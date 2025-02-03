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Адміністрація Байдена сповільнила поставки зброї до України у 2024 році, - Reuters

Байден сповільнив поставки зброї в Україну у 2024 році

Адміністрація Джо Байдена сповільнила поставку зброї до України у 2024 році. Київ отримав лише половину обіцяної допомоги.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так, двоє помічників конгресменів, американський чиновник розповіли, що до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році з американських запасів.

Джерела видання заявили, що на початок грудня 2024 року Україна отримала лише 30% обіцяних бронемашин.

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"Рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися не лише через багатомісячні затримки в Конгресі, але й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією, а також через занепокоєння з приводу того, чи достатніми є американські запаси озброєнь. Плутанини додавала хаотична система відстеження озброєнь, в якій навіть визначення поняття "доставлено" відрізнялося в різних видах збройних сил США", - пише Reuters.

Затримки позначилися під час ухвалення Конгресом рішення про передачу додаткової допомоги України, що затягнулося на місяці. Попри те, що у Байдена згодом заявили, що об'єми допомоги різко зросли, щомісячна допомога від США досягла середньомісячного показника в розмірі $1,1 млрд, що не більше, ніж у 2022 році.

Видання зазначає, що за останні 12 місяців президентства Байдена Україна втратила майже всю територію, яку відвоювала під час контрнаступу у 2023 році. Аналітики стверджують, що чіткого зв'язку між затримками допомоги та втратами територій Україною немає, проте з боку ЄС та США не було чітких стратегічних кроків.

Після зняття своєї кандидатури із президентських виборів Байден запитував оточення щодо зняття обмеження на поставки зброї, проте думки його радників розділилися.

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"Салліван виклав аргументи "за" і "проти", але не зайняв жодної позиції. Карпентер стверджував, що Росія навряд чи змістовно відреагує на послаблення американських збройових обмежень та заявив, що кампанія гібридної війни буде продовжуватися незалежно від цього. Браун і Остін не погодилися, стверджуючи, що Росія може піти на ескалацію в інші способи, в тому числі націлившись на американських військових за кордоном. Кірбі погодився. Байден не дійшов негайного висновку, сказавши своїй команді, що йому треба подумати. Але незабаром президент США знову відмовився від цієї ідеї", - йдеться в матеріалі.

Видання звернулося до Пентагону, проте там не надали відповіді на те, скільки обіцяної зброї із запасів США було доставлено в Україну в 2024 році. Речник Пентагону заявив, що станом на 10 січня США поставили 89% критично важливих боєприпасів та 94% протитанкових систем.

План, який все ще діяв, коли Трамп вступив на посаду 20 січня, передбачає поставку більшої кількості бронетехніки наступного літа, сказав інший американський чиновник.

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Автор: 

Байден Джо (2893) війна (1436) США (23410) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+15
А помните как фрики на цензоре кидались на каждого кто маразмата Байдена обличал? Байдену в рашке надо памятник ставить за спасение блинолопатного путинленда. Три года все делалось что бы мы не дай бог расее угрозу не представляли.
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03.02.2025 15:51 Відповісти
+8
И, кстати, когда сильно гонят на Байдена, я прошу вспомнить что именно сделан наш "гений дипломатии и политики" на второй день после прихода Байдена на пост президента США, Правильно - открыл уголовное дело (!!) против Байдена и Порошенко по мотивам пленок агента ФСБ Деркача. Вот чтобы что? Это же надо было так ненавидеть Пороха чтобы напрочь отобрало остатки мозгов.
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03.02.2025 16:09 Відповісти
+7
Союзнички. Весь світ боїться *****.
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03.02.2025 15:46 Відповісти
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Союзнички. Весь світ боїться *****.
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03.02.2025 15:46 Відповісти
Зє винний. Бо він ракети покраде.
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03.02.2025 15:53 Відповісти
Покрав недоставлену зброю, десь в районі тихого океану, летів на нептуні зацепив гаком і кинув в сітку.
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03.02.2025 16:34 Відповісти
Українці створили карго-культ Заходу, тепер прозрівають.

Американці навчились симулювати посмішку.

Приходить афро-американська сім я, хоче купити дім, а рієлтори білі з фейковою посмішкою, розказують, що в них немає опцій, приходіть через місяць, все зроблять щоб не продати.

