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Новини
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Погана погода і недосвідченість персоналу: Швеція не знайшла доказів диверсії щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі

Пошкодження кабелю в Балтійському морі

У прокуратурі Швеції стосовно пошкодження телекомунікаційного кабелю у Балтійському морі заявили, що "ніякої диверсії не було".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство зараз чітко показує, що ніякої диверсії не було. Ми вважаємо, що пошкодження кабелю передавання даних пов'язане з поганими погодними умовами, а також із неадекватним обладнанням судна і відсутністю в персоналу навичок мореплавства", - заявив прокурор Матс Люнквіст.

Він стверджує, що розслідування підтвердило, що відповідальним за пошкодження кабелю є затримане владою судно Vezhen.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні кабелю в Балтійському морі

Зазначається, що Швеція звільнила вантажне судно Vezhen, яке було затримано минулого тижня і підозрювалося в пошкодженні кабелю передання даних.

Нагадаємо, 26 січня в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м. Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Автор: 

Балтія (351) Швеція (969) кабель (54)


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Топ коментарі
+19
Цікаво, що шведи скажуть, коли на Стокгольм прилетить іскандер? Мабуть - нещасне дитинство рашистського ракетчика, авітаміноз і погане виховання?
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03.02.2025 17:17 Відповісти
+10
їм сцють в очі, а вони нічого не бачать

світ остаточно ******** і котиться в обійми авторитаризму

гнітить те, що невже вони не розуміють наслідки такої "політики"
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03.02.2025 17:42 Відповісти
+9
терпіли малохольні
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03.02.2025 17:16 Відповісти
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"Крок вперед - два кроки назад..." - десь я уже це чув!
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03.02.2025 17:15 Відповісти
терпіли малохольні
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03.02.2025 17:16 Відповісти
Лол
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03.02.2025 17:17 Відповісти
Цікаво, що шведи скажуть, коли на Стокгольм прилетить іскандер? Мабуть - нещасне дитинство рашистського ракетчика, авітаміноз і погане виховання?
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03.02.2025 17:17 Відповісти
Скоріше б вже прилетів!!!
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03.02.2025 18:58 Відповісти
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03.02.2025 17:18 Відповісти
Болотний газ, у свою чергу, підірвав телекомунікаційний кабель до Швеції. 😂
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03.02.2025 17:20 Відповісти
Шведський камшот !
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03.02.2025 17:19 Відповісти
ДБЛИ БЛДЬ!!
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03.02.2025 17:22 Відповісти
Навіть нічого писати не хочется (окрім матюків).
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03.02.2025 17:25 Відповісти
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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03.02.2025 17:25 Відповісти
Якась дитяча відмазка.
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03.02.2025 17:27 Відповісти
Оскільки напису «Це диверсія» не було залишено, шведська влада дійшла до висновку, що це не диверсія.
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03.02.2025 17:29 Відповісти
"какіє ваши доказатєльства? - 2"
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03.02.2025 17:36 Відповісти
Миші з'їли ©
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03.02.2025 17:36 Відповісти
а також із неадекватним обладнанням судна і відсутністю в персоналу навичок мореплавства

Судя по всему, "неадекватными" является прокуратура Швеции...
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03.02.2025 17:37 Відповісти
Кацапи за скільки років навчились таке робити професійно, без слідів
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03.02.2025 17:38 Відповісти
Судно належить болгарській Navibulgar, екіпаж болгарський.

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03.02.2025 17:42 Відповісти
їм сцють в очі, а вони нічого не бачать

світ остаточно ******** і котиться в обійми авторитаризму

гнітить те, що невже вони не розуміють наслідки такої "політики"
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03.02.2025 17:42 Відповісти
Навіть не смішно. Новеньке судно 2022 року побудови не мало ********* навігаційного обладнання та на ньому працювали люди без досвіду роботи на морських комерційних суднах. Це якийсь парадокс. А ще цікаво де були ці всі судна та їх екіпажі до початку повномасштабної війни в Україні? Чому на Балтиці не було пошкоджень підводних комунікацій. Як мінімум, з такою частотою. А зараз як з відра безпорадні моряки на необладнаних старих і новесеньких суднах кремсають підводні труби та кабелі направо-наліво. Якщо ви вважаєте що екіпажі непідготовлені та недостатньо обладнання то перевіряйте папери та оснащення всіх суден ще до заходу у проливи. Короче, галіма відмазка. Просто жме очко сказати покидьку що він покидьок.
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03.02.2025 17:52 Відповісти
Коли їх намагались взяти на АБОРДАЖ, з іншого боку судна "ненавчений екіпаж" професійно викидав за борт всі докази "професійної роботи екіпажу".
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03.02.2025 18:47 Відповісти
Так. Все ЖПС обладнання, електронні навігаційні карти, ехолоти і радари. Залишили тільки секстан та підзорну трубу часів Магелана. Тому й кидали якорь де попало. Як і всі інші ,,ненавчені,, що також кидали якорі навмання але чогось виключно в потрібному для пошкодження місці.
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03.02.2025 18:55 Відповісти
🙈🙉🙊, coward's.
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03.02.2025 18:00 Відповісти
і так десять раз ,по кабелю ...випадково ...шведи, такі сер* иві ?
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03.02.2025 18:26 Відповісти
А там моряки или гражданские?
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03.02.2025 18:27 Відповісти
То НАФіга Швеція вступила в НАТО. Щоб показувати світу колір свого лайна ?
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03.02.2025 18:44 Відповісти
судно належить болгарській компанії йшло з болгарським екіпажем, навіть якщо їх купили, болгарія теж в альянсі, який би скандал був, тому все випадково
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03.02.2025 19:17 Відповісти
 
 