Ворог здійснив 70 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку, шість боїв тривають, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 153 бойові зіткнення. Інтенсивно війська РФ атакують українських захисників на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 26 січня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 31 авіаційного удару, застосувавши 41 КАБ, майже сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.

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На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Куп’янську, Кучерівці та Петропавлівці.

Обстановка на Сході

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське, один бій триває.

Загарбники атакували позиції українських підрозділів 21 раз в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора на Краматорському напрямку, одне боєзіткнення досі триває.

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районі Торецька, всі атаки відбито. Під ударами ворожих КАБів опинилися Костянтинівка, Катеринівка та Клебан-Бик.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут упродовж дня агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку триває три боєзіткнення. За сьогодні росіяни загалом 11 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну спробу противника просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Обстановка на Півночі

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На цей час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 29 КАБ і 395 артилерійських обстрілів, українські захисники відбили сім атакувальних дій агресора.

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У Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.