Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

Швеція допоможе Латвії з розслідуванням щодо пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі у неділю, 26 січня.

Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні.

"Є інформація, що принаймні один кабель передачі даних між Швецією та Латвією був пошкоджений у Балтійському морі. Швеція, Латвія та НАТО тісно співпрацюють у цьому питанні. Швеція сприятиме розслідуванню інциденту, надаючи відповідні можливості", - сказав глава уряду Швеції.

Крістерссон додав, що він впродовж дня перебуває на зв’язку з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліня для координації подальших дій.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

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Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

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