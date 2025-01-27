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Зволікання Заходу з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний

Валерій Залужний: Країни Заходу зволікали із наданням Україні зброї для боротьби

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн на Заході з наданням Києву необхідної кількості зброї для боротьби з РФ призвело до зміни ситуації на полі бою, а Україна увійшла у стан затяжної війни. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для "Української правди".

Доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними й змінять глобальну безпеку майбутнього", - зазначив Залужний. 

Колишній головком закликав демократичний світ перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У другому турі Зеленський розгромно програв би Залужному: 68% проти 31%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Залужний зауважив, що диктаторський режим більш пристосований до війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи й виробляти снаряди, але такі режими "не можуть не припускатися помилок й історія це підтверджує".

Він наголосив, що рішення про напад на Україну у 2022 році стане таким же фатальним для російського диктатора Володимира Путіна, як і напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", - резюмував Залужний.

Також читайте: Залужний видав мемуари "Моя війна": особистий погляд на шлях до головнокомандувача. ФОТО

Автор: 

зброя (7520) Залужний Валерій (726) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+28
Менше б зєлєнь про потужний контрнаступ патякала.
Поки мовчали, Херсон і більшу частину Харківської звільнено було. Пащі розкрили - все по пзді пішло.
Між іншим, як вам "двіжуха" при сирку?
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27.01.2025 17:43
+26
Молоді повині воювати!! Дядькам з хронічними болячками 40+/50+ довго не втримаєш! Треба визнати що це справа Всенародна!!
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27.01.2025 17:29
+21
Для Гундоса була найбільша біда, що при Залужному "фронт статичний". Тепер же динаміка на фронтах аж пре, кожен день втрата територій, мабуть, Гундос, нарешті задоволений.
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27.01.2025 17:45
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27.01.2025 17:27 Відповісти
Менше б зєлєнь про потужний контрнаступ патякала.
Поки мовчали, Херсон і більшу частину Харківської звільнено було. Пащі розкрили - все по пзді пішло.
Між іншим, як вам "двіжуха" при сирку?
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27.01.2025 17:43 Відповісти
Для Гундоса була найбільша біда, що при Залужному "фронт статичний". Тепер же динаміка на фронтах аж пре, кожен день втрата територій, мабуть, Гундос, нарешті задоволений.
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27.01.2025 17:45 Відповісти
Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок...
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27.01.2025 17:25 Відповісти
Та ще якщо то не зовсім людина.
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27.01.2025 18:42 Відповісти
а одноклєточна ЗЄлєнь....

.
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27.01.2025 19:18 Відповісти
от і розставив всі крапки над "і"..а на заході волають що б молодих мобізували...
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27.01.2025 17:25 Відповісти
Молоді повині воювати!! Дядькам з хронічними болячками 40+/50+ довго не втримаєш! Треба визнати що це справа Всенародна!!
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27.01.2025 17:29 Відповісти
Всенародна? не скидывай на народ. Война - дело власти и олигархов
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27.01.2025 17:43 Відповісти
агеж тобі з Норвегії видніше хто повинен воювати. умнік
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27.01.2025 18:08 Відповісти
В країнах нато молоді багато
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27.01.2025 18:09 Відповісти
Зміна ситуації, перехід ініціативи до московитів лежить тільки на Байдені.
Він не дав нам добивати московитів в Запоріжжі, він не дав нам далі добивати на харьківському напрямку. Байден не поставив літаки, Байден за змовою з путіним дав добудувати лінію оборони суровікіна. Байден, на тобі лежить наша кров.
Маючи такого друга і путіна не потрібно
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27.01.2025 17:25 Відповісти
Але на кротівні (ОП) на порядок більша вина! Це вони саботували всі реформи і саботували всі усунення уорупційних скандалів
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27.01.2025 17:27 Відповісти
Вони співпрацювали разом, і так само разом дерибанили гроші американських платників податків. Байден не дарма, перед уходом, наперед штампував тисячами укази про помилування - готувався до аудиту республіканців. Але на "зелену кротівню" дія тих указів не поширується.
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27.01.2025 17:44 Відповісти
Вліку 2023 , під час бунту Пригожина , американці катигорично не радили Зеленському вторгатись на Курщину ...
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27.01.2025 17:28 Відповісти
Посилання є?
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27.01.2025 17:34 Відповісти
Гугл в допомогу ... це не таємниця
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27.01.2025 17:41 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%B7_2024) Бої в Курській області (з 2024)



Wikipedia

https://uk.wikipedia.org › wiki › Бої_в_Курській_обла...



