Зволікання Заходу з наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою, - Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн на Заході з наданням Києву необхідної кількості зброї для боротьби з РФ призвело до зміни ситуації на полі бою, а Україна увійшла у стан затяжної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для "Української правди".

Доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними й змінять глобальну безпеку майбутнього", - зазначив Залужний.

Колишній головком закликав демократичний світ перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною.

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Залужний зауважив, що диктаторський режим більш пристосований до війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи й виробляти снаряди, але такі режими "не можуть не припускатися помилок й історія це підтверджує".

Він наголосив, що рішення про напад на Україну у 2022 році стане таким же фатальним для російського диктатора Володимира Путіна, як і напад на СРСР для лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", - резюмував Залужний.

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