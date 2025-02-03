МЗС України - Дуді: Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для Польщі та всієї Європи
У МЗС України відповіли на висловлювання президента Польщі Анджея Дуди про загрози від повернення українських воїнів з фронту.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого, передає Цензор.НЕТ.
"Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто Президенту Польщі Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.
Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - йдеться в коментарі.
У МЗС також нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.
Також наголошується, що ще з перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.
Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.
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И остались в Перемышле двое гнить в сырой земле"
Если Дуда и сказал что-то подобное, ну и сказал, зачем акцентировать на этом внимание?
орбан и фицо каждый день льют бочки помоев на Украину, но тут вас не слышно, язык в одно
место западает, да?
Тоді всі розумні люди казали що чекає на Україну в разі перемоги пархатого і...всі побігли голосувати за нього. Що зараз відбувається вже всі побачили.
Зараз розумні люди застерігають нас, що буде біда з тими, хто повернеться з фронту з ПТСР, з поломаною психікою, зіткнеться з тиловим крисятником, з тими, хто буде патякати: "я тєбя туда нє посилал". І що ж робить "вумний вкраїнчик"? Правильно, він бикує, як і в 19-му "та ми то, та ми сьо", а поляк дуже чітко сказав ЩО буде і це знають і розуміють ті, у кого вже є досвід, хто ВЖЕ бачив ЩО ЦЕ таке. А смішного тут взагалі ніФуа немає - людина запросто може з півслова рознести все вщент, а якщо піде ще щось не так, то ДУЖЕ швидко в діло йде...зброя! І це нас чекає! 100пудово!
Але ж тут зібрались сплошні прХВесори психИатри, які "гори розведу руками".
Ну, а в основному висновок один - треба було думати і переживати до виборів 19-го, а не зараз звинувачувати когось, що вони, іноземці(!!), не охороняють НАШУ землю.
А з приводу заяв скажу тільки одне - у вас дуже коротка пам'ять бо ви не пам'ятаєте, як за пів року до навали рашки ВСІ закордонні партнери робили заяви про майбутнє вторгнення - і кулуарно віч на віч, а потім вже і відкрито, бо пархатий зі своєю шоблою просто послав всіх відверто, а радісні виборці ЗЕбуїна готовились на шашлики і святкували якісь нові свята вигадані євреєм для відволікання уваги українців від майбутньої катастрофи, яку він узгодив в Омані.
Так що, судячи з усього, це і є вже той "останній шанс" донести щось вже напряму через ЗМІ. Але кого ж це цікавить?