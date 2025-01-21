За добу відбулось 109 боєзіткнень, 54 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони продовжують захищати Україну. З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, найінтенсивніше росіяни штурмують на Покровському напрямку.

Російські обстріли України

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Противник завдав авіаудару по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення триває. Під авіаударом була Глушківка.

Бойові дії на Сході

Тринадцять разів агресор атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись неподалік Копанок, Тернів та Колодязів. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Під авіаударами опинилися Майське та Ступочки.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районі Торецька п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака досі триває. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 54 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають. За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 239 осіб, з них 112 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, два засоби РЕБ, одну гармату. Окрім того, пошкоджено дві гармати окупантів.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку зупинено три штурмові дії противника, загарбники намагалися йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Кам’янського. Противник завдав авіаудару в районі Новоандріївки.

Наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

Курський напрямок

Сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 21 авіаційного удару (27 КАБ) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 - із РСЗВ).

Сьогодні слід відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.