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%B7_2024)




США. Заступниця речниці Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що напад України на Курську область відповідає політиці США. Із самого початку США ...
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27.01.2025 17:47 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.currenttime.tv/a/chto-spetssluzhby-ssha-znali-o-myatezhe-prigozhina/32480394.html&ved=2ahUKEwi38832opaLAxWDFBAIHbcnEP4QFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw1AwzGIDgm6V4aTQyxxHn6v

Что спецслужбы США знали о мятеже Пригожина и с кем делились ...



з тексту -
"....Вашингтон призвал Киев не пытаться воспользоваться ситуацией и не наносить удары по территории России, чтобы не дать Москве повода ...
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27.01.2025 18:03 Відповісти
Ну недарма у 2023 та ще під час бунту "не радили " , бо якби тоді "порадили " - дивися українці б до садового кільця за три дні дісталися , а на ядерному арсеналі бєлгород-22 у перший день замки позривали б так як там вже нікого після вагнерівців не було , всі здриснули .
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27.01.2025 18:10 Відповісти
Так ото ж ...
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27.01.2025 18:15 Відповісти
тоді правильно зробив що вторгся
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27.01.2025 23:50 Відповісти
Може ми ніде нікого не добивали.
Вина не Байдена. Він президент іншої країни. Не нашої. Шукайте винного значно ближче.
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27.01.2025 17:50 Відповісти
Хрипатий сором'язливо промовчав про те, скільки приводів і аргументів він підкинув противникам допомоги Україні своїм бикуванням і відмовою виконувати вимоги західних партнерів відносно боротьби з корупцією, питань кротів у владі, зміни головнокомандуючого і т.д. Чого б це? Мабуть, забув. Такий заклопотаний, такий заклопотаний, ніколи було згадати про усе оте. Нічого, я впевнений, що Найяскравіший обов'язково це скаже у наступному відосіку, бо він дуже чесна, принципова і порядна людина. А з тих, хто йому не нагадав сказати про вищенаведене, впевнений, полетять голови. А мені їх і не шкода! Хай знають, що цар справедливий, і для нього немає своїх або чужих! У нього країна і народ - на першому плані! Навіть папка з маманєю відправив десь гибіти на чужині, щоб не заважали день і ніч про країну думати...
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27.01.2025 18:55 Відповісти
Яким, вибачте, чином, Байден не давав нам добивати московитів на Запоріжжі(може Херсонщині вже ж таки?) та Харківщині?
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27.01.2025 20:45 Відповісти
Т.зв "ставка" найпісяйшого примусила спробувати наступ в найтовщу оборону противника, в місці де завідомо тотальне мінування і перевага в артилерії і танках.
А тепер коли навіть Війську "пересічні громадяни" не довіряють, де ти знайдеш ті резерви, які спалив недо-Верховний галабаротько???
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27.01.2025 17:26 Відповісти
Не вірю, що у вас в Норвегії пересічні норвежці не довіряють своєму війську.
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27.01.2025 17:35 Відповісти
Не тгольте))) я в Данії , якщо що
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27.01.2025 17:42 Відповісти
Я про те що пересічні не бажають масово допомагати ВСУ, мріють здиміти подалі , а донатить нехай Барига,
І взагалі треш якийсь
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27.01.2025 17:44 Відповісти
У Західної Європи є вибір. Допомагати Україні по справжньому і відмудохати українцями кацапів остаточно, або готуватися до війни на своїй території своїми силами. Третього нема. Скоро побачимо що європейці оберуть під тиском Трампа... Може ще й Фінляндії Карелію повернути, а литовцям Кенінсберг?
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27.01.2025 17:29 Відповісти
Щодо причин нападу Німеччини на совок пану генералу слід відмовитися від читання історичної літератури у кацапській версії.
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27.01.2025 17:29 Відповісти
