Зволікання Заходу з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний
Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн на Заході з наданням Києву необхідної кількості зброї для боротьби з РФ призвело до зміни ситуації на полі бою, а Україна увійшла у стан затяжної війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для "Української правди".
Доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними й змінять глобальну безпеку майбутнього", - зазначив Залужний.
Колишній головком закликав демократичний світ перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною.
Залужний зауважив, що диктаторський режим більш пристосований до війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи й виробляти снаряди, але такі режими "не можуть не припускатися помилок й історія це підтверджує".
Він наголосив, що рішення про напад на Україну у 2022 році стане таким же фатальним для російського диктатора Володимира Путіна, як і напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.
"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", - резюмував Залужний.
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Поки мовчали, Херсон і більшу частину Харківської звільнено було. Пащі розкрили - все по пзді пішло.
Між іншим, як вам "двіжуха" при сирку?
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Він не дав нам добивати московитів в Запоріжжі, він не дав нам далі добивати на харьківському напрямку. Байден не поставив літаки, Байден за змовою з путіним дав добудувати лінію оборони суровікіна. Байден, на тобі лежить наша кров.
Маючи такого друга і путіна не потрібно
Wikipedia
https://uk.wikipedia.org › wiki › Бої_в_Курській_обла...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%B7_2024)
США. Заступниця речниці Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що напад України на Курську область відповідає політиці США. Із самого початку США ...
Что спецслужбы США знали о мятеже Пригожина и с кем делились ...
з тексту -
"....Вашингтон призвал Киев не пытаться воспользоваться ситуацией и не наносить удары по территории России, чтобы не дать Москве повода ...
Вина не Байдена. Він президент іншої країни. Не нашої. Шукайте винного значно ближче.
А тепер коли навіть Війську "пересічні громадяни" не довіряють, де ти знайдеш ті резерви, які спалив недо-Верховний галабаротько???
І взагалі треш якийсь
Ну наче адекватний був з патом,а тут вже бачу флер британців діє і знову очікування магічного чорного лебідя для московії.
Раджу пошукати записи засідань ВР/українських телеефірів тоді, там хтось багато хто, з палаючими очами кричав "Тепер увесь світ, слідом за нами, проведе ядерне роззброєння!" "Приклад для усього світу!" і т.п.
І до речі, теза про "Росія в 90-х була повністю контрольована Заходом", це не просто не правда, це одна з головних тез, на яких путлєр вибудував свою нинішню пропаганду.
Нічого не змінилось - в 90-х, украв, переказав в Лондон та Кіпр. Зараз - украв, переказав в ОАЕ, а звідти в Європу. Ну трохи санкції заважають. Трохи.
І знову таки, гебня це теж перебільшення, адже це наслідок пропаганди про "великого КГБіста путлєра". Головне теж не згадувати лисого рішалу з чемоданом слідом за Собчаком, що стрімко пройшов кар'єру від лейтенанта в Дрездені, що трясся від страху дивлячись у вікно на мітинги тоді ще НДР, до короля наркоти та контрабанди в порту Санкт-Петербурга, та до оточення кремлівського алкаша, куди він потрапив ледь не випадково.
1) Первым номером в списке парашного блока с названием "За-Зе" на выборах в ВР.
2) Лидером нации, который поможет навсегда избавить Украину от парашной нечисти.
Первый вариант ему недавно предложил Дерьмак, но пока был слегка послан на йух.
не сотворіть собі кумира.
Подякуйте за те що отримали.
І спитайте з тих хто саботував оборону держави тоді і робить це зараз.
Тому ви і не здатні приймати правильні рішення, бо умішко незрілий
Не можна зраджувати свою державу і винуватити що хтось скористався і не додав.
Туди ж кучма відправляв бомбардувальники і ракети за знижку на газ під гучні овації українців.
От зараз зебіли наробили ділов з закупівлями озброєння. Конкретно особа яка дивним чином очолила мін оборони. Виганяє людей щоб не заважали красти на озброєнні. Створила правову колізію, внаслідок якої ЗСУ залишаються без нічого. І це ж не перший випадок. А як вам браковані міни ? Це захід винний ?
- лендліз
- PDA 2022: згоріло 1.7млрд. 2млрд до сих пір не виконано
- PDA 2023: 2.8млрд до сих пір не виконано
- PDA 2024: 1млрд не виконано
- надати далекобійні ракети атакамс. тягнули з дозвілом до останнього
- надати в Конгрес, план перемоги України: чого та скільки потрібно
А, ну значить для демократичного світу обмеження війни лише Україною - це вже нормальне явище, жити можна.
Запад услышит
Ведь Залужный показал - он может защитить Украину
А Западу тоже может понадобиться защита
Думай, Запад!!!!
Захід мав ввести війська ще у 2014 році за будапештським меморандумом.
Или это шутка ?
Зеленский сказал Залужному?
Да Зеленского только от фамилии ЗАЛУЖНЫЙ - корежит !!!!
Чи ви це особисто бачили ?
Даже пожалела Зелю
ЗАЛУЖНЫЙ и высокий
И умный
И не наркоман
И не гомосексуалист
И не продажный
Ну как на фоне Залужного не закомплексуешь?