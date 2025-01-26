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Новини
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Глава МЗС Литви Будріс щодо нового пошкодження кабелю у Балтійському морі: "Тіньовий флот" ставить під загрозу критично важливу інфраструктуру

У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на новий випадок пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі між Латвією і Швецією.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Балтійському морі було повідомлено про інший випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією і Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до цих повідомлень", - зазначив він.

Будріс зауважив, хоча розслідування ще триває і всі деталі ще не оприлюднені, він має певні міркування щодо цього.

Також читайте: Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

"Ось що я думаю:

  • – занадто багато інцидентів за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків;
  • – правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів:
  • – "тіньовий флот" – це не лише проблема обходу санкцій. Це більш серйозна проблема, яке ставить під загрозу довкілля та критично важливу інфраструктуру", - написав міністр.

Також читайте: У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку. Один між Фінляндією та Німеччиною, інший - між Швецією та Литвою

Він також наголосив, що ця ситуація потребує швидкого вирішення: "Я з нетерпінням очікує на змістовні дискусії завтра в Брюсселі".

Пошкодження кабелю в Балтійському морі

Нагадаємо, 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Автор: 

Литва (2439) Балтія (347) кабель (54)


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Топ коментарі
+10
Давайте, куколди! Висловлюйте чергове надпотужне занепокоєння .
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26.01.2025 19:44
+7
Такими темпами пішли диверсії, що Латвії і Швеції скоро потрібно буде переходити на морзянку.
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26.01.2025 19:54
+6
Хоча всім пофіг,НАТО каже всім бути в режимі тиші,Трамп каже що Володя супер пацан і Україна винувата у війні.
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26.01.2025 19:47
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26.01.2025 19:42 Відповісти
Такими темпами пішли диверсії, що Латвії і Швеції скоро потрібно буде переходити на морзянку.
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26.01.2025 19:54 Відповісти
Давайте, куколди! Висловлюйте чергове надпотужне занепокоєння .
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26.01.2025 19:44 Відповісти
Хоча всім пофіг,НАТО каже всім бути в режимі тиші,Трамп каже що Володя супер пацан і Україна винувата у війні.
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26.01.2025 19:47 Відповісти
А імпотенти з НАТО не одне кацапське корито не можуть потопить? Скоро кацапи будуть серти з Ейфелевої башти. Головне не ескаліровать. Куколди.
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26.01.2025 19:50 Відповісти
То розірвіть дипстосунки з територією-терористом. Чи нє?
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26.01.2025 19:55 Відповісти
Час уже танкеру напоротись на підводну скелю.
А коли іде без транспондера - влупити йому бульбом по стерну з гвинтом:
"Ми вас не бачили, а вам що, повилазило - щастаєте по ночах де попало ..."
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26.01.2025 19:57 Відповісти
Головне про це частіше заявляти.
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26.01.2025 19:59 Відповісти
Та не, тож дивний збіг обставин а касаби тут не до чого. Каліляйнен з Хамяляйненом і Третяйненом це з підтвердили.
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26.01.2025 19:59 Відповісти
Засунули голови собі до сраки щоб нічого не помічати
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26.01.2025 20:01 Відповісти
Дождетесь, билят, шо одно из этих мазутчиков затонет и будет вам щастье.
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26.01.2025 20:02 Відповісти
Хай бог милує.Там же натівська група бойових кораблів з літальними апаратами.
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26.01.2025 20:33 Відповісти
вас в сраку їбуть , озабоченці
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26.01.2025 20:39 Відповісти
Озабочено Куколдний Альянс
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26.01.2025 21:03 Відповісти
 
 