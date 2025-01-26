Глава МЗС Литви Будріс щодо нового пошкодження кабелю у Балтійському морі: "Тіньовий флот" ставить під загрозу критично важливу інфраструктуру

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на новий випадок пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі між Латвією і Швецією.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Балтійському морі було повідомлено про інший випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією і Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до цих повідомлень", - зазначив він.

Будріс зауважив, хоча розслідування ще триває і всі деталі ще не оприлюднені, він має певні міркування щодо цього.

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"Ось що я думаю:

– занадто багато інцидентів за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків;

– правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів:

– "тіньовий флот" – це не лише проблема обходу санкцій. Це більш серйозна проблема, яке ставить під загрозу довкілля та критично важливу інфраструктуру", - написав міністр.

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Він також наголосив, що ця ситуація потребує швидкого вирішення: "Я з нетерпінням очікує на змістовні дискусії завтра в Брюсселі".

Нагадаємо, 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.