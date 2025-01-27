Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні кабелю в Балтійському морі

Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією в неділю, 26 січня.

Про це йдеться у повідомленні служби безпеки Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах попереднього розслідування було вжито низку заходів, зокрема захоплено судно, яке підозрюється у здійсненні саботажу", - зазначається в заяві.

Наразі Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування. У відомстві кажуть, що йдеться про серйозний злочин, який може частково бути спрямований проти шведських інтересів.

Очолює розслідування прокурор Державного управління з питань безпеки.

Назву судна й інші подробиці влада Швеції поки не повідомляє.

Раніше повідомлялося, що Національні Збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC) у Балтійському морі. Ідентифіковане судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти і прямує до Росії.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

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Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

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