схоже, що Захід вирішив вичікувати, поки путін здохне сам, тож все не так фатально для цього диктатора як було для гітлера
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27.01.2025 17:30 Відповісти
"не можуть не припускатися помилок й історія це підтверджує" Джерело: https://censor.net/ua/n3532565
Ну наче адекватний був з патом,а тут вже бачу флер британців діє і знову очікування магічного чорного лебідя для московії.
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27.01.2025 17:30 Відповісти
От потроху і викреслюється майбутня пропаганда - в усьому винен Захід. А про міни до мінометів від Сметаніна, про знищену ракетну програму, про злочинний про*об Півндя, про ряд відомих дебілів в погонах, про...... і ще про тисячі суто внутрішньо українських проблем та зрад будемо мовчати. Винен Захід. Крапка.
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27.01.2025 17:31 Відповісти
Якби захід не вкрав ядерну зброю - війни б не було ніколи
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27.01.2025 18:17 Відповісти
якби в 2019-у не голосували "папріколу" - війни також не було би
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27.01.2025 18:32 Відповісти
З ядерною зброєю можна голосувати як хочеш
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27.01.2025 18:35 Відповісти
Війна почалася 2014
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27.01.2025 18:56 Відповісти
Вкрали? Чи може добровільно віддали - причому рашистам?
Раджу пошукати записи засідань ВР/українських телеефірів тоді, там хтось багато хто, з палаючими очами кричав "Тепер увесь світ, слідом за нами, проведе ядерне роззброєння!" "Приклад для усього світу!" і т.п.
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27.01.2025 18:35 Відповісти
Вкрали. Московія була повністю контрольована заходом у 90-тих. Клінтон навіть з аеропорту не вийшов у 1994 - привіз ультиматум. Ми все пам'ятаємо
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27.01.2025 18:41 Відповісти
Жаль що в оцю "всю" пам'ять не входять згадки дипломатів, про здивування західної сторони, коли вони приїхали вести перемовини, а українська сторона просто взяла і.....на все погодилась. Зате фото Кравчука і Кучми з Клінтоном вийшли гарні.
І до речі, теза про "Росія в 90-х була повністю контрольована Заходом", це не просто не правда, це одна з головних тез, на яких путлєр вибудував свою нинішню пропаганду.
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27.01.2025 18:50 Відповісти
Семібанкірщина що правила московією до повернення гебні, тримала і тримає свої статки на заході.
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27.01.2025 18:53 Відповісти
Їх нинішня влада теж тримає свої статки на Заході, навчає там дітей (іноді навіть в американських військових школах ), там живуть і закупляються їх сім'ї, і т.п. Але кремлівська пропаганда втирає усім, про "загнивающий запад", який тримав расєю в гівні в 90-х, а потім прийшов путлєр з патріотами і "підняв її к колін" (головне не згадувати в цей час, про ціни на нафту, ріст яких якраз і привів до зростання їх економіки).
Нічого не змінилось - в 90-х, украв, переказав в Лондон та Кіпр. Зараз - украв, переказав в ОАЕ, а звідти в Європу. Ну трохи санкції заважають. Трохи.
І знову таки, гебня це теж перебільшення, адже це наслідок пропаганди про "великого КГБіста путлєра". Головне теж не згадувати лисого рішалу з чемоданом слідом за Собчаком, що стрімко пройшов кар'єру від лейтенанта в Дрездені, що трясся від страху дивлячись у вікно на мітинги тоді ще НДР, до короля наркоти та контрабанди в порту Санкт-Петербурга, та до оточення кремлівського алкаша, куди він потрапив ледь не випадково.
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27.01.2025 19:06 Відповісти
Суть у тому що і семібанкірщина і вихована нею нео-гебня не відбулися б без підтримки заходу. Захід винен у всьому. Якби захід підтримав саудівську аравію у першій чеченській, то московія вже б розпалась.
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27.01.2025 19:12 Відповісти
В связи с этим заявлением Залужного хотелось бы уточнить, кем он себя сейчас видит:
1) Первым номером в списке парашного блока с названием "За-Зе" на выборах в ВР.
