Номер е-рецепта та е-направлення надходитимуть у "Дію" або Viber, - МОЗ
Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали.
Про це повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Так, повідомлення від ЕСОЗ із кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також у "Дію" або Viber.
Зазначається, що нині тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.
Які повідомлення надходитимуть у застосунок "Дія" та Viber?
- Номер е-рецепта та код його погашення;
- Код е-направлення до медичних фахівців;
- СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.
Як здійснюватиметься інформування за новим процесом?
Сповіщення через "Дію"
Якщо пацієнт має застосунок "Дія", то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.
Сповіщення через Viber
За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.
Сповіщення через СМС
Якщо у пацієнта немає застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.
"Push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дія" та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", - додали в МОЗ.
Що робити, якщо пацієнт не має телефону?
У МОЗ зазначають, що як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.
Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.
Будь ласка, зачекайте...
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от у нас всі пенсіонери зі смартфонами ходять, державні уроди
а ..і да ..реєстри захистіть, рукожопи
Якщо у пацієнта немає застосунку "Дія" чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер Джерело: https://censor.net/ua/n3533786