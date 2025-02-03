Погана погода і недосвідченість персоналу: Швеція не знайшла доказів диверсії щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі

У прокуратурі Швеції стосовно пошкодження телекомунікаційного кабелю у Балтійському морі заявили, що "ніякої диверсії не було".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство зараз чітко показує, що ніякої диверсії не було. Ми вважаємо, що пошкодження кабелю передавання даних пов'язане з поганими погодними умовами, а також із неадекватним обладнанням судна і відсутністю в персоналу навичок мореплавства", - заявив прокурор Матс Люнквіст.

Він стверджує, що розслідування підтвердило, що відповідальним за пошкодження кабелю є затримане владою судно Vezhen.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні кабелю в Балтійському морі

Зазначається, що Швеція звільнила вантажне судно Vezhen, яке було затримано минулого тижня і підозрювалося в пошкодженні кабелю передання даних.

Нагадаємо, 26 січня в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м. Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.