Росіяни хотіли оточити українських захисників у Великій Новосілці, але їм це не вдалося, - 110 ОМБр

Російські загарбники хотіли оточити позиції Сил оборони у Великій Новосілці, але їхній задум провалився.

Про це у коментарі онбас Реалії (проєкту "Радіо Свобода") розповів начальник служби зв’язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі тактичний задум противника був зробити такий котел, тобто оточити наші Сили оборони у Великій Новосілці. Тобто перший задум його був з Нового Комара, верхньої частини, робити удар, а потім знизу лівіше Нескучного виходити, тобто оточити повністю селище. Завдяки умілим тактичним діям наших захисників цей задум провалився і росіян змусили йти в лоб на Велику Новосілку", - розповів речник.

За словами Сєкача, росіяни "почали заходити знизу та справа з Великої Новосілки, і вже там виникала невелика ситуація з оточенням наших підрозділів саме у Великій Новосілці. І тоді вже було прийнято рішення, щоб не втрачати людей, відвести на північну частину Великої Новосілки".

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Речник 110-ї окремої механізованої бригади каже, що "ситуація на цьому напрямку складна, річки не дозволяють нормально постачати боєприпаси, підсилення та продовольство". За його словами, останніми тижнями "користувалися повітряною доставкою боєкомплектів та продовольства".

Також він розповів, що наразі більша частина Новосілки перебуває під контролем ворога.

Речник зазначив, що у Новосілці російські військові у "вогневому мішку".

"Ми їх постійно бачимо, де вони ховаються, і потроху вибиваємо артилерією та FPV", - кажн Сєкач.

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