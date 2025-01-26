Латвія ідентифікувала судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю, воно прямувало до Росії

Національні Збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC) у Балтійському морі. Ідентифіковане судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти і прямує до Росії.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військово-морські сили Латвії направили патрульний корабель для перевірки судна, яке, можливо, причетне до інциденту.

Центр морських операцій Латвії провів аналіз руху кораблів у районі пошкодження кабелю та виявив ще два судна, які знаходились за межами територіальних вод та ексклюзивної зони Латвії.

Після отриманої інформації про пошкодження кабелю корабель ВМС Латвії був негайно направлений для перевірки судна "Michalis san", що знаходиться в безпосередній близькості до кабелю.

Читайте також: Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією

Було встановлено, що судно прямує до Росії і чекає на дозвіл від агента, щоб продовжити свій шлях. Також відомо, що згадане суховантажне судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти.

Про ситуацію ВМС Латвії поінформували союзників по НАТО, включаючи Швецію, та обмінюються інформацією щодо інциденту.

Державна поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Читайте також: Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Читайте також: Глава МЗС Литви Будріс щодо нового пошкодження кабелю у Балтійському морі: "Тіньовий флот" ставить під загрозу критично важливу інфраструктуру