Ось так вони до нас відносяться, як до негрів.

Захід, за нашими спинами домовився симулювати поставки зброї щоб Україна не могла виграти цю війну, щоб не злити росію. Но не говорити прямо, фейкові посмішки, потужні промови про підтримку демократії бла бла бла.
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03.02.2025 16:39 Відповісти
рашистська агентура при "байді",як і при "трампі" чітко виконує поставлені куйлом завдання...
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03.02.2025 15:48 Відповісти
Яка агентура, вони в першу чергую вирішують свої економічні інтереси та геополітичні... Тому що Байден то президент США а не України...

а більшість американців, навіть не знають, де наша держава знаходиться і всі їх відомості це з статей про корупційні скандали та з інтерв'ю добровольців, що воювали в іноземному легіоні, та розповідали не досить хороші факти про організацію управління... Та з роликів боїв в соцмережах, які вже перетворились на таке собі реаліті шоу...
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03.02.2025 15:53 Відповісти
вони вирішують свої інтереси, а рашистська агентура вирішує інтереси куйла.І для вирішення інтересів куйла ,витрачаються млрд нафтодоларів ,для скупу в роздріб і оптом світових політиків, котрі мають бути локомотивами ,які протягують інтереси куйла по цілому світі.Приклади знайдеш сам, їх дуже багато.Це і є рашистське реаліті шоу
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03.02.2025 16:06 Відповісти
И, кстати, когда сильно гонят на Байдена, я прошу вспомнить что именно сделан наш "гений дипломатии и политики" на второй день после прихода Байдена на пост президента США, Правильно - открыл уголовное дело (!!) против Байдена и Порошенко по мотивам пленок агента ФСБ Деркача. Вот чтобы что? Это же надо было так ненавидеть Пороха чтобы напрочь отобрало остатки мозгов.
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03.02.2025 16:09 Відповісти
И, кстати, когда сильно гонят на Байдена,,,,- Правда - це не "гониво" .Подобається вона Вам ,а чи кому іншому - немає ніякого значення. Вона підкріплена реальними справами ..Про не українського, але "зеленого" "правда теж його справами говорить .
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03.02.2025 16:14 Відповісти
Ну, мы не выбирали себе президентом Байдена. И проблемы США для него обязаны быть на первом месте, на то он и президент США.
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03.02.2025 16:20 Відповісти
говоримо про конкретні речі,Ви переключаєтесь на приготування салату "олів'є" Мова ,в даному випадку іде конкретно про постачання зброї Україні.
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03.02.2025 16:24 Відповісти
Я и говорю про конкретные речи. От которых напрямую зависели поставки вооружения. Принимая все решения он обязан был думать о наибольшей выгоде для США как президент этой страны. И снова повторю. Чтобы не зависеть от других и их решений нам нужно было усиленно развивать свою армию и свою оборонку. Но увы, наше "мудрое" население решило иначе, бассейны со стадионами оказались важнее.
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03.02.2025 16:29 Відповісти
конкретні речі ,в даному випадку-"Адміністрація Байдена сповільнила поставки зброї до України у 2024 році, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3533737-а "оправдуюче олів'є " від Вас зовсім не про це, а конкретно ""Принимая все решения он обязан был думать о наибольшей выгоде для США как президент этой страны. И снова повторю. Чтобы не зависеть от других и их решений нам нужно было усиленно развивать свою армию и свою оборонку. Но увы, наше "мудрое" население решило иначе, бассейны со стадионами оказались важнее" .на цьому дякую
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03.02.2025 16:46 Відповісти
Ниче не разобрал в этом потоке ... но дякую
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03.02.2025 16:49 Відповісти
Бюджет всіє раші трохи більший за бюджет Каліфорнії, про Техас навіть мовчу, про які міліарди долларів ви несете....

