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Новини
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МЗС України - Дуді: Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для Польщі та всієї Європи

МЗС відповіло Дуді

У МЗС України відповіли на висловлювання президента Польщі Анджея Дуди про загрози від повернення українських воїнів з фронту.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто Президенту Польщі Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - йдеться в коментарі.

Також читайте: Польща має бути присутня на переговорах між Росією та Україною, - Дуда

У МЗС також нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Також наголошується, що ще з перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - наголосили в МЗС.

Читайте: Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

Автор: 

МЗС (4173) Польща (8629) Дуда Анджей (788) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+6
Фермерів проверь на злочинність.
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03.02.2025 19:59 Відповісти
+5
Дивно, що в нашому МЗС ще залишився хтось притомний. Певно, випадково не звільнили і не продався зебанді.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
+4
це Анджей якось недоречно прадудєл. Мабуть партітура росіська випадково попалась.
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03.02.2025 19:57 Відповісти
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Дивно, що в нашому МЗС ще залишився хтось притомний. Певно, випадково не звільнили і не продався зебанді.
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03.02.2025 19:51 Відповісти
це Анджей якось недоречно прадудєл. Мабуть партітура росіська випадково попалась.
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03.02.2025 19:57 Відповісти
Треба приєднати етнічні українські землі Польщі до України.
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03.02.2025 19:58 Відповісти
Та Сахалін здається япошкам
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03.02.2025 20:09 Відповісти
Треба спочатку всі землі які належали українцям зібрати.
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03.02.2025 20:49 Відповісти
У кацапів багато в кацапії живе?
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03.02.2025 21:08 Відповісти
Спірне судження
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03.02.2025 21:17 Відповісти
Фермерів проверь на злочинність.
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03.02.2025 19:59 Відповісти
Дуда, чьи Холм и Перемышль?
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03.02.2025 20:02 Відповісти
"Из деревни трое вышли, трое лучших на селе.
И остались в Перемышле двое гнить в сырой земле"
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Наши чиновники не могут, чтобы не тявкнуть в сторону тех, кто нам помогает.

Если Дуда и сказал что-то подобное, ну и сказал, зачем акцентировать на этом внимание?

орбан и фицо каждый день льют бочки помоев на Украину, но тут вас не слышно, язык в одно

место западает, да?
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03.02.2025 20:35 Відповісти
Як подивишся коменти то аж страшно стає - нічого не змінилось з 19-го року! Геть нічого.
Тоді всі розумні люди казали що чекає на Україну в разі перемоги пархатого і...всі побігли голосувати за нього. Що зараз відбувається вже всі побачили.
Зараз розумні люди застерігають нас, що буде біда з тими, хто повернеться з фронту з ПТСР, з поломаною психікою, зіткнеться з тиловим крисятником, з тими, хто буде патякати: "я тєбя туда нє посилал". І що ж робить "вумний вкраїнчик"? Правильно, він бикує, як і в 19-му "та ми то, та ми сьо", а поляк дуже чітко сказав ЩО буде і це знають і розуміють ті, у кого вже є досвід, хто ВЖЕ бачив ЩО ЦЕ таке. А смішного тут взагалі ніФуа немає - людина запросто може з півслова рознести все вщент, а якщо піде ще щось не так, то ДУЖЕ швидко в діло йде...зброя! І це нас чекає! 100пудово!
Але ж тут зібрались сплошні прХВесори психИатри, які "гори розведу руками".
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03.02.2025 22:05 Відповісти
А Дуда що, психіатр? Яка мета його промови? Що він пропонує для вирішення проблеми? Закрити Європу для в'їзду українських чоловіків? Не пускати туди тих, хто був на фронті? Не брати на лікування та підготовку? Може українцям взагалі не треба було чинити опір, і не було б ніяких ПСТС, всього б навсього східний кордон Польщі значно збільшився руським миром. Він що, не розуміє, що тим самим він ображає українських військових?
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03.02.2025 22:45 Відповісти
Такі заяви варто робити кулуарно, а не виносити все на публіку, ображаючи українських військових та їх родини.
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03.02.2025 22:58 Відповісти
Відправляти свої війська вони сюди боялися, хоча б для охорони кордону з Придністровям гляди, менше б навантаження було на наші сили і відповідно, менше було б з тим самим постравматичним синдромом серед українців, зате зараз сиплять лицемірними заявами про новий Афганістан в серці Європі.
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03.02.2025 23:46 Відповісти
Ви взагалі попутали землю Польщі і України, польського президента з українским і іхнє відношення до СВОЇХ обов'язків - НІХТО не зобов'язаний охороняти кордони в ЧУЖІЙ країні! Це зрозуміло?
Ну, а в основному висновок один - треба було думати і переживати до виборів 19-го, а не зараз звинувачувати когось, що вони, іноземці(!!), не охороняють НАШУ землю.
А з приводу заяв скажу тільки одне - у вас дуже коротка пам'ять бо ви не пам'ятаєте, як за пів року до навали рашки ВСІ закордонні партнери робили заяви про майбутнє вторгнення - і кулуарно віч на віч, а потім вже і відкрито, бо пархатий зі своєю шоблою просто послав всіх відверто, а радісні виборці ЗЕбуїна готовились на шашлики і святкували якісь нові свята вигадані євреєм для відволікання уваги українців від майбутньої катастрофи, яку він узгодив в Омані.
Так що, судячи з усього, це і є вже той "останній шанс" донести щось вже напряму через ЗМІ. Але кого ж це цікавить?
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04.02.2025 11:24 Відповісти
 
 