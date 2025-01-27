Українські захисники знищили танк, 2 ББМ, гаубицю Д-30 та 3 одиниці автотранспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку знищили низку важливих військових цілей на Харківщині: танк, 2 бойові броньовані машини, гаубицю Д-30 та 3 одиниці автотранспорту окупантів.
Також було спалено ворожий пункт управління БпЛА, антену зв’язку, 3 станції РЕБ, 2 склади пально-мастильних матеріалів, склад боєкомплекту та 2 генератори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Amber
показати весь коментар27.01.2025 23:41 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Isolda Peres
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