Один фонд Блекрок який є найбільшим лобістом в штатах у нього 37 трлн активів в управлінні
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03.02.2025 16:12 Відповісти
про які міліарди долларів ви несете....Про ті,які куйло до сьогодні витрачає на війну ,окупацію України і геноцид українців...Про ті, котрі по світі зараховані на підставні особи, підконтрольні куйлу,на рахунки котрих ішли на протязі десятків років млн доларів ,для майбутнього фінансування війни в Україні.
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03.02.2025 16:21 Відповісти
З ваших слів я зрозумів що ху..ло купив адміністрацію Байдена, я вам пояснив в цифрах, що в нього немає таких грошей там основні лобісти то американські компанії
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03.02.2025 17:31 Відповісти
я вам пояснив в цифрах ,,,,що толкового і правдивого може пояснити та людина ,котра слухала про що "свистів" прорашистський агент "салоіван " ,котрий є для неї авторитетним "бла бла бла " ."шерлок" без "холмса"
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03.02.2025 22:10 Відповісти
В Каліфорнії більший трохи бюджет і це не найбільший в штатах... субєктивна думка, там в кожному штаті по різному рахують бюджетні витрати...

Щодо цін на озброєння ф35 та Ф22 виграє в повітрі у су35, тому порівняння недоречне, хіба з ф35 блок 50 порівнювати де ціни однакові
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03.02.2025 17:30 Відповісти
Повторю, я уже как-то писал. Я встречал несколько раз статьи и комментарии не последних на Западе людей, где прямым текстом говорят что коллективный Запад боится до зубов вооружать Украину, т.к. наше население на выборах может снова выбрать Януковича дубль 3 и повторить грузинский сценарий. И я их понимаю, как мне этого не жаль. Я сам не уверен кого выберет наше "мудрое" население, снова "уставшее от войны" как в 2019.
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03.02.2025 16:07 Відповісти
Не знаю що там говорять, я чув слова Салівана на початку війни що небезпечно щоб Україна виграла війну, тому що в раші може відбутись політична дестабілізації та прийти неадекватні політики до влади... а там ЯО та ресурси які можуть спровокувати сильну інфляцію
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03.02.2025 16:14 Відповісти
Одно другого не отменяет. Скорее наоборот. Чтобы не зависеть от других нам нужно было усиленно развивать свою армию и оборонку. Но увы, наше "мудрое" население решило иначе, бассейны со стадионами оказались важнее.
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03.02.2025 16:17 Відповісти
А помните как фрики на цензоре кидались на каждого кто маразмата Байдена обличал? Байдену в рашке надо памятник ставить за спасение блинолопатного путинленда. Три года все делалось что бы мы не дай бог расее угрозу не представляли.
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03.02.2025 15:51 Відповісти
Тю, і зараз маразматик на Байдена кидається . Фрік маацуковске просто тупой
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03.02.2025 15:56 Відповісти
Типа назваться "Пофисталом Дидославным" под канадским флагом -это не признак фрика.
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03.02.2025 16:03 Відповісти
если у тебя мозгов нету понять что это сарказм на победобесных ватанов то это твои проблемы
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03.02.2025 16:11 Відповісти
Значит у меня нет проблем. Но фриковатость твоего ника никуда не денется.
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03.02.2025 16:31 Відповісти
То кацап якого ще не забанили
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03.02.2025 16:17 Відповісти
Та ****** такие же как и кацапы, свою выгоду имеют, а на Украину им насрать. Те кто крохами нам помагаю только желают чужими руками ослабить рф.
Сложная ситуация сложилась как вне так и внутри страны.
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03.02.2025 16:23 Відповісти
Зато зараз як зброї поперло... Що навіть Зеля вже каже за необхідність миру замовчуючи на яких умовах.
А по факти частина американских ЗМІ вже лягла під Трампа як колись в Україні під Зелю... А частина з під нього не вилазила.
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03.02.2025 19:22 Відповісти
Если бы победила Харрис, то Украину плавно бы довели до сдачи без оружия = это 100%
И сказали бы, - Мы пахали, мы помагали на 700 млрд$ или на 700000 млрд$ - иди, проверь
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03.02.2025 23:10 Відповісти
А той чиновник не казав, як Україні дотягнути до літа,з такою американською допомогою
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03.02.2025 15:53 Відповісти
Сповільнила за допомогою трампістів, які блокували
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03.02.2025 15:54 Відповісти
Животное тупое, 3 года Трамп блокировал? Где лендлиз который обещали?
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03.02.2025 15:57 Відповісти
Ішак тебе іже не задовольняє? Біда яка
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03.02.2025 16:02 Відповісти
******, в повідомленні 2024 рік, а не про три роки
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03.02.2025 16:20 Відповісти
еще раз дебилоид где лендлиз от Байдена?) 3 года кто мешал нормально оружие поставлять? больше тебе клоуну не буду отвечать, выпей таблеток
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03.02.2025 16:50 Відповісти
******, тут цю херню про лендліз навіть беззубі вже пережували та висрали, а ти все ніяк не вгоманишся.
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03.02.2025 18:10 Відповісти
просто у Байдена вже давно склероз чи деменція, і було зрозуміло, що от-от він уже не буде президентом, не було кому взяти на себе відповідальність. Це ситуації, коли лідер ніби є, але фактично лідерства нема.
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03.02.2025 15:58 Відповісти
а може так задумано, спочатку звалять свій провал у міжнародних відносинах на одного старого-склеротика, а потім на іншого старого-маразматика, але загалом "нація американців" - велика, скоро і Америку зроблять більшою "як ніколи раніше"
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03.02.2025 16:05 Відповісти
> "Аналітики стверджують, що чіткого зв'язку між затримками допомоги та втратами територій Україною немає"

