"Слугу народу" Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці: він долучився до засідання онлайн

27 січня суд у Дніпрі переобрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку у справі щодо побиття колишнього бійця підрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, Тищенко перебуватиме ще 2 місяці під цілодобовим домашнім арештом. Сам депутат не був присутнім у залі суду — він доєднався до засідання по відеозв'язку.

До суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.

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Прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп мав з'явитися до суду особисто.

Адвокат нардепа заперечив проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не з'являтися на судові засідання.

Суддя клопотання прокурора не задовольнила.

Прокурор також попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків — зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт.

Суддя погодила переобрання запобіжного заходу — два місяці цілодобового арешту.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.