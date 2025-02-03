Адміністрація Байдена сповільнила поставки зброї до України у 2024 році, - Reuters

Адміністрація Джо Байдена сповільнила поставку зброї до України у 2024 році. Київ отримав лише половину обіцяної допомоги.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так, двоє помічників конгресменів, американський чиновник розповіли, що до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році з американських запасів.

Джерела видання заявили, що на початок грудня 2024 року Україна отримала лише 30% обіцяних бронемашин.

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"Рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися не лише через багатомісячні затримки в Конгресі, але й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією, а також через занепокоєння з приводу того, чи достатніми є американські запаси озброєнь. Плутанини додавала хаотична система відстеження озброєнь, в якій навіть визначення поняття "доставлено" відрізнялося в різних видах збройних сил США", - пише Reuters.

Затримки позначилися під час ухвалення Конгресом рішення про передачу додаткової допомоги України, що затягнулося на місяці. Попри те, що у Байдена згодом заявили, що об'єми допомоги різко зросли, щомісячна допомога від США досягла середньомісячного показника в розмірі $1,1 млрд, що не більше, ніж у 2022 році.

Видання зазначає, що за останні 12 місяців президентства Байдена Україна втратила майже всю територію, яку відвоювала під час контрнаступу у 2023 році. Аналітики стверджують, що чіткого зв'язку між затримками допомоги та втратами територій Україною немає, проте з боку ЄС та США не було чітких стратегічних кроків.

Після зняття своєї кандидатури із президентських виборів Байден запитував оточення щодо зняття обмеження на поставки зброї, проте думки його радників розділилися.

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"Салліван виклав аргументи "за" і "проти", але не зайняв жодної позиції. Карпентер стверджував, що Росія навряд чи змістовно відреагує на послаблення американських збройових обмежень та заявив, що кампанія гібридної війни буде продовжуватися незалежно від цього. Браун і Остін не погодилися, стверджуючи, що Росія може піти на ескалацію в інші способи, в тому числі націлившись на американських військових за кордоном. Кірбі погодився. Байден не дійшов негайного висновку, сказавши своїй команді, що йому треба подумати. Але незабаром президент США знову відмовився від цієї ідеї", - йдеться в матеріалі.

Видання звернулося до Пентагону, проте там не надали відповіді на те, скільки обіцяної зброї із запасів США було доставлено в Україну в 2024 році. Речник Пентагону заявив, що станом на 10 січня США поставили 89% критично важливих боєприпасів та 94% протитанкових систем.

План, який все ще діяв, коли Трамп вступив на посаду 20 січня, передбачає поставку більшої кількості бронетехніки наступного літа, сказав інший американський чиновник.

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