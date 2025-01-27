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Росіяни хотіли оточити українських захисників у Великій Новосілці, але їм це не вдалося, - 110 ОМБр

Речник 110-ї ОМБр про ситуацію у Великій Новосілці

Російські загарбники хотіли оточити позиції Сил оборони у Великій Новосілці, але їхній задум провалився.

Про це у коментарі онбас Реалії (проєкту "Радіо Свобода") розповів начальник служби зв’язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі тактичний задум противника був зробити такий котел, тобто оточити наші Сили оборони у Великій Новосілці. Тобто перший задум його був з Нового Комара, верхньої частини, робити удар, а потім знизу лівіше Нескучного виходити, тобто оточити повністю селище. Завдяки умілим тактичним діям наших захисників цей задум провалився і росіян змусили йти в лоб на Велику Новосілку", - розповів речник.

За словами Сєкача, росіяни "почали заходити знизу та справа з Великої Новосілки, і вже там виникала невелика ситуація з оточенням наших підрозділів саме у Великій Новосілці. І тоді вже було прийнято рішення, щоб не втрачати людей, відвести на північну частину Великої Новосілки".

Читайте також: В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки: бої тривають, ситуація динамічна

Речник 110-ї окремої механізованої бригади каже, що "ситуація на цьому напрямку складна, річки не дозволяють нормально постачати боєприпаси, підсилення та продовольство". За його словами, останніми тижнями "користувалися повітряною доставкою боєкомплектів та продовольства".

Також він розповів, що наразі більша частина Новосілки перебуває під контролем ворога.

Речник зазначив, що у Новосілці російські військові у "вогневому мішку".

"Ми їх постійно бачимо, де вони ховаються, і потроху вибиваємо артилерією та FPV", - кажн Сєкач.

Читайте також: Росіяни зайшли у значну частину Великої Новосілки, наші воїни утримують рубежі ближче до околиці, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8744) бойові дії (4020) Волноваський район (266) Велика Новосілка (59) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+13
Ось так перемоги і куються у марафоні- хотіли оточити, а вони дивом вискочили.
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27.01.2025 20:59
+7
Найбільш геніальний задум був, коли дозволили ворогу безперешкодно приїхати до Великої Новосілці по єдиній дорозі, яка затиснута між двома річками, яку можна було всю замінувати, забити хоч будівельним сміттям, завалити ворожими трупами. Але цього не було зроблено, мабуть ухилянти винні.
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27.01.2025 22:07
+4
"у Новосілці російські військові у "вогневому мішку""

Судячі по мапі, у вогневому мішку там скорійше наші оборонці, бо кацапи нависають з обох флангів.
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27.01.2025 22:17
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Самостійність у діях та постійний взаємозв'язок з сусідами - це основа успіху в обороні. Наголошую, що це твердження розповсюджується до щонайменшої ланки ЗСУ - відділення.
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27.01.2025 20:57 Відповісти
Ось так перемоги і куються у марафоні- хотіли оточити, а вони дивом вискочили.
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27.01.2025 20:59 Відповісти
вискочили та ще й запхали кацапів у вогняний мішок! Потужно!
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27.01.2025 21:21 Відповісти
Хоч би не перевели до училища....
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27.01.2025 21:01 Відповісти
Чекаємо пару днів - рашисти начнуть виставляти відосики....
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27.01.2025 21:44 Відповісти
Найбільш геніальний задум був, коли дозволили ворогу безперешкодно приїхати до Великої Новосілці по єдиній дорозі, яка затиснута між двома річками, яку можна було всю замінувати, забити хоч будівельним сміттям, завалити ворожими трупами. Але цього не було зроблено, мабуть ухилянти винні.
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27.01.2025 22:07 Відповісти
Ви маєте на увазі
едину дорогу с Золотой Нивы, или с Старомаерского? От Богатыря или едина дорога от Гуляй Поля? Едина - это по высоковольтной от Марьянки, свернув у кураховской заправки через Шахтерское?
Через Елизаветовку и Угледар я не считаю.
Да, забыл. мимо училища, на Старый Комар.
Яка едина дорога?
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28.01.2025 00:11 Відповісти
Которая между двумя речками. Експерт Коваленко рассказивал, не помните? Я лишь повторил его мисль.
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28.01.2025 06:49 Відповісти
Вот, вспомнил, от Золотой Нивы, изначально подошли именно по ней. Остальные подходы тогда еще были в тылу ВСУ.
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28.01.2025 06:56 Відповісти
Но сейчас то зашли у больницы, от Красной Поляны. От Старомаерского они упирались в взорванный мост, возле ДОСААФ
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28.01.2025 10:54 Відповісти
Это сейчас. А я кажу - битва была проиграна еще когда они из Золотой Нивы приехали под Вел Новоселку быстрее и легче, чем я выворачиваю носок наизнанку. А должны были полгода преодолевать эти 5 км, обливаясь кровью. Чего уж теперь.
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28.01.2025 11:39 Відповісти
"у Новосілці російські військові у "вогневому мішку""

Судячі по мапі, у вогневому мішку там скорійше наші оборонці, бо кацапи нависають з обох флангів.
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27.01.2025 22:17 Відповісти
Це брехня уведена в ранг державної політики: від Головного брехуна до кожного речника і речниць
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28.01.2025 06:23 Відповісти
 
 