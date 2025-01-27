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Новини
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Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні кабелю в Балтійському морі

Судно, яке могло пошкодити кабель в Балтиці, затримано Швецією

Швеція затримала судно, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю між Швецією та Латвією в неділю, 26 січня.

Про це йдеться у повідомленні служби безпеки Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах попереднього розслідування було вжито низку заходів, зокрема захоплено судно, яке підозрюється у здійсненні саботажу", - зазначається в заяві.

Наразі Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування. У відомстві кажуть, що йдеться про серйозний злочин, який може частково бути спрямований проти шведських інтересів.

Очолює розслідування прокурор Державного управління з питань безпеки.

Назву судна й інші подробиці влада Швеції поки не повідомляє.

Раніше повідомлялося, що Національні Збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC) у Балтійському морі. Ідентифіковане судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти і прямує до Росії.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Читайте також: Глава МЗС Литви Будріс щодо нового пошкодження кабелю у Балтійському морі: "Тіньовий флот" ставить під загрозу критично важливу інфраструктуру

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Читайте також: Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

Автор: 

затримання (4350) Швеція (965) кабель (54)


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Топ коментарі
+24
Поки не знайдуть на судні ведмедя в ушанці з червоною зіркою - не повірять
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27.01.2025 00:06
+15
втопіть всіх на хєр
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27.01.2025 00:07
+15
Що повинно статись, щоб була адекватна реакція на дії рашкостану? Ядерна атака на країну НАТО? Чи подивляться на яку саме країну, а потім будуть вирішувати чи застосовувати 5 статтю чи ще почекати?
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27.01.2025 00:31
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Поки не знайдуть на судні ведмедя в ушанці з червоною зіркою - не повірять
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27.01.2025 00:06 Відповісти
різати кабеля цивільним судном -дебільно !

його ж оразу видно після пошкодження кабелів

.
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27.01.2025 00:17 Відповісти
Это старое корыто никому не нужно и оно уже ничего не стоит. Мусор с отрицательной стоимостью. Как-раз подходит для подобных задач.
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27.01.2025 00:26 Відповісти
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27.01.2025 01:06 Відповісти
як європейці пропускають такі екологічно небезпечні корита в Балтику ?

.
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27.01.2025 01:34 Відповісти
Это вопрос не ко мне. В мире много старья. Если оно везет какую-нибудь нетоксичную руду или что-то подобное и застраховано - нет причин не пускать.
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27.01.2025 10:47 Відповісти
Його (цивільне судно) видно на радарі і супутникових знімках і до, і після можливого пошкодження підводних кабелів. Але як в суді довести, що пошкодження було навмисним?
Невдалі дії команди, який невідомо точне місце, траса розташування кабелю...
Заглох двигун, для ремонту кинули якір, який "випадково" зачепив кабель...
Зрозуміло, що капітан судна отримав від терористів необхідну інформацію і точно знав, якими будуть наслідки використання якору для тралення кабеля. Але він про це мовчатиме...
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27.01.2025 02:07 Відповісти
втопіть всіх на хєр
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27.01.2025 00:07 Відповісти
+ 100!

на дальніх підходах до Даньських проливів

.
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27.01.2025 00:19 Відповісти
Запретить якорные стоянки не??? Только с запросом лоцмана не??
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27.01.2025 00:11 Відповісти
толку ?

якщо на судні рузький человєчєк з ножицями для кабелів

.
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27.01.2025 00:18 Відповісти
Може не на палубі? Щось років зо два тому, дебілів з ножицями та якорями не було!
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27.01.2025 00:28 Відповісти
не на палубі, звісно ж

не було такого, бо "беруть на слабо" НАТО

.
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27.01.2025 00:51 Відповісти
Слабо ОTANу як? Тіки правила судноплавства корегувати...
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27.01.2025 01:27 Відповісти
екологічна небезпека і хай гуляють по СевМорПуті !

.
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27.01.2025 01:36 Відповісти
Чому ті корита тягають якорі по дну? І чому в останній час так часто? Чи воно і раніше так було? Нє, ну, кинув якір, то і стій на ньому, чи там такі течії, що встояти на якорі неможливо? А якщо кинув якір і пливеш далі, то якого #єра?
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27.01.2025 00:20 Відповісти
щоб порізати кабель. А ви для чого подумали? 🤣
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27.01.2025 00:22 Відповісти
Там, мабуть, і якір особливий має бути?
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27.01.2025 00:29 Відповісти
Ну, порізали, чому ж висновки розслідувань - ненавмисно? Значить, так можна було? Ні#єра не розумію...
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27.01.2025 08:43 Відповісти
Якірни стоянки визначити. Лоцманів обов'язково при чому. Транподер вимкнув - разстріл з конфіскацією.
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27.01.2025 01:29 Відповісти
сподіваюся хоч ці не дадуть задню і не будуть соплі жувати
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27.01.2025 00:21 Відповісти
Що повинно статись, щоб була адекватна реакція на дії рашкостану? Ядерна атака на країну НАТО? Чи подивляться на яку саме країну, а потім будуть вирішувати чи застосовувати 5 статтю чи ще почекати?
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27.01.2025 00:31 Відповісти
Поки Єпропа буде робити вигляд що кацапи тут нідочого і їм все сходитиме з рук це і далі буде продовжуватися.
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27.01.2025 00:49 Відповісти
Торпеду в борт. Всі почнуть уважно стежити де кидають якір.
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27.01.2025 01:12 Відповісти
Це Юрій Лоза на малєнькам плату?)
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27.01.2025 04:45 Відповісти
От просто заздрю терпінню європолітиків. Розривати відносини з державою-терористом та бойкот на усіх ланках.
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27.01.2025 07:54 Відповісти
Беспомощность и несостоятельность таких развитых стран, как Швеция, Норвегия, Финляндия и

других, которых рашисты рвут на части своими якорями, просто поражает!

Неужели вы в таком маленьком море не можете коллективно обеспечить охрану своих

коммуникакций ?
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27.01.2025 08:07 Відповісти
А Грета Туборг ? Вона могла б очолити боротьбу за екологію в Балтиці.
І не пропускати такі небезпечні корита взагалі.
Коли треба, то у Грети критичні дні.
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27.01.2025 09:12 Відповісти
Пошкодили? Дном зачепили?
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27.01.2025 09:37 Відповісти
Чергова глибока занепокоєність європейських терпіл
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27.01.2025 09:51 Відповісти
А чому не забезпечити місця залігання кабелів морськими буями, які фіксують проходження цих місьць будь якими суднами та морськими дронами? Якщо буй фіксує якесь корито та зникає сигнал кабелю, чи буй припинив роботу, то висилати групу захоплення чи відразу направляти на корм шпротам. Флоту чи авіації не вистачає? Дронами патрулюйте. По рації команда:"Стопе, суши весла! Даємо 5 хвилин!" Не виконали - а дрон вже поруч чекає. І "Буль-буль, Ча-ча-ча!"
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27.01.2025 10:11 Відповісти
І повідомлення в ЗМІ: "Невідоме судно, яке пошкодило міжнародний морський кабель було знищено невідомим морським дроном!" ВМФ раісі з вдовами утруться, спустять віночки на воду. Але під прицілом підводних човнів та авіації НАТО. Бо захочуть "повторити знов".
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27.01.2025 10:23 Відповісти
 
 