Адміністрація Байдена сповільнила поставки зброї до України у 2024 році, - Reuters
Адміністрація Джо Байдена сповільнила поставку зброї до України у 2024 році. Київ отримав лише половину обіцяної допомоги.
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Так, двоє помічників конгресменів, американський чиновник розповіли, що до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році з американських запасів.
Джерела видання заявили, що на початок грудня 2024 року Україна отримала лише 30% обіцяних бронемашин.
"Рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися не лише через багатомісячні затримки в Конгресі, але й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією, а також через занепокоєння з приводу того, чи достатніми є американські запаси озброєнь. Плутанини додавала хаотична система відстеження озброєнь, в якій навіть визначення поняття "доставлено" відрізнялося в різних видах збройних сил США", - пише Reuters.
Затримки позначилися під час ухвалення Конгресом рішення про передачу додаткової допомоги України, що затягнулося на місяці. Попри те, що у Байдена згодом заявили, що об'єми допомоги різко зросли, щомісячна допомога від США досягла середньомісячного показника в розмірі $1,1 млрд, що не більше, ніж у 2022 році.
Видання зазначає, що за останні 12 місяців президентства Байдена Україна втратила майже всю територію, яку відвоювала під час контрнаступу у 2023 році. Аналітики стверджують, що чіткого зв'язку між затримками допомоги та втратами територій Україною немає, проте з боку ЄС та США не було чітких стратегічних кроків.
Після зняття своєї кандидатури із президентських виборів Байден запитував оточення щодо зняття обмеження на поставки зброї, проте думки його радників розділилися.
"Салліван виклав аргументи "за" і "проти", але не зайняв жодної позиції. Карпентер стверджував, що Росія навряд чи змістовно відреагує на послаблення американських збройових обмежень та заявив, що кампанія гібридної війни буде продовжуватися незалежно від цього. Браун і Остін не погодилися, стверджуючи, що Росія може піти на ескалацію в інші способи, в тому числі націлившись на американських військових за кордоном. Кірбі погодився. Байден не дійшов негайного висновку, сказавши своїй команді, що йому треба подумати. Але незабаром президент США знову відмовився від цієї ідеї", - йдеться в матеріалі.
Видання звернулося до Пентагону, проте там не надали відповіді на те, скільки обіцяної зброї із запасів США було доставлено в Україну в 2024 році. Речник Пентагону заявив, що станом на 10 січня США поставили 89% критично важливих боєприпасів та 94% протитанкових систем.
План, який все ще діяв, коли Трамп вступив на посаду 20 січня, передбачає поставку більшої кількості бронетехніки наступного літа, сказав інший американський чиновник.
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Американці навчились симулювати посмішку.
Приходить афро-американська сім я, хоче купити дім, а рієлтори білі з фейковою посмішкою, розказують, що в них немає опцій, приходіть через місяць, все зроблять щоб не продати.
Ось так вони до нас відносяться, як до негрів.
Захід, за нашими спинами домовився симулювати поставки зброї щоб Україна не могла виграти цю війну, щоб не злити росію. Но не говорити прямо, фейкові посмішки, потужні промови про підтримку демократії бла бла бла.
а більшість американців, навіть не знають, де наша держава знаходиться і всі їх відомості це з статей про корупційні скандали та з інтерв'ю добровольців, що воювали в іноземному легіоні, та розповідали не досить хороші факти про організацію управління... Та з роликів боїв в соцмережах, які вже перетворились на таке собі реаліті шоу...
Один фонд Блекрок який є найбільшим лобістом в штатах у нього 37 трлн активів в управлінні
Щодо цін на озброєння ф35 та Ф22 виграє в повітрі у су35, тому порівняння недоречне, хіба з ф35 блок 50 порівнювати де ціни однакові
Сложная ситуация сложилась как вне так и внутри страны.
А по факти частина американских ЗМІ вже лягла під Трампа як колись в Україні під Зелю... А частина з під нього не вилазила.
И сказали бы, - Мы пахали, мы помагали на 700 млрд$ или на 700000 млрд$ - иди, проверь
Звісно немає. Якісь пів року посиділи без зброї, що тут такого?
Якась 2-га армія світу наступає, ну що там її стримувати без зброї, господи...
А всі співпадіння , що 2024 оновив рекорди по втратам територій, це просто співпало.
трамп, гамно гамно гамно
тільки владімір зєлєнскай!
- як же низько впала Америка ... а потім дивуються , що ними хто завгодно дупу витирає ...((
Що там з Трампом?
Теж поставки "на паузі" чи ні?!
А то, що-то підозріло мовчать про поставки озброєння...
Ну а від Трампона чогось очікувати не доводиться.
Про поставки озброєння він підозріло МОВЧИТЬ.
-Почему Байден затягивал помощь Администрация боялась эскалации конфликта с Россией и избегала поставок тяжелого вооружения до последнего. Руководство США опасалось ослабления собственных военных запасов. Некоторые чиновники высказывали мнение, что Украина не использует вооружение эффективно, перекладывая ответственность за потери на Киев. Однако источники внутри администрации признают: если бы поставки шли быстрее, ситуация на фронте была бы совсем другой.
-Лицемерие администрации Байдена Джо Байден не раз публично заявлял о своей поддержке Украины, но за этими словами скрывалась реальная политика затягивания помощи. Даже внутри Белого дома многие были шокированы, когда в декабре 2023 года Байден вдруг заявил, что "США хотят, чтобы Украина выиграла войну", ведь ранее его администрация действовала так, будто хочет обратного.
Мы что, должны как Трамп, поплеваться на его предшественника?
Если он делал ошибки, то об этом нужно было говорить во время его срока президентства, а в спину говорят только непорядочные люди.