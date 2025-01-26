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Новини
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Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

Крістерссон щодо пошкодження кабеля

Швеція допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня.

Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні.

"Є інформація, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений у Балтійському морі. Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні. Швеція сприятиме розслідуванню інциденту, надаючи відповідні можливості", - сказав глава уряду Швеції.

Крістерссон додав, що він впродовж дня перебуває на зв’язку з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліня для координації подальших дій.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Читайте також: Швеція зафіксувала ознаки пошкодження ще одного підводного кабелю у Балтійському морі

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Читайте також: Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією

Автор: 

Латвія (1360) пошкодження (171) Балтія (347) Швеція (965) кабель (54)


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Досить "розслідувати", пора топити...
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26.01.2025 19:23 Відповісти
Скільки можно соплі смоктати , хіба управи не має на кацапко китайський човни та танкери ? Хіба немає законів у Європі, щоб покласти цьому край ? Чи немає політичних керівників із твердими горішками ?
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26.01.2025 19:30 Відповісти
І козі все зрозуміло! Що там розслідувати! Шведи - Вікінги, чи насрано...! Покажіть характер педірації - ви ж не старе кастроване НАТО!...
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26.01.2025 19:30 Відповісти
Та там цапові роги стирчать , що там треба розслідувати?
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26.01.2025 19:35 Відповісти
Допоможе розслідувати і виявити що парашка тут ні до чого.
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26.01.2025 19:39 Відповісти
Панам з НАТО кацапи вже сруть на голову. А в них розслідування.
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26.01.2025 19:48 Відповісти
Швеція допоможе
не вийти на мацкалів
скажуть що то марсиани
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26.01.2025 20:03 Відповісти
Та вже Швеція визначилась, шо русня не вина...знову по другому колу , буде невинна ...Швеція як той песик відресирований , хозяїн скаже на кого гавкати, на того і буде ...а хто ж хазяїн ?
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26.01.2025 20:34 Відповісти
 
 