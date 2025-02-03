Номер е-рецепта та е-направлення надходитимуть у "Дію" або Viber, - МОЗ

Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали.

Про це повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, повідомлення від ЕСОЗ із кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також у "Дію" або Viber.



Зазначається, що нині тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Які повідомлення надходитимуть у застосунок "Дія" та Viber?

Номер е-рецепта та код його погашення;

Код е-направлення до медичних фахівців;

СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

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Як здійснюватиметься інформування за новим процесом?

Сповіщення через "Дію"

Якщо пацієнт має застосунок "Дія", то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

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Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.

"Push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дія" та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", - додали в МОЗ.

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Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

У МОЗ зазначають, що як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.



Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.