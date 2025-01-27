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Новини Війна
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Українські захисники знищили танк, 2 ББМ, гаубицю Д-30 та 3 одиниці автотранспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку знищили низку важливих військових цілей на Харківщині: танк, 2 бойові броньовані машини, гаубицю Д-30 та 3 одиниці автотранспорту окупантів.

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Також було спалено ворожий пункт управління БпЛА, антену зв’язку, 3 станції РЕБ, 2 склади пально-мастильних матеріалів, склад боєкомплекту та 2 генератори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) танк (2082) знищення (7483) ББМ (27) Харківська область (1042)


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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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27.01.2025 23:41 Відповісти
Танк, реб - молодці!!!
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28.01.2025 00:38 Відповісти
 
 