авто - BMW X5, BMW X6 та Mercedes-Benz було вилучено. Їх передадуть Україні.

"Такі автомобілі передаються для потреб України", - йдеться у повідомленні.

Митна служба Литви додала, що у 2024 році Вільнюс передав Україні як гуманітарну допомогу 114 конфіскованих транспортних засобів.

Нагадаємо, що нещодавно в Україну прибула нова партія військової допомоги від Литви. В пакет входять дрони литовського виробництва.