Звісно немає. Якісь пів року посиділи без зброї, що тут такого?
Якась 2-га армія світу наступає, ну що там її стримувати без зброї, господи...
А всі співпадіння , що 2024 оновив рекорди по втратам територій, це просто співпало.
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03.02.2025 16:00 Відповісти
А ще немає зв'язку між закликами американців до зниження мобілізаційного віку - втратами на фронті - браку бронетехніки.
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03.02.2025 16:10 Відповісти
Ще багато лайна вилізе про цих "стоячів з Україною стільки скільки буде потрібно". Сволота цинічна.
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03.02.2025 16:00 Відповісти
байден, гамно гамно гамно
трамп, гамно гамно гамно
тільки владімір зєлєнскай!
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03.02.2025 16:02 Відповісти
Владімір зєлєноє гамно гамно гамно
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03.02.2025 16:17 Відповісти
Хм, трампон взагалі зупинив
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03.02.2025 16:05 Відповісти
Трампон сказав, що зупинить - Трапон зупинив. Байден сказав, що https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/26/7195021/ Україна обов'язково переможе - пообіцяв умовних 1000 бредлі - надав аж 300.
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03.02.2025 16:13 Відповісти
Не дивно. Бо вже після того,як Бідона охмурив його помічник Сєліванов(по ангельскі Сєлліван) та чорна Камалиха,стало ясно,що дєд-мопєд, багато допомоги нам не дасть,а буде тілько обіцяти та бурчати на Путлєра...
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03.02.2025 16:06 Відповісти
..щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією, Джерело: https://censor.net/ua/n3533737.
- як же низько впала Америка ... а потім дивуються , що ними хто завгодно дупу витирає ...((
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03.02.2025 16:06 Відповісти
Мені інколи здається, що демократи допомагали Україні як дід мороз із дитячого фільму "Морозко". Коли дід вивіз доньку до лісу, вона сидить під ялиною, а він бігає навкруги і питає: "Холодно ль тебе девица, холодно ль тебе красная?" Замість надати більше зброї, вони вирішили допомагати через USAID. Розбили трансформатор - дали, розбили ще - знов дали. Як у старому анекдоті про доповідь голови колгоспу: "Цього року ми засіли 200 га картоплі, але всю її з'їв клятий довгоносик. То наступного ми засіємо 500 га, нехай він падлюка вдавиться."
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03.02.2025 16:08 Відповісти
Ви плутаєте USAI та USAID. USAID це підтримка виключно гуманітарних проектів. А ось USAI це один з декількох каналів, за якими нам постачали зброю. Але він не був призначений для її безпосереднього надання. На ці гроші укладали довгострокові контракти на виробництво зброї для України, які мали бути виконаними через декілька років. Тобто тут і зараз нам нічого не давали. Для цього був інший канал - PDA. Це те, що нам тут презентували як чудову альтернативу лендлізу. Типу, на шару все дають, тому радіємо та беремо. Але, як з'ясувалося, давали далеко не все і не у тих кількостях, на які ми сподівалися. Ба більше, як ми бачимо, щн й не додавали.
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03.02.2025 16:18 Відповісти
Вау!!! Яка сенсаційна новина! А ніхто про це не здогадувався, ні?
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03.02.2025 16:11 Відповісти
Тоді було не на часі, бо Байден мав підтримати "план перемоги". А він всіх киданув, не пішов на вибори і "план" не підтримав.
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03.02.2025 16:15 Відповісти
А трамподжонсон не в 24 тормозив півроку?
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03.02.2025 16:13 Відповісти
Трампісня цього в упор не бачить..
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03.02.2025 19:25 Відповісти
Так, двоє помічників конгресменів розповіли... Я бі не особенно доверял єтой информации. Там сейчас за бутилку виски на Байдена, чтобі угодить Трампу что угодно расскажут.
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03.02.2025 16:16 Відповісти
Та ПОХ вже на Байдена.
Що там з Трампом?
Теж поставки "на паузі" чи ні?!
А то, що-то підозріло мовчать про поставки озброєння...
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03.02.2025 16:19 Відповісти
Не тихо. Військова допомога США має покрити потреби України в озброєнні до кінця 2025 року, - Держдеп Джерело: https://censor.net/ua/n3525645