2) Лидером нации, который поможет навсегда избавить Украину от парашной нечисти.
Первый вариант ему недавно предложил Дерьмак, но пока был слегка послан на йух.
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27.01.2025 17:40 Відповісти
Не буде він брати участі у виборах . Тим більше , що не відомо - чи будуть ті вибори взагалі ...
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27.01.2025 17:43 Відповісти
хто зна, йому натякнули що можуть повісити здачу півдня та бучу з ірпінем, ну це якщо читати те що інкремінували увязненим офіцерам.
не сотворіть собі кумира.
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27.01.2025 17:44 Відповісти
Ему так и сказали. Или За-Зе, или будут проблемы. Пока он послал...
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27.01.2025 18:52 Відповісти
Ще один долучився до владного завивання- "союзники нам не додають"! А от заміна командування на "пул холуїв" то нічого,то нормально!
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27.01.2025 17:48 Відповісти
Так його ж і замінили і він не заперечує ... отже - все правильно !
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27.01.2025 18:05 Відповісти
Зволікання, точнійш СВІДОМЕ НЕ БАЖАННЯ Верховного Головнокомандувача Зеленського виконатип.20 ст.103 своїх обов'язків згідно Констітуції України та зняття з посади рік тому Головкома Залужного і 19 бойових генералів вже привело до катострофічних наслідків. Тупість ********* 2019 року привела до цього.
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27.01.2025 17:50 Відповісти
Чесно, де в союзників написано що конкретно вони нам повинні дати ?
Подякуйте за те що отримали.
І спитайте з тих хто саботував оборону держави тоді і робить це зараз.
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27.01.2025 17:51 Відповісти
Дякуєм за розпиляні наші бомбардувальники ту в Полтаві.
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27.01.2025 18:19 Відповісти
Дитячий садочок.
Тому ви і не здатні приймати правильні рішення, бо умішко незрілий
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27.01.2025 18:35 Відповісти
Замість покаянь - звинувачення. Ми вас почули
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27.01.2025 18:36 Відповісти
Саме це ваша сутність.
Не можна зраджувати свою державу і винуватити що хтось скористався і не додав.
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27.01.2025 18:44 Відповісти
Україну зрадили будапештські ухилянти - сша і британія, які вкрали ядерну зброю, тим самим давши московії привід для агресії, безкарної і геноцидальної.
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27.01.2025 18:47 Відповісти
Знову дурня. Наша ядерна зброя на росії.
Туди ж кучма відправляв бомбардувальники і ракети за знижку на газ під гучні овації українців.
От зараз зебіли наробили ділов з закупівлями озброєння. Конкретно особа яка дивним чином очолила мін оборони. Виганяє людей щоб не заважали красти на озброєнні. Створила правову колізію, внаслідок якої ЗСУ залишаються без нічого. І це ж не перший випадок. А як вам браковані міни ? Це захід винний ?
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27.01.2025 19:35 Відповісти
дурню ви пишете. Причому постіійно
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27.01.2025 23:53 Відповісти
В США, прийняті Конгресом закони, та не виконані виконавчою владою:
- лендліз
- PDA 2022: згоріло 1.7млрд. 2млрд до сих пір не виконано
- PDA 2023: 2.8млрд до сих пір не виконано
- PDA 2024: 1млрд не виконано
- надати далекобійні ракети атакамс. тягнули з дозвілом до останнього
- надати в Конгрес, план перемоги України: чого та скільки потрібно
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27.01.2025 21:01 Відповісти
Що зараз?
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27.01.2025 21:34 Відповісти
А зрив мобілізації? Фактичний саботаж мобілізації країни, деморалізація армії в якій неможлива ротація - мобілізовані, добровольці ніби отримали білет в один кінець
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27.01.2025 17:51 Відповісти
"Колишній головком закликав демократичний світ перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною. "

