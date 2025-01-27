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Новини
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"Слугу народу" Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці: він долучився до засідання онлайн

27 січня суд у Дніпрі переобрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку у справі щодо побиття колишнього бійця підрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, Тищенко перебуватиме ще 2 місяці під цілодобовим домашнім арештом. Сам депутат не був присутнім у залі суду — він доєднався до засідання по відеозв'язку.

Суд Дніпра переобрав Миколі Тищенко запобіжний захід 27 січня

До суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.

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Прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп мав з'явитися до суду особисто.

Адвокат нардепа заперечив проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не з'являтися на судові засідання.

Суддя клопотання прокурора не задовольнила.

Прокурор також попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків — зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт.

Суддя погодила переобрання запобіжного заходу — два місяці цілодобового арешту.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Автор: 

суд (11731) домашній арешт (197) запобіжний захід (495) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+4
Ну це ж не військовий , це військових відразу у СІЗО і заставу у 100 мільйонів ((
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27.01.2025 16:00
+3
В чому проблема прокуророві винести обвинувачення а судді винести вирок? Так і будуть тягати осла за яйця до закриття справи?
Квартальний цирк продовжується. Сцяки ллються прямо в рота зедібілам.
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27.01.2025 16:04
+1
Попаде він на Фронт чи ні?
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27.01.2025 16:11
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Ну це ж не військовий , це військових відразу у СІЗО і заставу у 100 мільйонів ((
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27.01.2025 16:00 Відповісти
В чому проблема прокуророві винести обвинувачення а судді винести вирок? Так і будуть тягати осла за яйця до закриття справи?
Квартальний цирк продовжується. Сцяки ллються прямо в рота зедібілам.
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27.01.2025 16:04 Відповісти
сцяки у тебе в голові, бо якщо зробити так як ти кажеш, то це рішення, якщо визнають винним, злетить в апеляції або касації, і ще й ЄСПЛ стягне з України купу грошей для компенсації тому дегану за типа "незаконне переслідування" і "моральну шкоду"
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27.01.2025 18:49 Відповісти
коли ти кум крота, то в ресторан і зраду можна ходити навіть під арештом
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27.01.2025 16:07 Відповісти
Попаде він на Фронт чи ні?
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27.01.2025 16:11 Відповісти
Мені здається він сам кого завгодно (майже) відправить на фронт
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27.01.2025 16:16 Відповісти
"Котлєта" підсмажується....
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27.01.2025 16:14 Відповісти
ну без кольки каклеты страна не сможет управлятся
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27.01.2025 16:34 Відповісти
клоунада
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27.01.2025 17:02 Відповісти
А обеды ему будут из ресторана возить домой?

Смотрите, чтобы слуга не похудел, такие уроды ещё нужны стране!
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27.01.2025 17:14 Відповісти
Это же очередная ЗЕпобеда!!! 73-х процентным ЗЕбаранам надо радоваться что все что обещал зеледент выполнено!!!
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27.01.2025 17:26 Відповісти
Це останній раз коли у суді бачили Тищенко по відео з України....Тепер тільки побачать по відео з Малібу...Чекаємо повідомлення про зникнення....
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27.01.2025 17:50 Відповісти
... у катлєти є патужний рішало кум єрмак, і колі нічого не буде.
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27.01.2025 21:50 Відповісти
не на тот колцентр наехал. у той конторы такая крыша, о чем вы говорите. а тот бывший вояка - просто охранник, ниочём, формальный повод.
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28.01.2025 05:01 Відповісти
 
 