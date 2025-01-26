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Новини
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Латвія ідентифікувала судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю, воно прямувало до Росії

Латвія виявила судно, яке могло пошкодити кабель

Національні Збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC) у Балтійському морі. Ідентифіковане судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти і прямує до Росії.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військово-морські сили Латвії направили патрульний корабель для перевірки судна, яке, можливо, причетне до інциденту.

Центр морських операцій Латвії провів аналіз руху кораблів у районі пошкодження кабелю та виявив ще два судна, які знаходились за межами територіальних вод та ексклюзивної зони Латвії.

Після отриманої інформації про пошкодження кабелю корабель ВМС Латвії був негайно направлений для перевірки судна "Michalis san", що знаходиться в безпосередній близькості до кабелю.

Читайте також: Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією

Було встановлено, що судно прямує до Росії і чекає на дозвіл від агента, щоб продовжити свій шлях. Також відомо, що згадане суховантажне судно "Michalis san" ходить під прапором Мальти.

Про ситуацію ВМС Латвії поінформували союзників по НАТО, включаючи Швецію, та обмінюються інформацією щодо інциденту.

Державна поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі.

Нагадаємо, що 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Читайте також: Швеція допоможе Латвії розслідувати пошкодження підводного кабеля у Балтійському морі, - прем’єр Крістерссон

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Читайте також: Глава МЗС Литви Будріс щодо нового пошкодження кабелю у Балтійському морі: "Тіньовий флот" ставить під загрозу критично важливу інфраструктуру

Автор: 

Латвія (1360) пошкодження (171) Балтія (347) кабель (54)


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Топ коментарі
+25
Та то не касаби, то дивний збіг обставин. Фіни ж вже так сказали. Ну майже так.
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26.01.2025 20:45
+13
Товаріщь дятел, бути воєнним союзом, а не ковриком при вході в будинок
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26.01.2025 20:57
+11
Патрулювати морськими дронами і топити все, що пливе на россію, або з росії. І повторювати, настамнет.
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26.01.2025 21:00
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Та то не касаби, то дивний збіг обставин. Фіни ж вже так сказали. Ну майже так.
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26.01.2025 20:45 Відповісти
Кажись "Летучий Голландец" вернулся..
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26.01.2025 21:33 Відповісти
НАТО - збіговисько куколдів
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26.01.2025 20:49 Відповісти
Товаріщ Воєн, а що має зробити НАТО?
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26.01.2025 20:55 Відповісти
Товаріщь дятел, бути воєнним союзом, а не ковриком при вході в будинок
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26.01.2025 20:57 Відповісти
Яке відношення має Нато к інтернет-кабелю?
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26.01.2025 21:31 Відповісти
Патрулювати морськими дронами і топити все, що пливе на россію, або з росії. І повторювати, настамнет.
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26.01.2025 21:00 Відповісти
висловити велику занепокоєність,
потім крайню стурбованість,
а далі сильно стурбовані
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26.01.2025 21:00 Відповісти
А далі, сильну стурбованість вже ніхто не почує, бо кацапи порвуть останній кабель зв'язку.
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26.01.2025 21:29 Відповісти
+++
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26.01.2025 21:49 Відповісти
з прийняттям у НАТО фінів і шведів, протока між Естонією і Фінляндією перетворилася вже у внутрішні води НАТО. тож якщо такі інциденти саботажу виникають уже не вперше і є очевидні факти, що до них причетні кацапи, то тоді через такі інциденти натовцям потрібно показати свої яйця і закрити цю протоку для кацапів. заодно відразу відпаде третина експорту цапської нафти з пітерських портів.
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26.01.2025 21:04 Відповісти
Не можна. Європа по Балтиці отримує СПГ з рашки, імпорт якого зростає щороку.

Росія стала другим постачальником СПГ до Європи - The Guardian

https://biz.nv.ua/ukr/markets/obiyshli-sankciji-yevropa-zakupila-v-rosiji-rekordniy-obsyag-spg-50480537.html
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26.01.2025 22:16 Відповісти
нуу, мабуть це недовго буде тривати. респи ще перед виборами не раз казали, щоб Європа переходила на американський спг. а з перемогою на виборах Рудого, то така риторика і дії будуть тільки посилюватися. тож з величезною ймовірністю Європа скоро забуде про цапський спг.
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26.01.2025 23:05 Відповісти
поставити у місці залягання спец ааратуру, і якщо вона зафіксує скид якоря заарештовувати кораблі.
Кацапи уміло користуються імпотентністю європки, будуть все терпіти тільки б ескалації не було.
гопники ******* знущатись над такими терпілами.
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26.01.2025 21:17 Відповісти
а були часи..
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26.01.2025 21:00 Відповісти
Та невже, а усі думали що то косяк "сільодкі" кабель зачепив.
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26.01.2025 21:02 Відповісти
Не може цього бути! Не вірю! Ніколи такого не було!
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26.01.2025 21:05 Відповісти
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26.01.2025 21:05 Відповісти
Каждый за себя.
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26.01.2025 21:10 Відповісти
Фух, хоч так, а то могли яхту пороха запідозрити
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26.01.2025 21:12 Відповісти
Дуже схоже на збіг обставин
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26.01.2025 21:22 Відповісти
Вам не надоело, господа хорошие, рашисты вас имеют, как хотят, а вы только пальчиком грозите?

Поставьте свои военные суда по линии кабелей и гоните от них всех рашистов!
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26.01.2025 21:47 Відповісти
 
 