А, ну значить для демократичного світу обмеження війни лише Україною - це вже нормальне явище, жити можна.
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27.01.2025 17:53 Відповісти
Ты такой же идиот, как и твои Светлана Круп 6b9bca2e и Сергій Зеляк. Вам стоит сперва дойти хотя-бы до 4 класса и научиться понимать прочитанное.
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27.01.2025 18:53 Відповісти
Чучело, піздуй за русскім карабльом, і не висирайся під постами людей.
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27.01.2025 21:26 Відповісти
Вас влаштує ЛБЗ по Дніпру, чи місто Дніпро на вашу думку теж можна віддати кацапам?
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27.01.2025 21:49 Відповісти
Ну, матюкаться ты уже начилась. Теперь попробуй понять, в чём смысл сказки "Котигорошко".
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29.01.2025 11:35 Відповісти
нікому і не потрібна швидка перемога україни, та й взагалі не потрібна, потрібна затяжна війна з росією, все за цим сценарієм і робиться
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27.01.2025 18:07 Відповісти
Трампісти, ау! Хто тоді пів року блокув винесення на голосування?
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27.01.2025 18:07 Відповісти
Надеюсь,голос 7 ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Запад услышит
Ведь Залужный показал - он может защитить Украину
А Западу тоже может понадобиться защита
Думай, Запад!!!!
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27.01.2025 18:07 Відповісти
Думаю Зеля наказав йому висловити саме таку точку зору, щоб посварити з заходом і позбавити конкурента підтримки
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27.01.2025 18:36 Відповісти
Тобто він такий дурний що виконує накази на шкоду собі? Малоймовірно.
Захід мав ввести війська ще у 2014 році за будапештським меморандумом.
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27.01.2025 18:45 Відповісти
Простите, вы это серьезно?
Или это шутка ?
Зеленский сказал Залужному?
Да Зеленского только от фамилии ЗАЛУЖНЫЙ - корежит !!!!
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27.01.2025 18:47 Відповісти
Брехня .
Чи ви це особисто бачили ?
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27.01.2025 18:58 Відповісти
Бачила
Даже пожалела Зелю
ЗАЛУЖНЫЙ и высокий
И умный
И не наркоман
И не гомосексуалист
И не продажный
Ну как на фоне Залужного не закомплексуешь?
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27.01.2025 19:21 Відповісти
Московитським нахрюком це читається як тролінг.
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27.01.2025 18:22 Відповісти
О, привет Лягушонку! Настойчивей приказывай Залужному настойчивей приказывать Западу бросить своих солдат в окопах на растерзание Крававай НАТЕ!
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27.01.2025 18:56 Відповісти
Пане генерал Залужний,не будьте Ви наївним кажучи-"Зволікання Заходу з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний, Тут мова мабуть зовсім не про "зволікання" з наданням зброї Україні,а про "підкилимні домовленості США І НАТО ,та ЄС з російським окупантом України ,про окупацію певної частини України .Для цього було використано і роздуто Заходом "ширму" ,яка називається генералом Залужним,як "зволікання"
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27.01.2025 19:28 Відповісти
Проснулся, как будто только сегодня об этом узнал, ты бы лучше в своё время сделал хорошую линию обороны в тылу , когда наши ребята наступали, вот тогда и ситуация не так изменилась.
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27.01.2025 20:19 Відповісти
У 25-му заявив про те, про що тут на "цензорі" писали ще наприкінці 22-го... Майже вчасно 😕
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27.01.2025 20:33 Відповісти
и это тоже имело значение, а главное- мародерство и воровство власти, принудительная бусификация
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27.01.2025 20:46 Відповісти
Так для цього саме і була затримка. Щоб ми не змогли рашку перемогти.
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27.01.2025 20:58 Відповісти
вата
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27.01.2025 21:03 Відповісти
вот тут дятлов зелёных сколько. За поставки оружия отвечает умеров и зеленский. А прокацапским идиотам в штаны насрал Порох и Залужный
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28.01.2025 09:34 Відповісти
 
 