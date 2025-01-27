У Європі з оптимізмом сприйняли слова Трампа про війну в Україні, - Politico

Погрози Дональда Трампа запровадити нові тарифи та санкції проти РФ, якщо вона не досягне угоди про припинення війни, європейські союзники сприйняли як позитивний сигнал.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Прихильники України сприймають ці погрози ширше, а саме як свідчення того, що Трамп розуміє ставки війни так само, як і вони, і не залишить Україну - чи союзників по НАТО - у своїх майбутніх відносинах з Путіним.

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"Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємося з приводу повернення Трампа", - сказав європейський посол на умовах анонімності.

"Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна з областей, де я ризикну бути обережним оптимістом, – це Україна і НАТО", - додав він.

Республіканці, які прихильні до України, зазначають, що у 2019 році Трамп відмовився від великої угоди з ядерних питань з диктатором Кім Чен Ином. Це ж саме він може зробити у переговорах з Путіним щодо України.

"Він розуміє, що з Путіним можна робити ставки. Він знатиме, якщо це буде погана угода, і може знову відмовитися від неї", - розповів один із посадовців адміністрації на умовах анонімності.

Ще один співрозмовник, знайомий із думкою Трампа щодо України, заявив, що початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. Його зусилля спрямовані на те, щоб чинити публічний тиск на Путіна, створити важелі впливу в переговорах. Це відповідає давньому прагненню Трампа відігравати вирішальну роль в укладанні будь-яких угод.

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За даними видання, інші аналітики вважають, що Трамп, на відміну від Джо Байдена, не розглядає війну як головну загрозу світовій демократії, що збільшує ризики того, що він погодиться на погану угоду з Путіним.

Посадовці у Європі також побоюються, що будь-яка угода з Путіним, яка припинить бойові дії в Україні, лише дасть Путіну час на переозброєння і перегрупування своєї виснаженої війною армію, щоб через роки атакувати знову.

"Трамп також повинен зосередитися не лише на тому, що дати Путіну, але й на тому, що дати Зеленському, включаючи, передусім, ефективні, тривалі гарантії безпеки", - заявив Майкл Макфол, експосол США в Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля американської сторони щодо досягнення мирного врегулювання між Україною та Росією вже розпочалися, але слід запитати Кремль, чи готовий він до мирної угоди.

Також Трамп заявив про готовність негайно зустрітися з Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.

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