Ну а від Трампона чогось очікувати не доводиться.
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03.02.2025 16:24 Відповісти
Ну так я і питаю "ЩО ТРАМП?"
Про поставки озброєння він підозріло МОВЧИТЬ.
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03.02.2025 16:26 Відповісти
Байден з тої породи політиків, які перед другою світовою війною заохочували двох європейських гангстерів Сталіна і Гітлера і "прімкнувшім к нім" Муссоліні, вели "політику" замирення, а потім, здавали Гітлеру - Сталіну своїх слабших сусідів в заміну на "вічний мир" - Мюнхен38, Чемберлен, Чехословаччина. Мюнхен38 заохотив Сталіна - березень 1939 року агресія проти Фінляндії. А сусіди Фінляндії, які потім були окуповані Гітлером навіть не пропускали у Фінляндію добровольців - зберігали цнотливість нейтралітету. Історія передвоєнної Європи ганебно-боягузлива опортуністична, як і політика Байдена, ЄС, НАТО...
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03.02.2025 16:20 Відповісти
Це не відкриття. А ******** тампон Україну ***** здасть повністю.
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03.02.2025 16:30 Відповісти
Журналисты выяснили, что администрация Байдена намеренно замедляла поставки вооружений Украине, затягивая процесс принятия решений и создавая искусственные бюрократические барьеры. Эта политика стала одной из причин значительных территориальных потерь Украины в 2024 году. Байден мог помочь больше, но не сделал этого, показав слабость и трусость перед Россией.
-Почему Байден затягивал помощь Администрация боялась эскалации конфликта с Россией и избегала поставок тяжелого вооружения до последнего. Руководство США опасалось ослабления собственных военных запасов. Некоторые чиновники высказывали мнение, что Украина не использует вооружение эффективно, перекладывая ответственность за потери на Киев. Однако источники внутри администрации признают: если бы поставки шли быстрее, ситуация на фронте была бы совсем другой.
-Лицемерие администрации Байдена Джо Байден не раз публично заявлял о своей поддержке Украины, но за этими словами скрывалась реальная политика затягивания помощи. Даже внутри Белого дома многие были шокированы, когда в декабре 2023 года Байден вдруг заявил, что "США хотят, чтобы Украина выиграла войну", ведь ранее его администрация действовала так, будто хочет обратного.
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03.02.2025 16:41 Відповісти
Ця "інформація" - це очевидна маніпуляція для всіяких корисних ідіотів. Само ствердженя "… половини від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році …" є спекуляцією, висмоктаною з пальця. І так далі по тьексту. Дивує кількість тупих псевдо-експертів в питаннях "скільки США (нібито) повинні надати чогось там Україні за конкретний період" в коментах. Адже обережно з висновками.
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03.02.2025 17:08 Відповісти
Зачем нам сегодня эта информация?

Мы что, должны как Трамп, поплеваться на его предшественника?

Если он делал ошибки, то об этом нужно было говорить во время его срока президентства, а в спину говорят только непорядочные люди.
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03.02.2025 17:12 Відповісти
Ну і навіщо мені ця інформація ?
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03.02.2025 17:16 Відповісти
Подивимось хто з поміж Обами, Байдена і Трампа виявиться ... більшим "Чемберленом"...
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03.02.2025 17:46 Відповісти
 
 