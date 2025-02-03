МЗС України - Дуді: Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для Польщі та всієї Європи

У МЗС України відповіли на висловлювання президента Польщі Анджея Дуди про загрози від повернення українських воїнів з фронту.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто Президенту Польщі Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - йдеться в коментарі.

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У МЗС також нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Також наголошується, що ще з перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - наголосили в МЗС.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.