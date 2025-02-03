УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10801 відвідувач онлайн
Новини
1 225 18

Номер е-рецепта та е-направлення надходитимуть у "Дію" або Viber, - МОЗ

Електронні рецепти і направлення у Дії та Viber

Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали.

Про це повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, повідомлення від ЕСОЗ із кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також у "Дію" або Viber.

Зазначається, що нині тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Які повідомлення надходитимуть у застосунок "Дія" та Viber?

  • Номер е-рецепта та код його погашення;
  • Код е-направлення до медичних фахівців;
  • СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

Також читайте: В Україні виписали вже понад 67 млн е-рецептів, - МОЗ

Як здійснюватиметься інформування за новим процесом?

Сповіщення через "Дію"

Якщо пацієнт має застосунок "Дія", то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На порталі "Дія" можна отримати в 4 рази більше послуг, ніж у застосунку. У Мінцифри пояснили причину

Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.

"Push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дія" та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", - додали в МОЗ.

Читайте: Майже 60% українців не користуються додатком "Дія"

Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

У МОЗ зазначають, що як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

Автор: 

рецепт (68) Viber (58) електронні послуги (206) Дія (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
"то воно надсилатиметься у Viber" а з якого хера вайбер офіційний канал ***?

от у нас всі пенсіонери зі смартфонами ходять, державні уроди
показати весь коментар
03.02.2025 18:53 Відповісти
+2
А вот позвольте вас спросить. Чем СМС информирование Вас не устраивало? Мало информации как "продвинутых" пенсионеров со смартфонами на деньги разводят? Пример. даже если у вас нет много денег на пенсионной карте вам "ощад" сделает "подарок" и всунет кредитный лимит. Дальше не буду описывать схему , их достаточно, чтобы у пенсионера, считающего себя суперпродвинутым, спереть кредитные деньги!
показати весь коментар
03.02.2025 19:53 Відповісти
+2
Когда у нас начинают "городить огород" под предлогом "покращення", начинают "терзать смутные сомнения".
показати весь коментар
03.02.2025 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"то воно надсилатиметься у Viber" а з якого хера вайбер офіційний канал ***?

от у нас всі пенсіонери зі смартфонами ходять, державні уроди
показати весь коментар
03.02.2025 18:53 Відповісти
це краще чим в Дію
показати весь коментар
03.02.2025 19:24 Відповісти
а в чому різниця для пропрієтарної ОС кнопочного телефона для старої людини ?
показати весь коментар
03.02.2025 19:26 Відповісти
Пенсіонери будуть завжди. Ми теж (сподіваюся) станем пенсвонерами. Але це не означає, що треба зупинити прогрес
показати весь коментар
03.02.2025 19:28 Відповісти
а ніхто не зупиняє - надайте можливість старим людям жити комфортно, прогресивні ви мої )

а ..і да ..реєстри захистіть, рукожопи
показати весь коментар
03.02.2025 19:37 Відповісти
Зараз у кожного пенсіонера смартфон. Такий самий гвалт стояв, коли вводили валідатори в комунальному транспорті. Якщо ви рукожоп - не треба перекладати це на когось, бо я не маю ніякого відношення до реєстрів
показати весь коментар
03.02.2025 19:41 Відповісти
А вот позвольте вас спросить. Чем СМС информирование Вас не устраивало? Мало информации как "продвинутых" пенсионеров со смартфонами на деньги разводят? Пример. даже если у вас нет много денег на пенсионной карте вам "ощад" сделает "подарок" и всунет кредитный лимит. Дальше не буду описывать схему , их достаточно, чтобы у пенсионера, считающего себя суперпродвинутым, спереть кредитные деньги!
показати весь коментар
03.02.2025 19:53 Відповісти
Мені? Нічим. Але:

Якщо у пацієнта немає застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер Джерело: https://censor.net/ua/n3533786
показати весь коментар
03.02.2025 20:10 Відповісти
Когда у нас начинают "городить огород" под предлогом "покращення", начинают "терзать смутные сомнения".
показати весь коментар
03.02.2025 20:13 Відповісти
Згоден... ((
показати весь коментар
03.02.2025 20:33 Відповісти
Далеко не у кожного
показати весь коментар
03.02.2025 19:53 Відповісти
Як це вплине на моє здоров'я? Воно покращиться, відношення до мене в державних закладах охорони здоров'я поліпшиться, кошти на підтримку належного функціонування організму будуть ходити за мною і за моє якісне лікування буде конкуренція?
показати весь коментар
03.02.2025 21:34 Відповісти
Цікаво коли з'являється застосунок по виклику повій "є-***".
показати весь коментар
03.02.2025 21:48 Відповісти
В сраку єрмаківського трояна "Дію".
показати весь коментар
03.02.2025 21:52 Відповісти
 
 